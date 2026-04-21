10 autos usados por menos de 15 millones en abril 2026: uno por uno, por marca y modelo

Luego de un comienzo de año irregular, el mercado de autos usados mostró signos de recuperación en marzo. Se vendieron 153.995 vehículos usados, según la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Esto representó un aumento del 8,16% respecto a marzo de 2025 (142.383 unidades). En la comparación con febrero (130.229 unidades), el crecimiento fue del 18,25%.

A pesar del repunte, en los tres primeros meses del año se comercializaron 437.294 vehículos usados, lo que representa una caída del 5,23% frente al mismo periodo de 2025 (461.423 unidades).

Como consecuencia de un primer trimestre con vaivenes en la comercialización, los valores de los usados se mantuvieron relativamente estables.

Los 10 autos usados por menos de $15 millones, tomando como referencia una antigüedad del año 2015 y valores promedio según la base de la CCA, son los siguientes:

Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $7.841.000

$7.841.000 Volkswagen Gol 3p 1.4 Power 4G: $7.937.000

$7.937.000 Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $7.965.000

$7.965.000 Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.431.000

$9.431.000 Renault Sandero 5p 1.6: $9.600.000

$9.600.000 Nissan March 5p 1.6 Active: $9.708.000

$9.708.000 Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up!: $10.265.000

$10.265.000 Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $10.835.000

$10.835.000 Volkswagen Fox 3p 1.6 Comfortline: $10.413.000

$10.413.000 Toyota Etios 5p 1.5 X: $11.981.000

El Volkswagen Gol es uno de los modelos usados más económicos y el más comercializado

Por otro lado, el ranking de los modelos usados más vendidos continúa estable, con el Volkswagen Gol manteniendo el liderazgo:

Volkswagen Gol y Trend: 8687

8687 Toyota Hilux: 6120

6120 Chevrolet Corsa y Classic: 4478

4478 Ford Ranger: 4039

4039 Volkswagen Amarok: 3798

3798 Peugeot 208: 3477

3477 Ford EcoSport: 3158

3158 Toyota Corolla: 2978

2978 Ford Ka: 2902

2902 Fiat Palio: 2879

“Después de 2 meses donde la venta de autos usados no recuperaba los volúmenes de venta del año 2025, el mes de marzo cortó esa mala racha. El mercado recuperó volumen y fue el mejor mes desde que comenzó el año. Pero esto no significa que el sector comenzó su recuperación. Estamos en un mercado muy inestable”, comentó Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

Lamas añadió que la voracidad fiscal, la baja rentabilidad y tasas bancarias poco acordes complican la dinámica, aunque destacó que la mayor competencia por la llegada de nuevas marcas es un desafío que el sector está preparado para afrontar.

El mercado de usados continúa inestable SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Las provincias que mostraron mayor crecimiento respecto a febrero fueron San Luis, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Mendoza. En el primer trimestre, algunas regiones presentan oscilaciones pronunciadas que reflejan el comportamiento heterogéneo de la demanda a nivel local.

Aunque marzo interrumpió la racha de meses débiles y devolvió volumen al mercado, la CCA mantiene cautela. Explicaron que la estabilidad futura dependerá de la dinámica del crédito, la presión fiscal, la rentabilidad de las agencias y la intensidad de la competencia entre marcas.