Seguridad vial: un dispositivo que elimina los puntos ciegos

“Soy bombero voluntario y muchas veces he visto accidentes provocados por los puntos ciegos que hay al conducir. Por eso empecé a buscar una solución que permitiera dar visibilidad a todos los ángulos visuales”, cuenta Hugo Trezeguet (57 años), técnico mecánico y dueño de la fábrica Retenes Trezeguet. Así nació VIOP (Vision Óptima) un dispositivo que se está por lanzar en nuestro país y que costará $2800.

Como narra Trezeguet, muchos accidentes de tránsito se deben a que el conductor no puede ver determinados ángulos visuales, que están interrumpidos por la propia carrocería del vehículo. Por eso es fundamental ajustar adecuadamente los espejos retrovisores y laterales, pero incluso teniéndolos bien ubicados existen puntos ciegos o ángulos muertos. Esos “huecos” visuales donde el automovilista pierde referencia de su vehículo constituyen un gran peligro. Y eso es justamente lo que trató de evitar el bombero con su invento.

Sin embargo, no es el único que pensó en encontrar una solución a este problema. En 2019 una adolescente norteamericana fue noticia en todo el mundo por haber creado un dispositivo para terminar con este inconveniente. La joven inventora, Alaina Gassler, creó un gadget por el cual logró el galardón en el concurso de ciencia para estudiantes secundarios de su país, Broadcom Masters, organizado por la asociación Science and the Public.

El dispositivo está conformado por dos espejos que se instalan fácilmente

En este caso el invento consiste en una cámara externa que proyectaba en el interior del vehículo lo que sucede en el exterior, justamente en el mismo pilar de la carrocería. De esta manera esa estructura parece invisible y el automovilista puede ver todos los ángulos al conducir. Es decir que el sistema de proyección vuelve “transparente” los pilares que suelen bloquear la visibilidad al conducir.

Hecho en la Argentina

Hoy le llegó el turno a un argentino: Trezeguet, oriundo de Carlos Casares. Él inventó un simple dispositivo llamado VIOP (Visión Óptima). A diferencia de la solución creada por Gassler, en este caso se trata de un accesorio compuesto por dos partes que van pegados en la estructura del auto y cuentan con espejos.

El dispositivo funciona en base a la reflexión de dos espejos (cóncavo y convexo) con diferentes aumentos, los cuales optimizan la imagen detrás del parante. Este visor permite ver antes, durante y después del parante con una imagen panorámica que brinda mayor seguridad al momento de conducir un automóvil. Puede ser usado en los dos parantes, tanto el que está cerca del conductor, como en el que está del lado del acompañante. Viene en color negro o en gris, para que el comprador pueda elegir según su gusto y el tapizado del automóvil. Además, su diseño se ajusta a la mayoría de los accesorios que conforman el interior de un vehículo.

Muy útil. Mediante el uso de dos espejos, se proyecta la imagen de los laterales del auto en los parantes para observar las zonas ciegas

“Es muy importante ajustar bien el ángulo de visión, alineando ambos espejos para visualizar la zona ciega que genera el parante delantero”, advierte el creador.

Este útil accesorio no depende de ningún sistema electrónico ni eléctrico. Su colocación es manual mediante adhesivos, y al momento de sacarlos no deja manchas ni deterioro en la superficie. El producto está patentado y listo para comenzar a comercializarse. “Estoy convencido que tiene un gran potencial porque puede evitar múltiples choques que se producen a diario”, dice. La instalación es sencilla, pero viene con un instructivo para ubicar adecuadamente cada una de las partes.

Otro punto importante es que no requiere perforaciones ya que se pegan con una cinta bifaz. “Creo que este producto será de gran ayuda, pero con que pueda evitar un solo accidente ya estoy contento”, finaliza Trezeguet.