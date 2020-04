Qué hay que saber para circular en cuarentena

El Dr. Claudio Geller, especialista en la legislación de accodentes de tránsito, nos aconseja acerca de la documentación para moverse, qué se debe hacer en caso de un accidente y cuáles son las situaciones que pueden darse durante el aislamiento

1. Durante el aislamiento obligatorio, ¿Con qué documentos debe circular un conductor? ¿Quiénes pueden hacerlo y quiénes no?

En principio los conductores deben disponer de la documentación habitual requerida por las autoridades para movilizarse: DNI, cédula verde, registro habilitante y constancia de póliza de seguro vigente. A partir del decreto del Poder Ejecutivo Nacional N" 260/2020 se estableció la Emergencia Sanitaria y como consecuencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio del país. Están autorizadas a circular todas aquellas personas que ejerzan actividades o realicen servicios declarados "esenciales" para el cumplimiento de los mismos. El gobierno nacional ha puesto en marcha el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC), que informa la identidad y la actividad que desempeña su portador. Este documento puede ser exhibido de manera física o virtual a través de un dispositivo móvil. Quedan exceptuadas aquellas personas que deban desplazarse por supuestos de fuerza mayor, quienes deberán acreditar la condición de aislamiento, preventivo y obligatorio mediante documentación que justifique su movilidad.

2. ¿Qué importancia tiene conducir con el 'Permiso de Circulación' y qué pasa si el conductor tiene un accidente y no lo porta?

Actualmente es el único permiso que habilita a transitar por el territorio nacional, pudiendo las autoridades disponer la inmediata detención de los vehículos y su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario a fin de evitar su desplazamiento. La circulación en condiciones no autorizadas constituye un delito y por ende pasible de sanción. Los propietarios de las unidades no podrán retirarlas hasta que termine el aislamiento obligatorio y se abre una causa penal a fin de definir las sanciones aplicable en el marco del Código Penal. Sin perjuicio de esto, el conductor accidentado mantiene el derecho a reclamar los daños materiales o físicos sufridos.

3. Ante un siniestro vial y en esta etapa, ¿Qué debe hacer un conductor?

Ante todo tomar nota de los detalles del accidente (día, horario, lugar del hecho, señalizaciones, etc.) datos de los otros involucrados a fin de individualizar a las personas (conductor, titular y/o lesionado), a los vehículos (marca, dominio y aseguradora) y a los posibles testigos del hecho. Es conveniente tomar teléfonos de contacto para poder completar posibles datos faltantes para confeccionar las denuncias pertinentes ante el seguro y la autoridad policial en caso de haber lesionados. También resulta muy útil sacar fotografías para reflejar la ubicación de las unidades y la magnitud de los daños. Por último dentro de las 72 hs hábiles de producido o conocido el hecho debe realizarse la denuncia ante el seguro pertinente.

4. Respecto de la situación previa al confinamiento ¿Qué problemas puede tener un conductor en caso de un siniestro durante la cuarentena?

En realidad nada debería ser distinto de sufrir un accidente antes o después de la cuarentena, es posible que en estos momentos puedan presentarse dificultades para tomar contacto con los seguros, pero estamos advirtiendo que se han ido instrumentando canales alternativos para facilitar la comunicación. Las aseguradoras han puesto al alcance de sus clientes medios técnicos (aplicaciones, páginas web, mails, etc ) y personales (atención telefónica) para que sus clientes puedan comunicar el siniestro y contar con la protección de la compañía. Nada cambia respecto a la cobertura que le brinda su seguro ni tampoco en cuanto a la valoración que pueda realizarse luego sobre la responsabilidad en la ocurrencia del siniestro.

5. ¿Qué ocurre si se tiene un siniestro con un vehículo oficial (patrullero, ambulancia, etcétera)?

Esas unidades tienen un tratamiento particular dentro del orden del tránsito que les reconoce prioridad en la circulación para el caso que se encuentren en una emergencia. Las excepciones están dadas en la medida en que el chofer active los dispositivos visuales y sonoros para advertir a los demás conductores la situación extrema, no obstante pesa sobre ellos el deber de seguridad y prudencia, ya que -de no ser así- lejos de contribuir al servicio que brindan, su actuación sería susceptible de ocasionar graves daños.

6. ¿Qué cuidados debe tener un conductor accidentado al acercarse a los otros implicados en el choque y cómo conseguir testigos del hecho?

Las precauciones deben ser las mismas que las requeridas para desplazarse, mantener la distancia, usar barbijo y tener los cuidados necesarios, la relación con las partes no se ve afectada por cumplir con estos recaudos. Los testigos pueden ser aquellas personas que se encontraban presentes en el momento del accidente y vieron la forma en que ocurrió. Puede suceder que en un primer momento por la confusión o la situación que se está atravesando no notemos su presencia, en esos casos es conveniente regresar al lugar del hecho para verificar si hubo algún testigo presencial del mismo. Teniendo en cuenta que buena parte de la información que se necesita recabar se exhibe en documentación personal de los protagonistas, la utilización de herramientas tecnológicas ( celulares, whatsApp, etc ) permite obtener estos datos. Para el caso de que en el incidente hubiera lesionados, inmediatamente dar la novedad a la Policía o Ambulancia quienes tienen los protocolos adecuados para el manejo de estas contingencias.

7. Ante un choque, ¿Por qué es importante que el conductor sea atendido por una persona de la aseguradora y no de manera automática?

Es el momento más crítico, el accidente nos altera, nos angustia, necesitamos comunicar lo que nos pasó y aclarar todas nuestras dudas y temores. La comunicación personal aporta escucha, comprensión y contención, aclara aspectos que sólo se advierten en el diálogo, una devolución adecuada contribuye a reforzar el vínculo con el asegurado y supera dificultades futuras. Los medios mecánicos son extremadamente útiles para canalizar de manera rápida y efectiva la información dando respuesta inmediata, la atención personal aporta un complemento valioso que refuerza esa comunicación.

Dr. Claudio Andrés Geller, titular del Estudio Jurídico Geller, especialistas en accidentes de tránsito; info@estudiogeller.com.ar