Así es el SUV chino híbrido que se convirtió en uno de los más baratos del mercado

El segmento de los SUV compactos es, sin duda, uno de los más competitivos de nuestro mercado. No solo porque hay una interesante cantidad de modelos en oferta, sino porque casi todas las marcas tienen algún representante ahí. Como si fuese poco, también ofrece distintas mecánicas, como para llegar a consumidores que buscan experiencias diferentes.

En esa división entra el MG ZS Hybrid+, el modelo híbrido tradicional de la ahora marca china, que llega de ese país en dos versiones, Confort y Luxury.

Antes de entrar en el análisis, conviene aclarar un par de cuestiones. MG nació en Inglaterra en 1924 como Morris Garages y se dedicaba a deportivizar y personalizar los autos de William Morris. Tras varias crisis, MG dejó de existir a fines del siglo pasado hasta que fue rescatada y revivida por el grupo chino SAIC Motor (Shanghai Automotive Industry Corporation), uno de los cuatro fabricantes más grandes del país asiático y entre los mayores del globo.

Hoy tiene una oferta amplia de autos y sport utility y acá desembarcó hace un par de meses con, por el momento, tres opciones y de la mano del grupo Eximar (reconocido importador con amplia experiencia en el ámbito local y que tiene la representación de Volvo, Jaguar y Land Rover). Aclarado esto, vayamos al análisis.

Largo: 4,43 m

Ancho: 1,818

Alto: 1,635 m

Distancia entre ejes: 2,61 m

Despeje: 211 mm

Capacidad del baúl: 443 L

Capacidad del tanque: 41 L

Peso bruto vehicular: 1420 kg

Neumáticos: 215/50 R18”

Exteriormente muestra un diseño moderno y sobrio, con una silueta de volúmenes bien marcados y bien proporcionada gracias a sus dimensiones: 4,43 m de largo, 1,818 m de ancho, 1,635 m de alto y 2,61 m de distancia entre ejes; el baúl tiene una buena capacidad de 443 L.

Adelante destaca la parrilla prominente (tiene como unas escamas plateadas), las ópticas estilizadas (le dan una mirada agresiva) y el capot bien largo y con caída.

Lateralmente se nota una línea de hombros ascendente que le da dinamismo. Los pasa ruedas están marcados y hacen resaltar las llantas de aleación de 18” (neumáticos 215/50); también aparecen las barras de techo en aluminio, generosas superficies vidriadas (dan muy buena visibilidad al exterior), detalles en cromado y el techo que remata en un spoiler, que le da cierto toque sport.

En la parte trasera es tradicional, con amplias luces que se insertan en el portón y un parachoques amplio que abajo luce un aplique negro donde se encuentran las salidas de escape de metal.

Interior tecnológico en el MG ZS

El interior es amplio, con buen lugar para que viajen cuatro adultos con mucha comodidad. La posición de manejo se encuentra fácil pues brinda múltiples regulaciones de la dirección y de la butaca (es eléctrica y calefaccionada).

No sobresale por la calidad de materiales y terminaciones (a la altura de cualquier vehículo regional), pero sí por tener un planteo lógico y cómodo, con todo distribuido lógicamente para que le quede a mano al conductor.

El equipamiento es generoso: techo panorámico, cámara 360°, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sensor de lluvia, apertura de puertas y encendido sin llave, climatizador, tomas USB, tablero digital de 7” (no permite muchas configuraciones) y pantalla táctil de 12,3” para el sistema de infoentretenimiento que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay (la interfaz no es de las más rápidas, pero es entendible y amigable).

A nivel seguridad en las pruebas realizadas por Euro NCAP obtuvo 4 estrellas en protección para adultos y niños. Esto, gracias a que cuenta con una gran dotación de serie: 6 airbags, asistente de arranque y descenso en pendiente, anclajes Isofix, monitor de presión de neumáticos, controles de estabilidad y tracción, y varias asistencias (llamadas MG Pilot), como frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, mantenimiento de carril con alerta de salida, detección de punto ciego, alerta de velocidad máxima, lector de señales de tránsito y más.

Pensado para rendir

A nivel mecánico encontramos un planteo híbrido bien al estilo chino: un motor naftero aspirado de 4 cilindros, 16 válvulas y 1.5 L, que genera 101 CV a 1700 rpm y 13 kgm (128 Nm) de par a 4500 rpm, al que se acopla otro eléctricos de 135 CV y 25,5 kgm de torque, para entregar en conjunto de 194 CV y 47 kgm. La transmisión es una automática de 3 relaciones y la tracción es delantera. A esto suma una batería de iones de litio de 1,83 kWh que se recarga con el andar y en el frenado.

Es un sistema híbrido convencional. Esto es: cuando el coche se pone en marcha o anda a baja velocidad (hasta 60 km/h) es impulsado solo por el eléctrico (siempre y cuando los acumuladores tengan carga suficiente). Pero cuando se acelera bruscamente o se pasa más allá de los 60 km/h o el nivel de carga es bajo, se pone en marcha el naftero para apoyar al otro e ir regenerando carga.

Motor: naftero

Cilindrada: 1498 cc

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Potencia: 101 CV de 1700 a 3500 rpm

Par: 13 kgm a 4500 rpm

Motores: eléctricos

Potencia: 135 CV

Par: 25,5 kgm

Potencia combinada: 194 CV

Caja: automática de 3 marchas

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

Batería: 1,83 kWh

Buen torque y mejor potencia le dan al conjunto mucha solvencia para moverse tanto en ciudad como en ruta y muy buena capacidad de reacción ante la demanda. Lo demuestran los números, que son realmente interesantes: acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 6,6 segundos y la velocidad máxima declarada por el fabricante es de 170 km/h. Nada mal.

En cuanto a los consumos, en ciudad demandó menos de 5 L/100 km y unos 7 L/100 km en autopista a 130 km/h. Realmente muy austero.

El ajuste de suspensiones está pensado para favorecer el confort, por lo que resultan mullidas y confortables, a lo que suma una buena insonorización que le otorgan un buen confort de marcha.

El comportamiento dinámico es correcto, con mucha agilidad para moverse en el tránsito y buen agarre en rectas veloces, aunque muestra algunas inclinaciones cuando se toman curvas muy fuertes.

¿Qué otro argumento tiene este ZS para ganarse un lugar entre los C-SUV? Sin duda, el precio, ya que al venderse a US$29.500 (el de entrada cuesta US$2000 menos), lo coloca como el más accesibles del mercado.