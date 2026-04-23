La idea que tuvo una marca de autos para combatir el avance de los chinos

En el marco de la feria Automechanika en Buenos Aires, General Motors presentó una estrategia de transformación digital para su negocio de posventa en Sudamérica. El anuncio no se limitó a una actualización tecnológica, sino que expone un cambio de enfoque sobre cómo las automotrices buscan retener clientes en un contexto en el que el vínculo con el vehículo se vuelve cada vez más fragmentado y multicanal, con las marcas chinas como uno de los principales factores de presión competitiva.

El eje de esta evolución es el denominado “servicio conectado”, una herramienta que reemplaza procesos manuales en los talleres oficiales por sistemas digitales que permiten seguir en tiempo real el estado de una reparación, recibir presupuestos y aprobar trabajos desde el celular. Según explicó la compañía, el objetivo es mejorar la transparencia y acortar distancias entre el cliente y el servicio técnico.

En la práctica, esto implica que tareas tradicionalmente basadas en formularios en papel —como el diagnóstico, la autorización de trabajos o el seguimiento del vehículo— pasarán a gestionarse a través de tablets y plataformas digitales.

El sistema también permitirá registrar el historial del vehículo y generar alertas automáticas para futuros mantenimientos, una funcionalidad que apunta tanto a la fidelización como a la eficiencia operativa.

El sistema permitirá registrar el historial del vehículo y generar alertas automáticas para futuros mantenimientos

Un cambio impulsado por el comportamiento del usuario

Detrás de esta transformación aparece un dato estructural, en el que el recorrido del cliente ya no se limita al concesionario. Desde la compañía reconocen que, tras los primeros años de uso, gran parte de los propietarios migra hacia el mercado independiente —talleres y casas de repuestos—, donde las automotrices históricamente tenían menor control.

Bernardo García, gerente de comunicaciones corporativas para General Motors en Sudamérica, explicó las novedades de ACDelco

A eso se suma un cambio generacional. Mientras los usuarios más tradicionales priorizan el trato personal, las nuevas generaciones toman decisiones a partir de información online y valoran la inmediatez.

Uno de los anuncios en la exposición que reúne a los principales referentes de la industria autopartista fue la profundización de la alianza con Mercado Libre. General Motors se convirtió en la primera automotriz en integrarse al programa B2B de la plataforma, orientado a mecánicos y profesionales del sector.

El modelo apunta a los usuarios profesionales, ya que representan cerca del 30% de las ventas de autopartes en la plataforma y tienen un nivel de recurrencia muy superior al consumidor promedio. A través de este canal, podrán acceder a precios diferenciados, beneficios logísticos y programas de fidelización.

Daniel Álvarez, gerente senior de General Motors de Operaciones de Postventa para América del Sur

En ese contexto, la compañía apuesta a un segmento en expansión, ya que el comercio digital mayorista ya representa el 82% del e-commerce global y cuadruplica al minorista.

La estrategia refleja un reconocimiento explícito del peso del mercado independiente, que en algunos casos supera el 60% del volumen de posventa. En lugar de competir exclusivamente desde la red oficial, la automotriz busca integrarse a ese ecosistema.

ACDelco y la expansión multimarca

En paralelo, la compañía anunció el lanzamiento de la tienda oficial de ACDelco en Argentina, también dentro de Mercado Libre. Se trata de una marca de repuestos con enfoque multimarca, lo que le permite a General Motors ampliar su alcance más allá de los vehículos Chevrolet.

El catálogo inicial incluye más de 300 productos, con planes de expansión sobre una base regional que ya supera las 20.000 piezas. Esta decisión responde a una lógica clara: captar al cliente incluso cuando abandona la red oficial o cambia de vehículo.

El catálogo inicial incluye más de 300 productos, con planes de expansión sobre una base regional que ya supera las 20.000 piezas

En conjunto, los anuncios muestran una reconfiguración del negocio de posventa. La automotriz ya no se posiciona solo como proveedora de servicios para sus propios vehículos, sino como un actor que busca estar presente en todo el recorrido del cliente, que combina concesionarios, talleres independientes, plataformas digitales y aplicaciones móviles.