Revelan cuál es el nuevo SUV que se venderá en la Argentina en poco tiempo

General Motors presentó en Brasil su nuevo SUV coupé, que se llamará Sonic. Se trata del principal lanzamiento de la marca en América del Sur para este año, comenzando su comercialización a finales del segundo trimestre.

Chevrolet mostró cómo se verá el Sonic, su nuevo SUV coupé

Se trata del primer modelo de la marca del moño en este nuevo segmento (el de los crossover compactos), una propuesta que combina rasgos de hatchback con un mayor despeje del suelo, más cercano al de un SUV, e incluso con un enfoque más deportivo. En la gama, este modelo, producido en la planta de General Motors en Gravataí, Brasil, se posiciona entre el Onix y el Tracker.

Si bien parte de la base del Chevrolet Equinox EV, el Sonic adopta proporciones propias, mostrando unos 4,23 m de largo, 1,77 m de ancho y 1,53 m de alto. A su vez, adopta el lenguaje de diseño más reciente de los SUV que comercializa en todo el mundo la automotriz, donde la parte frontal busca estar elevada para ganar presencia, con los faros angostos aportándole actualidad al modelo.

El modelo adopta el nuevo lenguaje de diseño de la marca

La parrilla está dividida en dos niveles, donde la sección inferior cuenta con un diseño en líneas horizontales y la superior se conecta con las luces diurnas LED. La firma luminosa es característica de la nueva identidad de la marca, presente en los modelos que ya experimentaron su renovación y se venden en nuestro mercado. Concentra múltiples funciones (DRL e indicador de dirección) en un solo elemento.

Los faros principales utilizan proyectores para luces altas y bajas, un recurso que “garantiza casi un 20% más de potencia lumínica que un sistema tradicional”, según informó la marca. Las luces antiniebla auxiliares tienen un pequeño apartado en la parte inferior.

Equipa faros afinados y una renovada parrilla

En la vista lateral, el SUV coupé se diferencia con mayor claridad. La silueta conduce el diseño hacia la parte trasera con una caída más pronunciada que en los utilitarios deportivos tradicionales. El riel de techo funcional tiene capacidad para cargar hasta 50 kg.

El vehículo cuenta con casi 20 cm de despeje al suelo, junto a ruedas de 17 pulgadas que presentan un diseño exclusivo para cada versión y pueden incorporar detalles en rojo inspirados en las ediciones Redline de Chevrolet.

En la parte trasera viene con luces LED con construcción tridimensional en horizontal, con pequeñas líneas que se integran dejando algunos espacios, pero que unen toda la parte posterior. El vidrio trasero cuenta con una pronunciada inclinación pero el portón busca proyectarse hacia el exterior para optimizar la capacidad del baúl.

En la parte trasera las luces LED realizan una construcción tridimensional en horizontal

El modelo inaugura a nivel mundial el logotipo actualizado de Chevrolet, con un corbatín más horizontal y en color negro, que a partir de la línea 2027 se extenderá a todos los nuevos productos de la marca. Independientemente de la versión, los emblemas con el nombre del vehículo y la identificación de la motorización son de color negro.

En los próximos meses se conocerán más detalles sobre las características del modelo, cuando se acerque la fecha de su presentación en la Argentina.