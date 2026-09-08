Así fueron la producción y las exportaciones de autos de agosto

La producción de automóviles ascendió a 39.381 unidades en agosto, lo que representó una variación de 26,27% respecto del mes pasado y de -11,59% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

En términos de exportaciones, el sector automotor vendió al exterior 24.589 unidades durante agosto, lo que significó una variación de 5,18% respecto del mes pasado y de -3,58% en comparación con el mismo mes del año último.

En lo que va del año, las terminales automotrices llevan producidas 275.228 unidades, una variación de -17,13% en comparación con el mismo período del año último.

En exportaciones, los despachos acumulan en lo que va del año 174.859 unidades, una variación de 0,85% respecto de igual lapso del año último.