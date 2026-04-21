10 autos usados por menos de 15 millones en abril 2026: uno por uno, por marca y modelo

Su comercialización tuvo u repunte en marzo luego de dos meses en caída; cuáles son los modelos más comercializados
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Luego de un comienzo de año irregular, el mercado de autos usados mostró signos de recuperación en marzo. Se vendieron 153.995 vehículos usados, según la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Esto representó un aumento del 8,16% respecto a marzo de 2025 (142.383 unidades). En la comparación con febrero (130.229 unidades), el crecimiento fue del 18,25%.
A pesar del repunte, en los tres primeros meses del año se comercializaron 437.294 vehículos usados, lo que representa una caída del 5,23% frente al mismo periodo de 2025 (461.423 unidades).
Como consecuencia de un primer trimestre con vaivenes en la comercialización, los valores de los usados se mantuvieron relativamente estables.
Los 10 autos usados por menos de $15 millones, tomando como referencia una antigüedad del año 2015 y valores promedio según la base de la CCA, son los siguientes:
- Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $7.841.000
- Volkswagen Gol 3p 1.4 Power 4G: $7.937.000
- Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $7.965.000
- Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.431.000
- Renault Sandero 5p 1.6: $9.600.000
- Nissan March 5p 1.6 Active: $9.708.000
- Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up!: $10.265.000
- Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $10.835.000
- Volkswagen Fox 3p 1.6 Comfortline: $10.413.000
- Toyota Etios 5p 1.5 X: $11.981.000
Por otro lado, el ranking de los modelos usados más vendidos continúa estable, con el Volkswagen Gol manteniendo el liderazgo:
- Volkswagen Gol y Trend: 8687
- Toyota Hilux: 6120
- Chevrolet Corsa y Classic: 4478
- Ford Ranger: 4039
- Volkswagen Amarok: 3798
- Peugeot 208: 3477
- Ford EcoSport: 3158
- Toyota Corolla: 2978
- Ford Ka: 2902
- Fiat Palio: 2879
“Después de 2 meses donde la venta de autos usados no recuperaba los volúmenes de venta del año 2025, el mes de marzo cortó esa mala racha. El mercado recuperó volumen y fue el mejor mes desde que comenzó el año. Pero esto no significa que el sector comenzó su recuperación. Estamos en un mercado muy inestable”, comentó Alejandro Lamas, secretario de la CCA.
Lamas añadió que la voracidad fiscal, la baja rentabilidad y tasas bancarias poco acordes complican la dinámica, aunque destacó que la mayor competencia por la llegada de nuevas marcas es un desafío que el sector está preparado para afrontar.
Las provincias que mostraron mayor crecimiento respecto a febrero fueron San Luis, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Mendoza. En el primer trimestre, algunas regiones presentan oscilaciones pronunciadas que reflejan el comportamiento heterogéneo de la demanda a nivel local.
Aunque marzo interrumpió la racha de meses débiles y devolvió volumen al mercado, la CCA mantiene cautela. Explicaron que la estabilidad futura dependerá de la dinámica del crédito, la presión fiscal, la rentabilidad de las agencias y la intensidad de la competencia entre marcas.
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