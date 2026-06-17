10 autos usados por menos de $15 millones en junio 2026: uno por uno, por marca y modelo

El mercado de autos usados volvió a mostrar una retracción en mayo, aunque se mantiene como una alternativa para quienes buscan un vehículo frente a los valores actuales de los 0km. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante el mes pasado se vendieron 144.050 vehículos usados en la Argentina.

La cifra representó una baja del 6,96% frente al mismo mes de 2025, cuando se habían comercializado 154.830 unidades. También mostró una caída respecto de abril, mes en el que se habían registrado 154.792 operaciones. En la comparación mensual, la baja fue del 6,94%.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el mercado contabilizó 736.136 transferencias, un retroceso del 5% frente al mismo período del año pasado, cuando se habían vendido 775.213 vehículos usados.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el mercado contabilizó 736.136 transferencias, un retroceso del 5% frente al mismo período del año pasado SHUTTERSTOCK - Shutterstock

En ese contexto, todavía existen modelos que se ubican por debajo de los $15 millones en el mercado de segunda mano. Tomando como referencia vehículos modelo 2015 y valores promedio elaborados por la CCA, estos son algunos de los 10 autos más accesibles relevados para junio de 2026.

Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $7.841.000

$7.841.000 Volkswagen Gol 3p 1.4 Power 4G: $7.937.000

$7.937.000 Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $8.761.000

$8.761.000 Renault Sandero 5p 1.6: $9.600.000

$9.600.000 Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up!: $10.265.000

$10.265.000 Citroën C3 5p 1.5 Origine: $10.374.000

$10.374.000 Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $10.835.000

$10.835.000 Nissan March 5p 1.6 Active: $10.873.000

$10.873.000 Volkswagen Fox 3p 1.6 Comfortline: $10.933.000

$10.933.000 Toyota Etios 5p 1.5 X: $11.981.000

El Volkswagen Gol continúa siendo el auto usado más vendido del país

El informe de la CCA también mostró que el Volkswagen Gol continúa siendo el auto usado más vendido del país. Se trata de un modelo que, aun discontinuado como 0km, sigue conservando una fuerte presencia en el mercado de segunda mano por su disponibilidad de unidades, bajo costo de mantenimiento y alta demanda histórica entre los usados más accesibles.

“Los autos usados también entran a competir con la variada oferta de 0km, lo cual va provocando nuevos análisis de mercados. Algunos dueños deben aceptar un ajuste mayor en su vehículo si realmente lo quieren vender, y este es un proceso que demanda algún tiempo para encontrar un equilibrio adecuado”, comentó Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

Dentro del segmento de vehículos electrificados, el Toyota Corolla Cross volvió a ubicarse como el usado más vendido. El dato confirma el peso que comenzó a ganar este tipo de modelos en el mercado de segunda mano, aunque todavía representan una porción menor frente a los vehículos tradicionales de combustión.