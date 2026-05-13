Los autos con caja automática más baratos en mayo 2026

La transformación que atraviesa la industria automotriz en la Argentina con la llegada de cada vez más vehículos electrificados también está modificando otros aspectos del mercado, entre ellos el tipo de transmisión, ya que este tipo de vehículos se comercializa exclusivamente con cajas automáticas.

En ese escenario, las cajas automáticas ganan cada vez más terreno en la venta de vehículos 0km y comienzan a posicionarse como una de las configuraciones predominantes. Incluso, más allá de los modelos híbridos o eléctricos, varias automotrices ya ofrecen autos nafteros únicamente con este tipo de transmisión, como ocurre con el Toyota Yaris.

El crecimiento de las transmisiones automáticas no es nuevo a nivel mundial, aunque en los últimos años se aceleró en el mercado local. La mayor comodidad al conducir, especialmente en entornos urbanos, y la evolución tecnológica de las cajas (hoy más eficientes y con mejores consumos) impulsaron su expansión.

Además, el acceso a este tipo de vehículos se volvió más amplio; lo que tiempo atrás estaba reservado principalmente a modelos de segmentos superiores, actualmente aparece en opciones más accesibles y en diferentes categorías del mercado.

Los autos con caja automática más baratos

En ese sentido, estos son los 10 modelos más económicos del mercado argentino que vienen con caja automática en mayo de 2026 (para la comparación se tomó la versión más accesible con esta caja disponible por modelo):

JMEV Easy 3: US$18.900

US$18.900 Hyundai HB20 Hatchback (Comfort Plus AT 1.6): $31.000.000

$31.000.000 JACS2 (1.5 CVT Luxury LV): US$21.900

US$21.900 Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $32.070.000

$32.070.000 BYD Dolphin Mini (GL): US$22.990

US$22.990 Fiat Argo (Drive 1.3L CVT): $32.650.000

$32.650.000 Suzuki Swift Hybrid GLX AT: US$22.900 (nuevo)

US$22.900 (nuevo) Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $34.284.000

$34.284.000 Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $34.696.900

$34.696.900 Renault Stepway (Intens CVT): $36.900.000

Para este quinto mes del año, el ranking se mantuvo prácticamente sin cambios respecto del mes anterior, en gran parte por el congelamiento de precios aplicado por varias automotrices. De hecho, sólo el Fiat Cronos aumentó un 1%, aunque se mantuvo en la misma posición del listado.

Las pocas variaciones registradas se explican por ajustes puntuales en algunos modelos y por la baja en la cotización del dólar.

El JMEV Easy 3 continúa liderando el listado de los modelos con caja automática más económicos del mercado. Se trata de un vehículo de origen chino que llegó a la Argentina en la segunda mitad de 2025 de la mano del Grupo Antelo. Desde su lanzamiento se mantuvo como la opción más accesible dentro de este tipo de transmisiones y, además, se destaca por ser un modelo 100% eléctrico. Actualmente tiene un precio de lista de US$18.900.

JMEV Easy 3

Por el tipo de cambio del dólar, el Hyundai HB20 escaló al segundo lugar. En este caso, se trata de la versión intermedia de la gama llamada Comfort Plus AT (ya que la entrada es manual), importada desde Brasil y con transmisión automática, cuyo precio de lista se ubica en $31.000.000.

Hyundai HB20

En el tercer puesto quedó el JAC S2, que además se destaca por ser el SUV automático más económico del mercado. Este modelo también es de origen chino y se ofrece con un precio de lista de US$21.900, lo que lo ubica entre las alternativas más accesibles dentro del segmento de los utilitarios deportivos.