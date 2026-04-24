Cómo anda el auto más rápido del mundo: acelera de 0 a 100 km en solo 2,36 segundos

La industria automotriz de hoy dista mucho con la que se veía años atrás. La evolución tecnológica, la aparición de nuevas marcas y el cambio en los paradigmas económicos y políticos globales redefinieron por completo a un sector históricamente más “tradicionalista”.

En medio de todos esos cambios, y con las marcas chinas como nuevos (y fuertes) jugadores del sector, aparecen novedades que quizás hace cinco años eran impensadas. El mundo de la alta velocidad, históricamente dominado por ciertas marcas de renombre, hoy tiene nuevos baluartes y líderes.

Así las cosas, LA NACION tomó contacto con el BYD Yangwang U9, un hiperdeportivo que en septiembre de 2025 se consagró como el auto más rápido del mundo al alcanzar, en su versión Xtreme, los 496,22km/h. La cita fue en una de las instalaciones que la automotriz china tiene en Zhengzhou, a apenas unos metros de un gigante centro industrial que produce 600.000 unidades al año.

Acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,36 segundos

El circuito fue armado para la ocasión y le permitió a este medio alcanzar altas velocidades en rectas preparadas y entender el funcionamiento del vehículo en frenadas y curvas cerradas. Hay varios puntos llamativos, más allá de la impresionante aceleración (acelera de 0 a 100km/h en apenas 2,36 segundos), como el sistema de agarre que tienen los asientos.

Cuando se gira el volante, ambas butacas delanteras activan una suerte de moldura que evita el desplazamiento brusco del cuerpo hacia un lado. En otras palabras, es como si el auto te “sostuviera” para evitar el bamboleo en curvas a alta velocidad.

Este modelo es 100% eléctrico BYD

Otro punto a mencionar es el silencio total de la unidad al pasar. Es un auto 100% eléctrico y eso hace que la sensación de manejo y la sonoridad sean muy distintas a lo que podría ser un semejante a combustión.

Eso no quita emoción, al contrario. La adrenalina está desde el minuto cero, cuando se pisa el acelerador a fondo y se sienten esos 1680 Nm de torque en un primer momento.

El BYD U9 porta una batería de 80kWh y 450 kilómetros de autonomía BYD

A medida que se avanza en el recorrido –y la confianza aumenta-, el U9 se parece un poco más a aquel que ganó el récord de los casi 500km/h. Por cuestiones de seguridad, la organización limitó la velocidad máxima a la que se podía manejar, pero eso no impidió conocer de cerca a un auto lleno de virtudes y que se planta con 1300 caballos de potencia ante históricos de peso.

Cómo es el BYD Yangwang U9

Yangwang es la marca de alta performance del grupo BYD y el U9, su caballo de batalla. En la versión convencional, tiene una potencia ya citada de 1300 CV. La versión Xtreme, sin embargo, redobla la apuesta con 3000 CV de potencia y el récord de los 496,22km/h. Esos números le valieron una vuelta récord para un modelo eléctrico en el circuito de Nürburgring: 6:59:157 minutos.

El modelo tiene una potencia de 1300 CV

Porta una batería de 80kWh y 450 kilómetros de autonomía declarada en ciclo CLTC. Es espacioso en las plazas delanteras, cómodo al andar y confortable (y divertido) para quien maneja.

No obstante, no se trata de un vehículo disponible en la Argentina. La automotriz no comercializa directamente este hiperdeportivo, aunque sí lo exhibió durante varios meses en distintos concesionarios de la Ciudad de Buenos Aires, como estrategia de marketing y muestra tecnológica en lo que fue el arribo de BYD al país.