Toyota Yaris vs Volkswagen Polo Track: cuál conviene comprar en agosto 2026

El Toyota Yaris XS 1.5 CVT y el Volkswagen Polo Track MSI MT pertenecen al segmento de los hatchbacks compactos, pero sus versiones de entrada presentan diferencias de precio, mecánica, dimensiones y equipamiento.

En agosto de 2026, el Toyota Yaris XS de cinco puertas tiene un precio de lista de $35.354.000, mientras que el Volkswagen Polo Track cuesta $38.702.050. La diferencia es de $3.348.050, con el modelo de Volkswagen ubicado por encima.

El Yaris XS utiliza un motor naftero de 1.5 litros, cuatro cilindros y 16 válvulas. Entrega 107 CV a 6000 rpm y 140 Nm a 4200 rpm y se combina con una transmisión automática CVT, con siete velocidades preprogramadas.

El Polo Track cuenta con un motor naftero MSI de 1.6 litros, que desarrolla 110 CV y 155 Nm a 4000 rpm. Está asociado a una caja manual de cinco velocidades. De esta manera, el Volkswagen tiene 3 CV y 15 Nm más que el Toyota, además, el Yaris incorpora una caja automática y el Polo Track una manual.

El Volkswagen Polo Track cuenta con 110 CV y un torque máximo de 155 Nm a 4000 rpm

Dimensiones y capacidades

El Toyota Yaris mide 4145 mm de largo, 1730 mm de ancho y 1475 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2550 mm. Su baúl tiene una capacidad de 310 litros y el tanque de combustible admite 42 litros.

El auto japonés mide 4145 mm de largo, 1730 mm de ancho y 1475 mm de alto y una distancia entre ejes de 2550 mm Pedro Danthas

El Volkswagen Polo Track alcanza los 4079 mm de largo, 1751 mm de ancho y 1471 mm de alto. La distancia entre ejes es de 2566 mm, el baúl ofrece 300 litros y el depósito de combustible tiene una capacidad de 52 litros.

Frente al Polo, el Yaris es 66 mm más largo y 4 mm más alto, además de disponer de 10 litros adicionales de baúl. El Volkswagen es 21 mm más ancho, tiene una distancia entre ejes 16 mm mayor y su tanque almacena 10 litros más.

El alemán tiene 4079 mm de largo, 1751 mm de ancho y 1471 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2566 mm

Equipamiento exterior

El Yaris XS incorpora luces diurnas LED, mientras que las del Polo Track son halógenas. El Toyota también cuenta con espejos exteriores de regulación eléctrica y luces de giro integradas, además de ópticas delanteras halógenas regulables en altura. Ambos utilizan llantas de acero de 15 pulgadas, por lo que ese elemento no representa una diferencia entre las versiones comparadas.

El Yaris XS incorpora espejos exteriores con regulación eléctrica y luces de giro integradas

Confort y conectividad

El Toyota dispone de climatizador automático digital, mientras que el Volkswagen cuenta con aire acondicionado de regulación manual. La columna de dirección del Yaris puede ajustarse verticalmente. En el Polo Track, el volante admite regulación tanto en altura como en profundidad.

El Toyota Yaris cuenta con una pantalla táctil de 6,8 pulgadas (imagen correspondiente a la versión S)

También existen diferencias en los levantacristales: el Yaris incorpora accionamiento eléctrico y función de un toque para el conductor, mientras que el Polo Track equipa levantacristales eléctricos únicamente en las puertas delanteras. En conectividad, el Yaris utiliza una pantalla táctil de 6,8 pulgadas, con conexión USB, Bluetooth, seis parlantes y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

El Polo Track incorpora el sistema VW Play de 10 pulgadas, Wireless App Connect, dos puertos USB, cuatro parlantes y dos tweeters. Por lo tanto, el Volkswagen tiene una pantalla 3,2 pulgadas más grande y conexión inalámbrica con aplicaciones compatibles, mientras que el Toyota cuenta con seis parlantes.

Polo Track interior

Equipamiento de seguridad

El Yaris XS dispone de siete airbags: dos frontales, dos laterales, dos de cortina y uno de rodilla para el conductor. El Polo Track cuenta con airbags frontales y laterales delanteros con protección para el tórax y la cabeza.

El Toyota suma control de tracción, asistencia de frenado de emergencia, alarma y cierre automático de las puertas en velocidad. El Volkswagen, por su parte, incorpora aviso de cinturón desabrochado para las plazas delanteras y traseras.

Los dos modelos incluyen frenos ABS con distribución electrónica de frenado, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, anclajes ISOFIX e inmovilizador electrónico, por lo que esos elementos tampoco establecen diferencias entre ambos.