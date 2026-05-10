BMW presentó una nueva versión de su modelo X3: cómo es y cuánto cuesta

BMW amplió la oferta del X3, su SUV mediano en la Argentina, con la incorporación de una nueva versión que se ubica en en medio de la gama.

Se trata del X3 30 xDrive M Sport, que se suma a las configuraciones 20 xDrive xLine y M50 xDrive M Performance, completando así la oferta local del modelo.

Producida en la planta de Spartanburg, en Estados Unidos, la nueva opción introduce una configuración mecánica electrificada leve (Mild Hybrid) y mantiene la tracción integral como uno de sus rasgos centrales. El precio de lista es de US$97.900 y cuenta con una garantía de tres años o 200.000 kilómetros.

El modelo tiene un precio de lista de US$97.900 UWE FISCHER

Motorización, consumos y diseño exterior

El X3 30 xDrive M Sport está impulsado por un motor naftero de cuatro cilindros en línea y 2.0 litros, asociado a una transmisión automática Steptronic de ocho velocidades con levas al volante y al sistema de tracción integral xDrive.

Está impulsado por un motor naftero de cuatro cilindros en línea y 2.0 litros, asociado a una transmisión automática Steptronic de ocho velocidades UWE FISCHER

El conjunto incorpora un sistema Mild Hybrid de 48V, compuesto por un generador integrado por correa que asiste al motor térmico y recupera energía durante las desaceleraciones. Este sistema cuenta con una batería propia de 48V y un convertidor de corriente para alimentar la red de 12V del vehículo.

En términos de potencia, el motor a combustión entrega 255 HP, mientras que el sistema eléctrico aporta 11 HP adicionales, lo que da un total combinado de 258 CV y 400 Nm de torque, disponible entre las 1600 y 4500 rpm.

En términos de potencia entrega un total de 258 CV y 400 Nm de torque, disponible entre las 1600 y 4500 rpm UWE FISCHER

Las prestaciones declaradas indican una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos y una velocidad máxima de 240 km/h. El consumo combinado, según ciclo WLTP, se ubica entre 6,9 y 7,6 litros cada 100 kilómetros.

En el exterior, la versión M Sport se distingue por llantas de aleación de 19 pulgadas con diseño específico, paquete Shadow Line de alto brillo y el sistema BMW Iconic Glow, que ilumina el contorno de la parrilla. También incorpora techo panorámico de cristal fijo con persiana eléctrica, faros LED y proyección lumínica en el suelo al abrir las puertas.

Tiene las llantas de aleación de 19 pulgadas con diseño específico de la línea M UWE FISCHER

Dimensiones, equipamiento y confort

El modelo presenta 4755 mm de largo, 1920 mm de ancho y 1660 mm de alto, lo que le permiten tener una capacidad del baúl de 570 litros, que puede ampliarse hasta 1700 litros con los asientos traseros rebatidos. El tanque de combustible es de 65 litros.

Presenta 4755 mm de largo, 1920 mm de ancho y 1660 mm de alto UWE FISCHER

En el interior, la versión M Sport incorpora volante de cuero, decoración en aluminio rectificado y techo interior en tono Anthrazit. Los asientos delanteros son deportivos y cuentan con regulación eléctrica, mientras que el del conductor incluye memoria de dos posiciones.

Su baúl es de 570 litros, que puede ampliarse hasta 1700 litros con los asientos traseros rebatidos UWE FISCHER

El climatizador es automático de tres zonas, con regulación independiente para conductor, acompañante y plazas traseras, control mediante pantalla táctil o comandos de voz, y funciones como SYNC y MAX AC.

También suma iluminación ambiental, Smart Bar, carga inalámbrica para dispositivos móviles y un sistema de sonido Harman Kardon con 15 altavoces y 765 watts de potencia.

El equipamiento tecnológico incluye el sistema BMW Live Cockpit Professional, con un instrumental digital de 12,3″ y una pantalla central de 14,9″, operadas mediante el sistema BMW Operating System 9.

En el interior cuenta con un instrumental digital de 12,3″ y una pantalla central de 14,9″ UWE FISCHER

En conectividad, incorpora eSIM personal, Connected+ ilimitado, Teleservices, llamada inteligente de emergencia y BMW Digital Key Plus, que permite acceder y arrancar el vehículo sin llave física. Además, dispone de una cámara interior con funciones de monitoreo remoto, grabación y visualización del habitáculo.

Seguridad y asistencias

La dotación de seguridad incluye airbags frontales, laterales, de cortina y un airbag central, junto con sistemas como ABS con control en curva, control dinámico de estabilidad, sensor de colisión y sistema de frenado automático post impacto.

También cuenta con control de presión de neumáticos, alarma con sensor de inclinación y protección del habitáculo, y elementos antirrobo para las ruedas.

Trae ontrol de crucero activo con función Stop & Go, asistencia de carril e información de límites de velocidad, entre otros UWE FISCHER

En asistencias a la conducción, incorpora Driving Assistant, con advertencias de cambio de carril, tráfico cruzado trasero y riesgo de colisión y Driving Assistant Plus, que suma control de crucero activo con función Stop & Go, asistencia de carril e información de límites de velocidad.

Para maniobras incluye un sistema de cámaras y sensores con asistencia de estacionamiento, vista 3D remota, asistencia de marcha atrás y monitoreo del entorno del vehículo.

Incluye un sistema de cámaras y sensores con asistencia de estacionamiento y vista 3D remota UWE FISCHER

Cómo queda la gama

Con esta incorporación, la gama del BMW X3 en la Argentina queda conformada de la siguiente manera: