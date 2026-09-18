Comenzó la preventa de un SUV premium todoterreno que acelera de 0 a 100 km/h en menos de 6 segundos

BYD, la automotriz china con más ventas en el mercado local y la única de ese origen que superó los 10.000 patentamientos en el acumulado anual, inició la preventa del Ti7, su nuevo SUV “súper híbrido” que llega para ampliar la oferta de la marca en el segmento premium.

El modelo incorpora por primera vez en la gama local la plataforma DM-p (Dual Mode Performance), con tracción integral (AWD), más de 350 CV de potencia y 630 Nm de torque. Esta tecnología combina dos motores eléctricos, uno en cada eje, con un motor térmico.

A su vez, el sistema prioriza la propulsión eléctrica y adapta el funcionamiento del motor de combustión según la demanda de potencia y las condiciones de manejo.

“Con este modelo ingresamos al segmento de los SUV premium con una propuesta diferente que introduce por primera vez en Argentina la tecnología DM-p. Su llegada ampliará nuestro line up y representa un nuevo paso en nuestro compromiso de impulsar el desarrollo del mercado de vehículos de nuevas energías en el país, incorporando alternativas que combinan desempeño, autonomía, eficiencia y tecnología”, señaló Bernardo Fernández Paz, director de Ventas de BYD Argentina.

Este modelo declara una autonomía total de más de 1000 kilómetros

Con esta configuración, el Ti7 desarrolla más de 350 CV y 630 Nm, y acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos. La tracción integral inteligente permite distribuir la potencia entre las cuatro ruedas y mejorar la estabilidad y el control en diferentes condiciones.

En cuanto a la autonomía, BYD declara hasta 1015 kilómetros en ciclo NEDC y hasta 115 kilómetros en modo 100% eléctrico. El consumo combinado informado es de 5,9 litros cada 100 kilómetros y el tanque de combustible tiene una capacidad de 60 litros.

El nuevo SUV también cuenta con un enfoque orientado al uso fuera del asfalto. Incorpora tracción integral AWD, suspensión adaptativa DiSus-C y 190 mm de despeje del suelo. Además, cuenta con modos de manejo específicos para barro, arena, nieve y montaña, entre otros.

Entre sus recursos para terrenos complejos se encuentra el sistema Giro Tanque, que facilita las maniobras en espacios reducidos, y el modo reptación, que permite avanzar de manera controlada a baja velocidad. También incorpora la función V2L de 6,6 kW, que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos y equipos eléctricos.

Acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos

El Ti7 tiene más de cinco metros de largo y un interior que combina tecnología y confort, según declara la firma. Los asientos de cuero sintético, por su parte, cuentan con regulación eléctrica, calefacción, ventilación y función de masaje, mientras que el climatizador automático de tres zonas incorpora filtro CN95. También suma un refrigerador integrado en la consola central y una capacidad de carga de hasta 1813 litros con las plazas traseras abatidas.

En el apartado tecnológico, equipa una pantalla multimedia giratoria de 15,6 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, sistema de proyección de información en el parabrisas (W-HUD) y un equipo de sonido de 14 parlantes. También dispone de cargador inalámbrico de 50 W y puertos USB en ambas filas.

La preventa del BYD Ti7 ya está disponible en la Argentina y permite reservar una unidad mediante un anticipo de US$500 o su equivalente en moneda nacional. Su precio de lanzamiento será informado más adelante, junto con el resto de las especificaciones del auto.