Trump amenaza con bombardear Omán si obstaculiza un acuerdo con Irán por el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear Omán si “se interpone” en un acuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz, e hizo un llamado a Teherán para que se rinda.

“Si Omán se interpone, los bombardearemos y los destrozaremos”, advirtió Trump en diálogo con Fox News, al referirse a las conversaciones en curso entre Omán e Irán para controlar el estrecho de Ormuz, paralelas a los acercamientos que lleva adelante Estados Unidos.

Trump también señaló que Irán debería “levantar la bandera blanca y rendirse”, según un mensaje que difundió el periodista de Fox News Trey Yingst en X a propósito de su entrevista con el mandatario.

.@POTUS on parallel talks between Iran and Oman on the Strait of Hormuz: "If Oman gets in the way, we'll bomb the shit out of them." pic.twitter.com/5dEXDOdAN4 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 17, 2026

La advertencia de Trump se da luego que Irán indicara este lunes que está ultimando una declaración conjunta con Omán sobre un plan para gestionar el tráfico naviero por el estrecho de Ormuz. La reapertura total de la vía marítima al transporte comercial ha sido una exigencia clave de Estados Unidos, pero sigue sin estar claro si el acuerdo cumplirá los criterios de Washington.

El vocero del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, declaró a periodistas en Teherán que “se ha alcanzado un entendimiento respecto al mapa de la ruta de tránsito”.

No dio más detalles, pero información conocida previamente sugiere que el acuerdo reabriría el estrecho, de modo que los barcos entrarían por una ruta cercana a Irán y saldrían por otra cercana a Omán. Durante el periodo provisional, los barcos transitarían sin pagar tarifas ni peajes.

Estados Unidos viene trabajando en pos de un acuerdo aceptable sobre la reapertura del estrecho antes de poner fin a su bloqueo de los puertos iraníes, y no estaba claro si esto cumpliría las expectativas de Washington.

Irán cerró de facto el estrecho —por el que antes de la guerra pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo— después de que Israel y Estados Unidos atacaran el país el 28 de febrero.

Baghaei reconoció que las conversaciones con Omán han avanzado lentamente, “pero habíamos planeado, y seguimos planeando, finalizar el entendimiento en forma de paquete: el mapa más una declaración conjunta”.

Teherán afirma haber alcanzado un entendimiento sobre el mapa de las rutas de tránsito y prepara una declaración conjunta Vahid Salemi - AP

Irán decidió cambiar su política de defensiva a “totalmente ofensiva” debido al estancamiento de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo ‌que ponga fin de forma definitiva ‌a ⁠su guerra con Estados Unidos, declaró un alto cargo iraní.

“Las entidades iraníes deben estar preparadas para intensificar las tensiones en el ‌estrecho de Ormuz y en toda la región, ya que Irán ​estará dispuesto a tomar decisiones y a actuar ​ante situaciones difíciles”, afirmó el funcionario iraní, añadiendo que Teherán llevaría a cabo un ataque militar “oportuno y preciso” para romper el bloqueo naval estadounidense si fracasara la vía diplomática.

El anuncio se produjo, además, el día del vencimiento del plazo de negociación de 60 días para encontrar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, sin noticias de una prórroga y con ambas partes aparentemente tan alejadas como hace dos meses. Sin embargo, el memorándum de entendimiento firmado el 17 de junio, ‌que declaraba el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, se desmoronó rápidamente debido a una disputa sobre el control del estrecho de Ormuz.

Teherán afirmó que el punto 5 del memorando de entendimiento le otorga el derecho a gestionar la vía navegable, mientras que Washington rechazó esa interpretación. Las hostilidades se reanudaron cuando Teherán comenzó a disparar contra embarcaciones que, según afirmó, intentaban atravesar la vía navegable por una ruta no autorizada.

El presidente de ‌Estados Unidos, Donald Trump, declaró el 7 de julio que el pacto había “terminado”. Teherán ha acusado repetidamente a Washington de ⁠incumplir sistemáticamente sus compromisos.

“En el breve plazo de unas pocas semanas fijado por Irán, Estados Unidos debe aplicar ‌todas las disposiciones del acuerdo. Esta es una condición previa para nuevas negociaciones con Estados Unidos”, ⁠declaró el funcionario iraní y agregó que los mediadores comunicarían el plazo ⁠de Teherán a Washington y a los Estados de la región.

El negociador para Medio Oriente Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump, se reunía con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, un día después de haber conversado en Egipto con el jefe de Hamas, Khalil al-Hayya, sobre el desarme del grupo.

Tensión en Yemen

En simultáneo, los hutíes de Yemen, alineados con Irán, atacaron con misiles ‌lo que ‌describieron ⁠como un buque militar saudita y cuatro buques de escolta en el mar Rojo, ​informó este lunes ⁠en ⁠Telegram el vocero militar del grupo, Yahya Sari. Mediante su portavoz, anunciaron haber alcanzado con éxito, mediante misiles balísticos, un buque de desembarco militar del “enemigo saudí″ frente a la costa de Mokha.

Las ​autoridades sauditas no confirmaron de inmediato ‌la noticia. Mokha es un puerto del ​mar Rojo situado cerca ​del estrecho de Bab el-Mandeb, un punto estratégico que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y que constituye una importante ruta marítima internacional.

Los hutíes, aliados de Irán, reivindican ataques contra buques vinculados a Arabia Saudita en Bab el-Mandeb Abdulnasser Alseddik - AP

El martes pasado, los ​hutíes atacaron un barco en el estrecho de Bab el-Mandeb, en ⁠la entrada sur del mar Rojo, informó la agencia de noticias Saba, ‌controlada por los hutíes. El Ministerio de Transporte de Yemen dijo que cuatro tripulantes murieron en el ataque.

Los hutíes impusieron en julio un bloqueo naval contra Arabia Saudita en el mar Rojo, en respuesta a lo ‌que describieron como un asedio saudí a Yemen, una acusación ⁠que Riad ha negado. Dos fuentes del Gobierno ‌yemení reconocido internacionalmente declararon el lunes ⁠que los hutíes habían atacado ⁠un buque en el estrecho de Bab el-Mandeb con seis misiles.

Las fuentes precisaron que el buque llevaba más de un año fuera de servicio por motivos ‌de mantenimiento y que ​se cree que estaba vacío en el momento del ataque.

Agencias AP y AFP