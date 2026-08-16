Kushner se reunió con líderes de Hamas en Egipto para intentar destrabar el plan de Trump para Gaza

EL CAIRO.– Jared Kushner, yerno y asesor cercano del presidente estadounidense Donald Trump, se reunió este domingo en Egipto con altos dirigentes de Hamas en un nuevo intento de Washington por destrabar el estancado plan para la segunda fase del alto el fuego en Gaza, centrado en el desarme del grupo palestino y la retirada progresiva de las fuerzas israelíes.

El encuentro con Khalil al-Hayya, uno de los principales dirigentes políticos de Hamas, duró entre 90 minutos y más de dos horas, según distintas fuentes conocedoras de las conversaciones. Participaron también funcionarios de los países mediadores, Egipto, Qatar y Turquía. Los asistentes hablaron bajo condición de anonimato debido al carácter reservado de las negociaciones.

Un funcionario estadounidense confirmó que Kushner se encontraba en Egipto para mantener conversaciones sobre Gaza, aunque la Casa Blanca remitió las preguntas sobre la reunión al Consejo de Paz creado por Trump, que no hizo comentarios.

Khalil al-Hayya, líder de Hamas, se reunió con Jared Kushner en El Cairo Khalil Hamra - AP

La reunión se produjo en un momento crítico para el plan estadounidense, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazara la semana pasada la nueva hoja de ruta de 15 puntos respaldada por Washington. El principal desacuerdo gira en torno al orden en que deben producirse el desarme de Hamas y la retirada de las tropas israelíes.

Según fuentes citadas por medios estadounidenses, Kushner buscaba obtener de Hamas un compromiso concreto con el desarme antes de reunirse este lunes con Netanyahu. El grupo palestino afirmó que está dispuesto a avanzar hacia la desmilitarización y a transferir el control civil de Gaza a un gobierno palestino, pero exige que Israel detenga sus ataques y retire sus fuerzas hasta la denominada “línea amarilla”.

Hamas también pidió a los mediadores y al Consejo de Paz que presionen a Israel para cumplir los compromisos asumidos en la primera fase del alto el fuego y aprobar la hoja de ruta para la segunda etapa.

“Estamos comprometidos con el marco de paz”, afirmó el grupo en un comunicado, en el que acusó a Israel de continuar las operaciones militares y de agravar la crisis humanitaria en Gaza pese a la tregua.

Gaza se encuentra en una situación crítica desde el punto de vista estructural y humanitario EYAD BABA - AFP

El plan de Trump contempla que Hamas entregue progresivamente sus armas a un comité tecnocrático palestino encargado de administrar el territorio, mientras Israel detiene sus ataques y comienza una retirada gradual de sus fuerzas. Sin embargo, Netanyahu sostiene que Israel no abandonará ninguna posición en Gaza hasta que Hamás haya sido completamente desarmado.

El desacuerdo mantiene bloqueados otros componentes del acuerdo, entre ellos la reconstrucción del enclave y el despliegue de una fuerza internacional destinada a separar a las tropas israelíes de las zonas administradas por el comité palestino.

Hamas, por su parte, ha condicionado la entrega de algunas de sus armas más pesadas a la creación de un Estado palestino, una exigencia que el actual gobierno israelí rechaza.

La situación territorial agrega otra dificultad. Las fuerzas israelíes controlan actualmente alrededor del 60% de la Franja de Gaza y han avanzado más allá de la “línea amarilla”, una demarcación que, según las fuentes, nunca quedó definida con precisión. Netanyahu había anticipado en mayo que Israel buscaría ampliar ese control hasta el 70%.

Inestabilidad en Medio Oriente

La reunión de Kushner también busca aprovechar un canal diplomático que ya había resultado clave para alcanzar el alto el fuego. El año pasado, el yerno de Trump y el enviado estadounidense Steve Witkoff se reunieron en Egipto con dirigentes de Hamas, conversaciones que contribuyeron a concretar la tregua que puso fin a las principales operaciones militares.

Las conversaciones directas entre Washington y Hamas son poco habituales, ya que Estados Unidos considera al grupo una organización terrorista. Sin embargo, la administración Trump recurrió en varias ocasiones a contactos directos para negociar la liberación de rehenes y avanzar hacia un cese de las hostilidades.

Kushner, que no ocupa un cargo oficial en el gobierno, mantiene una estrecha relación con Trump y fue designado junto con Witkoff para intervenir en negociaciones sobre algunos de los principales conflictos internacionales. En el caso de Gaza, su papel se ha concentrado en impulsar el plan presidencial para el futuro del enclave.

Además de reunirse con Hamas, Kushner mantuvo encuentros en Egipto con el presidente Abdel Fattah al-Sisi y funcionarios palestinos. Según fuentes conocedoras de las conversaciones, Sisi sostuvo que buena parte de la inestabilidad que afecta a Medio Oriente tiene su origen en la situación de Gaza y que la estabilización del territorio contribuiría a reducir las tensiones regionales.

Egyptian President Al-Sisi met Trump envoy Jared Kushner today in El Alamein, joined by intelligence chief Hassan Rashad and Foreign Minister Badr Abdel-Eaty. Talks covered regional developments and the Palestinian issue. Both sides stressed all parties must uphold their… pic.twitter.com/60dNmGOGwK — Open Source Intel (@Osint613) August 16, 2026

Antes del encuentro previsto con Netanyahu, varias potencias regionales aumentaron la presión sobre Israel. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán, Indonesia y los países mediadores del alto el fuego difundieron un comunicado conjunto en el que responsabilizaron a Israel de obstaculizar los esfuerzos de paz y pidieron a Estados Unidos y al Consejo de Paz adoptar “medidas inmediatas y concretas” para impedir que cualquiera de las partes bloquee la implementación del acuerdo.

El partido Likud respondió a las críticas de los países árabes y acusó a esas potencias de intentar desplazar a Netanyahu del poder.

Netanyahu enfrenta además una presión política interna creciente. Israel celebrará elecciones nacionales el 27 de octubre, mientras el primer ministro intenta mantener su coalición, que incluye ministros de línea dura que se oponen a cualquier retirada de Gaza sin una derrota completa de Hamas.

El aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, encabezado por Hamas contra el sur de Israel y que desencadenó la guerra, también se aproxima, lo que agrega presión política a Netanyahu.

Agencias AP y AFP y diario The New York Times