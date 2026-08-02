Dónde conseguir vehículos del Ejército Argentino desde $150.000

El próximo 28 de agosto, a las 11 horas, se realizará una nueva subasta, una modalidad que suele facilitar el acceso a autos gracias a sus precios iniciales competitivos. En esta oportunidad, será organizada por el Banco Ciudad y pondrá a remate unidades pertenecientes a la Dirección de Arsenales del Ejército Argentino.

Si bien a continuación se detallan algunos de los modelos más destacados de la subasta, se recomienda consultar el sitio web oficial del remate para conocer las características y el estado de cada lote. Además, quienes estén interesados podrán inspeccionar las unidades durante la exhibición, que se realizará del 18 al 21 de agosto, de 9 a 12, en Av. Ejército y Virrey Vértiz (CP 3100), Paraná, provincia de Entre Ríos.

Uno de los lotes con el precio inicial más bajo es un autoelevador usado, que se ofrece en condición de “sin funcionar”. Tiene un precio base de $150.000 y requiere un depósito en garantía de $15.000.

El vehículo con el precio inicial más bajo

Con un precio base de $250.000, también se ofrecen los restos de un camión Mercedes-Benz Unimog 416 de dos puertas. Para participar de la subasta, se deberá realizar un depósito en garantía de $25.000.

Mercedes-Benz Unimog 416

En otro segmento aparece un Renault 19 RT/93, también declarado “sin funcionar”, con un precio base de $300.000. Para participar de la subasta, se deberá realizar un depósito en garantía de $30.000.

Renault 19 RT/93

La Dirección de Arsenales del Ejército Argentino también incluyó en esta subasta otro camión Mercedes-Benz Unimog 416. Si bien se encuentra en mejor estado de conservación, el lote también está declarado como “sin funcionar”. Tiene un precio base de $500.000 y requiere un depósito en garantía de $50.000.

Mercedes-Benz Unimog 416

Ahora bien, con un precio base de $700.000 y un depósito en garantía de $70.000, aparece un Mercedes-Benz 230 G, también declarado “sin funcionar”. Según la información del lote, se trata de un modelo de aproximadamente 1981.

Mercedes-Benz 230 G

Entre los lotes con el precio base más elevado de esta subasta figura un camión Fiat 697 T, de aproximadamente 1977. Parte de un valor inicial de $1.000.000, requiere un depósito en garantía de $100.000 y, al igual que otros vehículos del remate, está declarado como “sin funcionar”.

Fiat 697 T

Como participar de las subastas del Banco Ciudad

Contar con un dispositivo electrónico del tipo tablet, notebook, PC, smartphone o similar con conexión WIFI.

Registro como usuario en https://subastas.bancociudad.com.ar/, en “Iniciar sesión” (las credenciales son las mismas que Autogestión).

Ingreso a la Subasta de interés en https://subastas.bancociudad.com.ar/

Leer Condiciones de Venta.

Realizar la transferencia del monto de caución que habilita a participar (Monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

Recepción del email de habilitación para poder ofertar.