Así es la nueva versión deportiva de uno de los autos más vendidos del país

Uno de los autos más exitosos del Grupo Stellantis, firma que engloba a Peugeot, Fiat, Citroën, RAM, Jeep, DS y Leapmotor, es el Peugeot 208, un modelo de producción nacional y el hatchback más vendido en lo que va del año.

Ahora, el 208 volvió a incorporar una versión Style, la tercera edición de esta serie especial, que trae el motor T200 y vuelve a lucir detalles de diseño que realzan su perfil moderno y deportivo.

Esta propuesta está basada en la versión Allure AT y tiene como principal novedad la incorporación del motor T200 de Stellantis, un propulsor naftero turbo que desarrolla 120 CV de potencia y 200 Nm de torque.

La garantía es de tres años o 100.000 kilómetros

Según pudo saber LA NACION, al tratarse de una versión especial, se comercializarán poco más de 600 unidades.

Cómo es el Peugeot 208 Style

En cuanto al diseño, esta versión se diferencia por una serie de elementos exclusivos desarrollados a partir del trabajo del departamento de Colores y Materiales de la firma del león.

Entre los principales detalles exteriores aparecen los faros delanteros EcoLED con corrector eléctrico de altura, los faros colmillos DRL Tri-LED, las llantas de aleación de 16 pulgadas en negro brillante y el alerón deportivo trasero.

El baúl tiene una capacidad de 311 litros

A esto se suman el embellecedor de la grilla delantera en negro brillante, los espejos exteriores en el mismo tono, el emblema “Style” en color naranja ubicado en el pilar C y una salida de escape metálica cromada. Los colores disponibles son Gris Selenium, Negro Perla Nera, Blanco Okenite y Obsession Blue.

En materia de equipamiento, el modelo incorpora sensores de estacionamiento traseros, cámara de visión trasera de 150°, control de crucero y limitador de velocidad, cargador inductivo para smartphones y volante multifunción.

También cuenta con ABS con repartidor electrónico de frenado, control de estabilidad y tracción, ayuda al arranque en pendiente, airbags frontales y laterales delanteros, además de anclajes ISOFIX y TOP TETHER.

La central multimedia es de 10 pulgadas

El habitáculo presenta un tratamiento denominado Dark Interior, con tapizado de techo en color negro, volante revestido en símil cuero TEP, manijas internas de puerta y salidas de aire en cromo satinado, además de detalles en negro brillante.

En cuanto a tecnología y confort, dispone de una pantalla multimedia táctil de 10 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, dos tomas USB, una toma de 12 V, climatizador digital automático, levantavidrios eléctricos delanteros y traseros One Touch, espejos exteriores con regulación eléctrica y asiento del conductor con regulación en altura.

Como se mencionó previamente, debajo del capot trae el motor T200, que entrega 120 CV de potencia a 5750 rpm y 200 Nm de torque a 1750 rpm, asociado a una transmisión automática CVT de siete velocidades. Con este conjunto mecánico, el hatchback acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos, según los datos difundidos por la automotriz.