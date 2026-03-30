Inauguraron una nueva estación de servicio en el marco de la alianza entre dos marcas

El Automóvil Club Argentino (ACA) reinauguró su estación de servicio de Villa María, un punto neurálgico en la provincia de Córdoba. El acto contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora, el intendente local Eduardo Accastello, el presidente del ACA, César Carman, y el vicepresidente de Comercialización de YPF, Ignacio Millán.

La obra forma parte del proceso de modernización que la entidad despliega en su red nacional para adaptar sus instalaciones a las nuevas demandas del sector automotor. La estación, inaugurada originalmente en abril de 1939, sumó un cargador eléctrico y un surtidor autodespacho.

La unidad mantuvo sus servicios tradicionales de expendio de combustible, lubricentro, boxes, lavadero y atención de seguros y trámites de licencias internacionales.

Formaron parte de la reinauguración el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, el presidente del ACA, César Carman, y el vicepresidente de Comercialización de YPF, Ignacio Millán

Martín Llaryora valoró el impacto de esta inversión en la región. “Un producto de la unión entre el ACA e YPF es el símbolo de esa generación de infraestructura que nos dio desarrollo y federalismo”, señaló el mandatario provincial. Por su parte, el intendente Eduardo Accastello destacó la importancia histórica del predio al afirmar que esta fue una estación por la que pasaron “grandes líderes institucionales, del deporte y de la política”.

Desde la petrolera, Ignacio Millán celebró la continuidad de la alianza estratégica con la institución centenaria. “Esta alianza es tremendamente importante ya que es la que permite llevar energía a todo el país; deseo que continúe evolucionando para tener una nueva imagen y llegar al cliente con nuevas experiencias”, manifestó el ejecutivo.

Se instaló un cargador eléctrico ETIA (con un descuento del 30% para los socios del ACA)

La colaboración entre ambas firmas permitió históricamente la federalización de la compañía y el acceso a servicios básicos para los conductores en todo el territorio nacional.

En cuanto a la visión institucional, Carman subrayó que el proyecto representa un nuevo modelo de gestión pero que busca conservar el ADN del club. “La renovación integral de la estación de Villa María busca acompañar el crecimiento de la ciudad, la tercera de Córdoba en cantidad de habitantes, brindándole una unidad de última generación a este verdadero polo de progreso regional”.

Carman subrayó que el proyecto representa un nuevo modelo de gestión pero que busca conservar el ADN del club

Finalmente, Carman destacó la importancia de adaptar la infraestructura a los estándares actuales de movilidad y atención. “La obra refleja un espíritu de innovación que atravesamos como institución, incorporando una imagen moderna y nuevas instalaciones que acompañan las demandas de movilidad y atención que exigen los tiempos que corren”, concluyó el presidente del ACA durante la ceremonia realizada en la ciudad cordobesa.