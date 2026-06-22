Así anda uno de los SUV chinos más accesibles del mercado

La llegada de nuevas marcas y modelos chinos continúa modificando el panorama del mercado argentino. Lo que hace apenas unos años era una oferta limitada a unos pocos modelos, hoy se transformó en un escenario mucho más competitivo, con productos que buscan disputar segmentos históricamente dominados por fabricantes tradicionales. En ese contexto, el GWM Jolion HEV Supreme se presenta como una de las apuestas del Grupo Antelo en el país.

Con un precio de US$28.990, este SUV híbrido se posiciona como una de las alternativas electrificadas más accesibles del mercado. Sobre el papel ofrece una combinación atractiva compuesta por 190 CV combinados, un completo paquete de asistencias a la conducción, un nivel de equipamiento abundante y consumos contenidos.

Mide 4,47 metros de largo, 1,89 m de ancho y 1,62 m de alto, con una distancia entre ejes de 2,70 m, un despeje mínimo al suelo de 163 milímetros y un peso bruto vehicular de 1940 kilos. Tras días al volante, la primera conclusión es que el Jolion HEV fue concebido con la prioridad de privilegiar el confort y de brindar una conducción sumamente suave.

El modelo mide 4,47 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,62 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,70 metros Iñaki Zurueta

La respuesta al acelerador también contribuye a esa sensación. El aporte inmediato del motor eléctrico permite obtener reacciones rápidas desde baja velocidad, aunque sin brusquedades.

La transmisión merece un apartado propio. A diferencia de algunas cajas asociadas a sistemas híbridos que generan un marcado efecto elástico, el conjunto empleado por GWM logra una entrega natural de la potencia para que se luzcan los 190 caballos.

El SUV híbrido tiene un precio de US$28.990 Iñaki Zurueta

El enfoque confortable también se refleja en el trabajo de suspensiones. Tanto en ciudad como sobre empedrados, el modelo absorbe con eficiencia las imperfecciones del camino y transmite poco de lo que sucede debajo de las ruedas al habitáculo, considerando siempre que pertenece al segmento de los SUV medianos y no tiene un chasis ni pretensiones de offroad.

El GWM Jolion HEV Supreme renovó su parrilla y modernizó los faros Iñaki Zurueta

El tradicional esquema está compuesto por suspensión delantera independiente tipo McPherson y suspensión trasera de eje semirrígido. Además, cuenta con dirección asistida eléctrica, freno de estacionamiento electrónico, frenos a disco en las cuatro ruedas y neumáticos en medida 225/55 R18.

Uno de los puntos más destacados de la prueba fue el consumo. Durante el recorrido realizado registró un promedio mixto de 6,6 litros cada 100 kilómetros, una cifra prácticamente calcada a los valores declarados por la marca (6,3 L/100).

La combinación entre eficiencia y un tanque de combustible de 55 litros le permite alcanzar una autonomía cercana a los 800 kilómetros, uno de los argumentos fuertes del modelo frente a alternativas convencionales de similar tamaño.

Durante el recorrido realizado registró un promedio mixto de 6,6 litros cada 100 kilómetros Iñaki Zurueta

Puertas adentro, la propuesta combina una presentación moderna con una correcta calidad percibida. El diseño es limpio y agradable visualmente, aunque no transmite una sensación premium, pero sí una construcción más que acorde al rango de precio en el que compite y más elevado que a lo que acostumbraron al consumidor argentino.

El equipamiento interior incluye tapizados en cuero ecológico, volante multifunción revestido en cuero, columna de dirección regulable en cuatro direcciones, instrumental digital con pantalla LCD de 7”, cargador inalámbrico para celulares, toma de 12V delantera, apoyabrazos central delantero, respaldo trasero rebatible 60/40 y apoyabrazos trasero con posavasos.

El equipamiento interior incluye un volante multifunción revestido en cuero Iñaki Zurueta

También cuenta con llave inteligente, encendido por botón, asiento del conductor con regulación eléctrica en cuatro posiciones, levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas con función one touch y espejos exteriores eléctricos con luz de giro.

La pantalla multimedia de 12,3″ compatible con Apple CarPlay y Android Auto ofrece una respuesta rápida y una interfaz sencilla de utilizar. Sin embargo, comparte con muchos fabricantes chinos la concentración de demasiadas funciones dentro del sistema.

La pantalla multimedia central de 12,3″ es compatible con Apple CarPlay y Android Auto Iñaki Zurueta

En ese sentido, la presencia de accesos físicos para determinadas operaciones, como la climatización, termina siendo un acierto que simplifica el uso diario.

El sistema multimedia se completa con cuatro puertos USB —dos delanteros y dos traseros—, sistema de audio con seis parlantes y climatizador automático bizona con salidas de aire para la segunda fila.

La distancia entre ejes de 2,70 m brinda un buen lugar para las plazas traseras, que a su ve cuentan con salida del aire Iñaki Zurueta

En el exterior, el Jolion HEV Supreme suma techo panorámico corredizo eléctrico, antena tipo aleta de tiburón, limpiaparabrisas delantero y trasero, faros delanteros LED, regulación eléctrica de altura de faros, función Follow Me Home, luz antiniebla trasera, luces diurnas DRL y tercera luz de stop LED.

Suma techo panorámico corredizo eléctrico y una antena tipo aleta de tiburón Iñaki Zurueta

En materia de seguridad, exhibe uno de sus argumentos más sólidos. El equipamiento incluye seis airbags —frontales, laterales y de cortina—, control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, detector de punto ciego, reconocimiento de señales de tránsito, cámara 360 grados y monitor de fatiga, entre otros sistemas.

El equipamiento de seguridad incluye seis airbags y múltiples ADAS Iñaki Zurueta

La dotación de seguridad activa incluye ABS con EBD y asistencia de frenado, control de estabilidad, control de tracción, asistencia de arranque en pendiente, control de descenso, sistema de estacionamiento asistido, sensores traseros, cámara de retroceso, monitoreo de presión de neumáticos, alarma de frenado de emergencia, control de velocidad crucero y Head-Up Display.

Si bien todo esto lo convierte en un modelo muy competitivo en cuanto a equipamiento, algunas asistencias, particularmente el monitoreo del conductor y el mantenimiento de carril, presentan una calibración demasiado sensible que puede generar intervenciones más frecuentes de las deseadas.