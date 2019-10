El círculo de vida a bordo de una motocicleta

Un concepto para conducir con la mayor seguridad posible

España, Italia y otros países europeos tienen una gran cultura motociclística, lo que no implica que los individuos cometan excesos. Pero, esa cultura ha dado un concepto para compartir aquí en la Argentina donde, según la ANSV, el 43,8% de los fallecidos en 2018 en accidentes viales eran motociclistas.

El concepto se llama el "círculo de vida" y lo explica Ibon Arbaiza, editor del website Motosan.es (https://www.motosan.es/seguridad-vial/protegete-en-moto-cuidando-tu-circulo-de-vida/): "Cuando vamos en un auto, la protección que nos proporciona su tecnología es enorme. Súbete a tu moto. ¿Qué tienes? Muy poco o nada: solo a ti mismo.

"Existe la conducción defensiva o predictiva. Consiste en hacerlo anticipándote a todo lo que pueda ocurrir alrededor de tu moto. En no confiar en tu suerte. Solo puedes hacerlo en ti. Y esto lo conseguirás protegiendo tu 'círculo de vida'. ¿Y qué es? Aire.

"Imagina que alrededor de tu moto hay una burbuja, una pompa de jabón gigante. Ya no vale con que el resto del tránsito, peatones o elementos urbanos no impacten con tu moto. Lo que quieres es que no exploten esa pompa.

"Un motociclista conservador lleva puesta una burbuja más grande. Conduce a menor velocidad, guarda mayor distancia con otros vehículos (frontal y lateral) y se fija más en el entorno, para identificar amenazas y poner espacio de seguridad de por medio. El círculo de vida de uno agresivo es muy pequeño, y no identifica todos los riesgos, por lo que cualquier invasión inesperado en su espacio puede acabar en accidente.

"Para dibujar el límite de nuestro círculo de vida sirven la experiencia y la inteligencia. En moto hay que pensar continuamente, no basta con cumplir las frías normas de tránsito".