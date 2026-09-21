Ford vs. Ferrari: el polémico final de Le Mans vuelve a escena 60 años más tarde

El domingo 19 de junio de 1966, bajo un cielo tan bajo que apenas dejaba ver la llegada, tres Ford GT40 enfilaron juntos hacia la meta de Le Mans.

Después de 24 horas, Ford tenía la victoria asegurada y quería algo más duradero que un trofeo: una fotografía. Sus autos debían cruzar en formación, como una escuadra, para que nadie olvidara quién había derrotado a Ferrari.

Sesenta años después, los mismos tres autos volverán a representar aquel final. Del 18 al 20 de septiembre, durante el Goodwood Revival, encenderán juntos sus V8 de siete litros y realizarán tres exhibiciones en el circuito británico. Los organizadores pretenden recrear frente a los boxes la imagen de 1966. Se trata de una reconstrucción sin vencedores ni vencidos. La carrera verdadera quedó resuelta hace seis décadas, aunque para algunos la discusión jamás quedó saldada.

Los tres Ford GT Mk II estáticos en el "Festival of Speed" (Jas Lehal/PA Media Assignments) Jas Lehal - PA

Los tres pertenecen ahora a la Miller Family Automobile Foundation. Ya giraron juntos en julio durante el Festival of Speed, de modo que el Revival no será su primer reencuentro en 60 años. La novedad será la reconstrucción deliberada del final, con los tres vehículos en marcha y alineados otra vez ante el público.

Los tres pertenecen ahora a la Miller Family Automobile Foundation (Jas Lehal/PA Media Assignments) Jas Lehal - PA

La venganza de una compañía

La historia había comenzado tres años antes de la competición, cuando Ford intentó comprar Ferrari. Las negociaciones avanzaron hasta que Enzo Ferrari comprendió que perdería el control sobre su departamento de competición y se retiró del acuerdo.

En ese entonces, Henry Ford II tomó el rechazo como una afrenta. Si no podía comprar Ferrari, decidió derrotarla en el territorio que la marca italiana consideraba propio: las 24 Horas de Le Mans.

Los últimos retoques en la factoría de Slough, Inglaterra, a los Ford GT40 MkII que corrieron en Le Mans 1966; en primer plano el motor V8 7.0 L media.ford.com

La primera tentativa, en 1964, terminó con los tres GT40 abandonados y un podio íntegramente ocupado por Ferrari. Un año después Ford regresó con seis unidades; ninguna llegó a la meta y los italianos volvieron a copar los tres primeros puestos.

Para 1966, la empresa estadounidense desembarcó en Francia con ocho GT40 Mk II oficiales, más de cien integrantes y toneladas de repuestos. Los autos utilizaban un V8 de siete litros y aproximadamente 485 caballos. Ford había hecho ensayar los motores durante 48 horas seguidas, el doble de la duración de la prueba.

Una toma del garage de Ford en Lemans en 1966

Ferrari había ganado las seis ediciones anteriores. Esta vez, sus principales autos quedaron fuera de carrera antes del amanecer. Ford ocupaba las primeras posiciones y podía elegir cómo deseaba vencer. Esa libertad fue el origen del problema.

La foto que cambió el resultado

Al comenzar la última hora, el GT40 número 1 de Ken Miles y Denny Hulme aventajaba por 34 segundos al número 2 de Bruce McLaren y Chris Amon. En condiciones normales, era una diferencia suficiente para que Miles administrara su victoria.

Pero desde los boxes llegó la instrucción de reducir el ritmo. Ford quería que ambos autos esperaran al número 5 de Ronnie Bucknum y Dick Hutcherson —clasificado varias vueltas por detrás— y cruzaran juntos.

Los tres Ford GT MkII en Le Mans

Miles obedeció. Era piloto, probador y una de las personas que más había contribuido a transformar aquel automóvil rápido pero frágil en una máquina capaz de resistir durante un día entero. También había ganado Daytona y Sebring esa temporada. Si triunfaba en Le Mans se convertiría en el primero en conquistar las tres grandes pruebas de resistencia durante un mismo año.

Pero había un detalle reglamentario. Si los dos Ford llegaban juntos, ganaría el que hubiera recorrido la mayor distancia. Como el número 2 había partido 14,28 metros por detrás del número 1 en la tradicional largada escalonada, McLaren y Amon tendrían ventaja.

Ken Miles en el auto N°1 de Ford en Le Mans 1966 Dave Friedman Collection at Ford Museum.

La reconstrucción posterior de los archivos agregó otra precisión. El número 2 no cruzó exactamente a la par, ya que llegó medio segundo —unos seis metros— antes. Sumada la diferencia de largada, el margen oficial superó ligeramente los 20 metros. Sigue siendo el final más ajustado de la historia de Le Mans.

McLaren y Amon fueron declarados vencedores. Miles y Hulme terminaron segundos. Ford obtuvo el podio completo y la imagen que había encargado.

La historia que llegó al cine

Más de medio siglo después, James Mangold convirtió aquel conflicto en Ford vs Ferrari (2019), estrenada en la Argentina como Contra lo imposible. Matt Damon interpretó a Carroll Shelby y Christian Bale a Ken Miles, el piloto británico de carácter rebelde que debía enfrentarse tanto a Ferrari como a la burocracia de la compañía para la que corría.

James Mangold dirigiendo a Christian Bale durante el rodaje de Ford vs. Ferrari

El cine simplificó personajes, tensó enfrentamientos y ordenó los acontecimientos con una claridad que la vida rara vez concede. Pero mantuvo el núcleo de la historia, donde Ford dispuso el final en formación, Miles resignó su ventaja y el reglamento le entregó la victoria a otro auto. La película llevó esa paradoja a un público que quizá nunca había visto una carrera de resistencia.