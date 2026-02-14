Renovaron una pickup que se fabrica en la Argentina para aumentar la competencia en el segmento

La pickup compacta líder en su segmento, la Fiat Toro, se actualiza: acaba de llegar una modificación para su gama 2026, que presenta un nuevo diseño en el que destacan las líneas rectas y geométricas. Importada de Brasil, se ofrece en tres versiones: Freedom 1.3T AT6 4x2, Volcano T270 AT6 4x2 y Volcano 2.2TD AT9 4x4.

En el exterior encontramos una apariencia más robusta y varios cambios significativos. En el frente aparece una nueva parrilla trapezoidal con motivos geométricos y recortada por líneas rectas verticales; las luces de circulación diurna (DRL) tienen un nuevo diseño de píxeles segmentados y las ópticas se ubican ahora a los costados de la parrilla y sobre las nuevas salidas de aire de los extremos del paragolpes. Toda la iluminación es en LED.

Cuenta con una nueva parrilla trapezoidal con motivos geométricos y recortada por líneas rectas verticales

En la cola, las luces siguen el formato de píxel segmentado, la puerta de la caja fue rediseñada y se le colocó una manija más ancha y las salidas de aire se ubicaron en los extremos para enfatizar la anchura del modelo sobre el nuevo paragolpes.

En cuanto a las llantas, la versión Freedom suma llantas de aleación diamantadas de 17”, mientras que en la Volcano son de 18”.

La puerta de la caja fue rediseñada y se le colocó una manija más ancha

En el interior el panel de instrumentos digital de 7” presenta nuevos gráficos y fuentes en todas las versiones. El modelo ahora cuenta con un diseño de palanca de cambios más moderno y un freno de mano eléctrico con función Auto Hold, que aporta mayor confort y seguridad al conducir. También suma nuevos puertos USB con entradas para cables tipo A y C, tanto en la parte delantera como trasera.

Hay más equipamiento en la Fiat Toro 2026

Respecto de los detalles distintivos de cada nivel de equipamiento, en la versión Volcano destacan los logotipos cromados, las manijas al tono de la carrocería, las llantas diamantadas, la pantalla multimedia de 10” y avanzadas asistencias a la conducción, como mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia y sistema automático de luces altas.

La Freedom combina acabados, con nuevas llantas diamantadas y el logotipo cromado de Fiat en el frontal, además de molduras laterales y delanteras, retrovisores y placa protectora oscurecidos, así como manijas de las puertas del color de la carrocería.

La Freedom combina acabados con nuevas llantas diamantadas y el logotipo cromado de Fiat en el frontal lopetegui

Las opciones mecánicas son las mismas dos que se vienen ofreciendo últimamente: la primera es con el impulsor naftero con turbo 1.3 L 270 Firefly, que entrega 175 CV a 5750 rpm y 27,5 kgm (270 Nm) de par desde 1750 rpm, anexado a una transmisión automática de 6 cambios; la tracción es 4x2 (delantera). La restante trae el propulsor turbodiésel Multijet 2.2 L también de 4 cilindros en línea y 16 válvulas, que produce 200 CV a 3500 rpm y 45,9 kgm a desde 1500 rpm, asociado a una caja automática de 9 velocidades y tracción 4x4.

Los precios sugeridos al público son los siguientes: Freedom 1.3T AT6 4x2, $47.490.000; Volcano T270 AT6 4x2 $53.070.000, y Volcano 2.2TD AT9 4x4, $57.190.000. La garantía es por 5 años o 100.000 km.