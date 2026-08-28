Toyota presentó su primer vehículo 100% eléctrico en el país y sumó una nueva opción híbrida enchufable

Toyota Argentina presentó dos nuevas tecnologías a su line-up electrificado: la RAV4 híbrida enchufable (PHEV) y el Toyota bZ4X, el primer vehículo 100% eléctrico de Toyota en el país. Estos lanzamientos son parte de Beyond Zero, la visión global de la compañía para alcanzar la neutralidad de carbono e ir un paso más allá, generando un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta.

La llegada de estos modelos amplía la oferta de vehículos electrificados de la automotriz en el país y representa un nuevo paso en la estrategia de múltiples tecnologías (Multi-Pathway Approach), basada en ofrecer distintas alternativas de acuerdo a las necesidades y contexto en el que se mueven los clientes.

Toyota presentó su primer vehículo 100% eléctrico en el país

“El concepto Beyond Zero representa todos estos esfuerzos y la vocación de Toyota de siempre ir un paso más allá a la hora de contribuir con el planeta y la sociedad. Enmarcado en el desafío global de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, Beyond Zero refleja el compromiso de la compañía de reducir las emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos y operaciones, al mismo tiempo que busca generar un impacto positivo en las personas, las comunidades y el ambiente”, explicaron desde la empresa.

La empresa se rige por el Desafío Ambiental Toyota 2050, que establece la hoja de ruta global de la compañía para avanzar hacia la neutralidad de carbono y reducir el impacto ambiental de sus operaciones y productos. En ese sentido, la automotriz trabaja para disminuir las emisiones de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida de sus vehículos: desde el desarrollo y la fabricación hasta su uso y disposición final.

El modelo RAV4 es un auto híbrido enchufable

Por ejemplo, en su planta de Zárate, donde producen modelos como Hilux, SW4 y Hiace para 22 países de América Latina, Toyota utiliza energía eléctrica 100% renovable y avanza con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en sus operaciones para 2035 en Argentina.

Además, tiene planes de descarbonización junto a su red de proveedores y concesionarios, al avanzar con certificaciones ambientales de ISO 14.0001, correspondientes al uso de energía renovable y economía circular. “Bajo la visión Beyond Zero, este compromiso no se limita a reducir emisiones, sino que busca generar un impacto positivo en las personas, las comunidades y el ambiente”, aseguraron.

El bZ4X es el primer vehículo 100% eléctrico de Toyota en el país

Actualmente, Toyota ofrece cuatro tecnologías de vehículos electrificados: Vehículos Eléctricos Híbridos (HEV), Híbridos Enchufables o “Plug-In” (PHEV), Eléctricos a Batería (BEV) y de Celdas de Combustible de hidrógeno (FCEV). Con la incorporación de RAV4 PHEV y bZ4X BEV, Toyota continúa su camino de electrificación de sus modelos.

“La incorporación de la nueva RAV4 PHEV y del nuevo bZ4X BEV representa un nuevo paso en esa estrategia, sumando por primera vez en Argentina tecnologías híbridas enchufables y vehículos 100% eléctricos dentro de la oferta de Toyota”, destacó la empresa japonesa.

La electrificación de Toyota en Argentina

Toyota inició el camino de la electrificación en Argentina en 2009 con el lanzamiento del Prius, el primer vehículo híbrido del mundo y el primero en América Latina también. Desde entonces, la compañía lideró el desarrollo de este mercado, con más de 55.000 vehículos electrificados vendidos y llegando a representar casi el 80% del mercado en distintos momentos de su evolución.

Toyota inició el camino de la electrificación en Argentina en 2009

En 2019, la compañía dio un paso más con la producción del Corolla híbrido en Brasil, el primer vehículo electrificado producido en la región, al que le siguió Corolla Cross híbrido en 2021. Actualmente, uno de cada dos Corolla y Corolla Cross vendidos en Argentina corresponde a versiones híbridas. A ellos se sumó este año Yaris Cross, el primer SUV híbrido del segmento B. Así, se amplió el acceso a tecnologías electrificadas a nuevos segmentos de clientes.

“La experiencia de Toyota en electrificación se extiende a nivel global desde hace más de 25 años. Actualmente, cerca de la mitad de las ventas de la compañía en el mundo corresponde a vehículos electrificados, principalmente híbridos, consolidando a Toyota como uno de los principales impulsores de la transformación de la movilidad”, informaron.

A través de su estrategia de múltiples tecnologías y de la visión Beyond Zero, la compañía busca ofrecer soluciones de movilidad cada vez más accesibles, prácticas y de calidad, adaptadas a las necesidades de sus clientes en más de 170 países y con el menor impacto ambiental posible.

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