10 autos usados por menos de $15 millones en junio 2026: uno por uno, por marca y modelo

Con una caída en las ventas, el mercado acomoda sus precios con un ojo puesto en lo que ocurre con los 0km; todavía hay varios modelos por menos de $15 millones
- 3 minutos de lectura'
El mercado de autos usados volvió a mostrar una retracción en mayo, aunque se mantiene como una alternativa para quienes buscan un vehículo frente a los valores actuales de los 0km. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante el mes pasado se vendieron 144.050 vehículos usados en la Argentina.
La cifra representó una baja del 6,96% frente al mismo mes de 2025, cuando se habían comercializado 154.830 unidades. También mostró una caída respecto de abril, mes en el que se habían registrado 154.792 operaciones. En la comparación mensual, la baja fue del 6,94%.
En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el mercado contabilizó 736.136 transferencias, un retroceso del 5% frente al mismo período del año pasado, cuando se habían vendido 775.213 vehículos usados.
En ese contexto, todavía existen modelos que se ubican por debajo de los $15 millones en el mercado de segunda mano. Tomando como referencia vehículos modelo 2015 y valores promedio elaborados por la CCA, estos son algunos de los 10 autos más accesibles relevados para junio de 2026.
- Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $7.841.000
- Volkswagen Gol 3p 1.4 Power 4G: $7.937.000
- Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $8.761.000
- Renault Sandero 5p 1.6: $9.600.000
- Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up!: $10.265.000
- Citroën C3 5p 1.5 Origine: $10.374.000
- Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $10.835.000
- Nissan March 5p 1.6 Active: $10.873.000
- Volkswagen Fox 3p 1.6 Comfortline: $10.933.000
- Toyota Etios 5p 1.5 X: $11.981.000
El informe de la CCA también mostró que el Volkswagen Gol continúa siendo el auto usado más vendido del país. Se trata de un modelo que, aun discontinuado como 0km, sigue conservando una fuerte presencia en el mercado de segunda mano por su disponibilidad de unidades, bajo costo de mantenimiento y alta demanda histórica entre los usados más accesibles.
“Los autos usados también entran a competir con la variada oferta de 0km, lo cual va provocando nuevos análisis de mercados. Algunos dueños deben aceptar un ajuste mayor en su vehículo si realmente lo quieren vender, y este es un proceso que demanda algún tiempo para encontrar un equilibrio adecuado”, comentó Alejandro Lamas, secretario de la CCA.
Dentro del segmento de vehículos electrificados, el Toyota Corolla Cross volvió a ubicarse como el usado más vendido. El dato confirma el peso que comenzó a ganar este tipo de modelos en el mercado de segunda mano, aunque todavía representan una porción menor frente a los vehículos tradicionales de combustión.
- 1
El modelo de Toyota que perdió protagonismo en los últimos meses mantiene su precio
- 2
Estos son los autos usados más buscados y con mejor reventa, según un informe
- 3
El nuevo Volkswagen Taos: cómo viene equipado y cuánto cuesta
- 4
Uno de los SUV híbridos más vendidos de la Argentina se renueva: qué cambia en el GWM H6 Pro HEV