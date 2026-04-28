Buscan la forma de bajar los accidentes con motos en las calles

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció su apoyo a proyectos de seguridad vial en 13 países de América y uno de ellos se desarrollará en la Argentina bajo el nombre “Infraestructura segura para motociclistas”. La iniciativa apunta a mejorar la seguridad de quienes circulan en moto mediante el mapeo de zonas de alto riesgo, el desarrollo de lineamientos de infraestructura basados en buenas prácticas y la creación de un modelo replicable, tanto a nivel nacional como regional.

La relevancia del proyecto se explica por el contexto local. En la Argentina, durante 2024 fallecieron 3894 personas como consecuencia de siniestros viales y el 46% de las víctimas fueron motociclistas. Es decir, casi la mitad de quienes perdieron la vida en incidentes de tránsito se desplazaban en moto, según el último Informe de siniestralidad vial fatal elaborado por la Dirección de Estadística Vial de la Secretaría de Transporte. De hecho, redactaron en el informe: “Se mantuvo el perfil histórico de víctima fatal: hombres, jóvenes de entre 15 y 34 años y usuarios de motos”.

Retomando el proyecto argentino seleccionado por la FIA, está siendo implementado por el Automóvil Club Argentino (ACA) en articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), bajo la conducción de su Director Ejecutivo, Francisco Díaz Vega, y equipos técnicos especializados. El proyecto se desarrollará a lo largo de 2026, aunque comenzó formalmente el 1 de diciembre de 2025, momento en el que dio inicio su fase inicial.

Esta iniciativa contempla tres líneas de acción principales. En primer lugar, prevé el diseño de un Mapa Nacional de Puntos Críticos para Motociclistas, que se elaborará a partir del análisis de datos de siniestralidad y de patrones de riesgo, bajo criterios metodológicos homogéneos.

El equipo en la graduación en Ginebra, junto a los demás países de la región

A su vez, incluye el desarrollo de un Manual de Buenas Prácticas de Infraestructura con Perspectiva Motociclista, alineado con estándares internacionales y con las recomendaciones técnicas del enfoque de Sistema Seguro. Como tercer pilar, trabajará en la construcción de un modelo replicable, orientado a su implementación progresiva a nivel nacional y regional, en articulación con provincias, municipios y organismos técnicos.

La implementación del proyecto se estructura en distintas etapas. En diciembre de 2025 se puso en marcha la fase inicial, centrada en la formación, el diseño metodológico y la definición del marco técnico, en el marco del programa “FIA Safe Mobility 4 All”.

A lo largo de 2026 se desarrollará la etapa principal de ejecución en la Argentina, que incluye la elaboración del Mapa Nacional de Puntos Críticos, el Manual de Buenas Prácticas y el desarrollo del soporte digital y metodológico. En paralelo, se avanzará con una etapa piloto en zonas prioritarias del país, seleccionadas según el nivel de riesgo y la siniestralidad, y en articulación con las provincias interesadas, con el objetivo de generar evidencia, validar criterios y ajustar las herramientas antes de su implementación a mayor escala.

Para evaluar el alcance y el impacto de las acciones realizadas, el proyecto incorporará una etapa específica de seguimiento con indicadores concretos y verificables, que permitirán medir resultados y ajustar la implementación. Entre ellos se prevé la publicación del Mapa Nacional de Puntos Críticos para Motociclistas, la elaboración del Manual de Buenas Prácticas de Infraestructura con Perspectiva Motociclista y la construcción de un corpus teórico y metodológico que respalde los criterios técnicos y facilite su replicabilidad.

“Para la ANSV, las alianzas estratégicas con el sector privado, y en particular con un referente de la movilidad como el ACA, son esenciales para avanzar con eficacia en nuestra misión de salvar vidas. La evidencia muestra que los motociclistas siguen siendo uno de los grupos más expuestos, y es hacia ellos donde debemos orientar capacidades, tecnología y recursos. Este proyecto nos permite fortalecer la acción conjunta y consolidar un enfoque basado en datos, prevención y resultados medibles”, cerró el Director Ejecutivo de la ANSV.