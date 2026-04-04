Neumáticos: qué hay que mirar para saber si hay que cambiarlos y claves para no gastar de más

Resulta clave saber cuándo realmente hay que cambiar los neumáticos (y cuándo no) para evitar gastos innecesarios sin comprometer la seguridad del vehículo.

A diferencia de lo que se suele pensar, la vida útil de un neumático no depende únicamente de los kilómetros recorridos. Si bien como referencia general se habla de unos 40.000 kilómetros, hay otros factores mucho más determinantes, como el estado del caucho, la forma de desgaste, la presión de inflado o incluso posibles daños estructurales que no siempre se ven a simple vista.

Cómo verificar si hay que cambiar los neumáticos

Uno de los indicadores más claros es la banda de rodamiento, es decir, el dibujo que está en contacto con el suelo. No es un detalle estético: de ella depende el agarre y la capacidad de evacuar agua para evitar, por ejemplo, el aquaplaning. Cuando su profundidad llega al límite (alrededor de 1,6 mm) el cambio es obligatorio.

Un truco simple es usar una moneda; entonces, si al insertarla en los “huecos” queda demasiado expuesta, el neumático ya está en el final de su vida útil. Además, muchos modelos incluyen testigos de desgaste que permiten identificar rápidamente cuándo se alcanzó ese punto.

También se aconseja revisar la presión de los neumáticos Shutterstock

Pero no es lo único a tener en cuenta. También hay señales que obligan a reemplazarlos de inmediato, independientemente del desgaste. Las grietas o cortes en los laterales, por ejemplo, indican que el caucho perdió elasticidad. Las burbujas o “chichones”, muy comunes tras golpes en baches o calles en mal estado, son todavía más graves, ya que evidencian un daño interno que puede derivar en una falla repentina. A eso se suman deformaciones, manchas o incluso zonas con caucho “quemado” por exceso de temperatura o fricción.

Otro punto clave es el desgaste irregular. Si una parte del neumático está más gastada que otra, no solo hay que pensar en el reemplazo, sino también revisar alineación, balanceo o presión. De lo contrario, el problema se repetirá rápidamente y acortará la vida útil del neumático nuevo. En ese sentido, hacer rotaciones periódicas entre ejes ayuda a lograr un desgaste más parejo.

También influye el paso del tiempo. Aunque no tengan mucho uso, los neumáticos envejecen. En el lateral figura un código de cuatro dígitos que indica semana y año de fabricación.

Al momento de reemplazarlos, es clave mantener la medida original Andri wahyudi - Shutterstock

A partir de ese dato, y dependiendo del uso, conviene prestar atención porque el caucho se endurece, pierde adherencia y puede comprometer la seguridad, incluso si el dibujo parece en buen estado.

A la hora de elegir reemplazo, respetar la medida original es fundamental. Optar por un tamaño diferente puede parecer más económico, pero puede alterar el comportamiento del auto, el consumo e incluso la lectura del velocímetro. En todo caso, existen medidas equivalentes que mantienen el diámetro total, pero siempre deben estar dentro de los parámetros recomendados por el fabricante.