David Beckham tiene un auto favorito al que decidió personalizarlo

Fuoriserie es la división especializada de Maserati encargada de realizar la personalización de sus modelos; es ahí donde recalan ciertos clientes que buscan tener una versión única e irrepetible de sus autos. David Beckham es uno de ellos.

Es sabido que el exfutbolista no solo es fanático de los autos deportivos sino de Maserati en particular. Por eso, desde la marca del tridente le ofrecieron personalizar su MC20. Beckham eligió un negro brillante para la carrocería a la que le agregó algunas partes en negro mate (logo de la marca, parrilla, pilar trasero, etcétera), mientras que en el interior al negro se suman varios detalles en rosa oscuro, que es el que identifica a Miami, su segunda ciudad en el mundo.

La mecánica es idéntica a la de los otros MC20 y que es derivada de la Fórmula 1: equipa el motor naftero Nettuno V6 de 3.0 L que desarrolla 630 CV y 730 Nm de torque asociado a una caja automática DCT de 8 relaciones y tracción trasera. La performance es superlativa, como todos los coches del Tridente: acelera de 0 a 100 km/h en menos de 2,9 s, de 0 a 200 km/h en 8,8 s, y alcanza una velocidad máxima superior a los 325 km/h.

El MC20 “común” tiene un precio que arranca en los 240.000 euros.