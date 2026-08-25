Volkswagen mostró por primera vez cómo será la nueva Amarok fabricada en la Argentina

Volkswagen realizó la primera presentación pública de la nueva generación de la Amarok, que será fabricada en la planta bonaerense de General Pacheco. La pickup apareció todavía camuflada durante el Festival del Peón de Barretos, una de las principales exposiciones agropecuarias de Brasil.

Aunque la cobertura oculta buena parte de sus líneas, la exhibición permitió observar por primera vez las proporciones generales del modelo que reemplazará a la Amarok actual. El camuflaje fue diseñado por el equipo regional de la automotriz e incorpora referencias a distintos paisajes y elementos culturales de América del Sur.

La marca adelantó, además, que algunos de esos motivos aparecerán en el vehículo definitivo como pequeños detalles ocultos —conocidos como easter eggs—, aunque no precisó cuáles ni en qué sectores estarán ubicados.

La nueva Amarok surge de un desarrollo conjunto entre Volkswagen y la automotriz china SAIC. Tendrá un diseño exterior e interior específico de la marca alemana, una carrocería diferente de la generación actual y una gama compuesta por versiones diésel e híbridas enchufables. El motor V6, uno de los principales rasgos de la Amarok vigente, no continuará en la próxima generación.

Volkswagen mostró detalles de cómo será la nueva Amarok fabricada en la Argentina

Para producirla, Volkswagen anunció una inversión de US$580 millones en General Pacheco. El proyecto contempla una capacidad estimada de 80.000 unidades anuales y al menos un 50% de componentes regionales, con la Argentina, Brasil y el resto de América Latina como sus mercados prioritarios.

El comunicado difundido durante la presentación ubica ahora su lanzamiento en el segundo trimestre de 2027. Previamente, los ejecutivos de la filial argentina habían señalado que llegaría entre marzo y abril de ese año.

La Amarok se fabrica de manera ininterrumpida en General Pacheco desde 2010. En 16 años alcanzó las 800.000 unidades producidas, de las cuales más de 465.000 fueron exportadas a más de 100 mercados.

Marcellus Puig, CEO de Volkswagen Group Argentina y Martín Massimino, director Comercial, en el marco de las las 800.000 unidades producidas en la Argentina Adrian Abalay

En diálogo con LA NACION semanas atrás, fueron Marcellus Puig, CEO de Volkswagen Group Argentina y Martín Massimino, director comercial de la automotriz, quienes brindaron algunos detalles al respecto de la nueva pickup.

En ese sentido, señalaron que tendrá un 50% de componentes regionales y que mantendrán una base de proveedores que ya han trabajado con ellos en proyectos anteriores. A su vez, remarcaron que habrá un producto de entrada de gama con foco en la accesibilidad de su precio al mismo tiempo que tendrá un fuerte foco en mintería y agricultura.

Despejaron, además, dudas respecto al V6. Si bien el icónico motor no estará en la nueva entrega, Puig explicó que “detrás del V6 hay potencia, torque y robustez. Eso es lo que hay que entregar y [la nueva Amarok] lo va a entregar. Nuestra responsabilidad es estar adelante, siempre hay riesgos, pero tenemos seguridad de que el producto que vamos a lanzar va a entregar más que el producto [actual]”.

A su vez, los directivos de la automotriz explicaron en aquel entonces que habrá versiones con motorización a diesel, no híbridas e híbridas enchufables.