Cuánto cuesta el Fiat Cronos en septiembre 2026

El Fiat Cronos continúa entre los modelos de mayor volumen del mercado argentino, aunque agosto mostró una desaceleración importante frente al mes anterior. El sedán producido en la planta de Ferreyra, Córdoba, registró 1490 patentamientos y quedó en el quinto puesto del ranking general de automóviles y comerciales livianos.

La cifra implicó una caída del 33,8% frente a julio, cuando había contabilizado 2250 unidades, y un retroceso interanual del 33,7% respecto de agosto de 2025.

En los primeros ocho meses de 2026 acumula 15.894 patentamientos, un 33,6% menos que en igual período del año pasado, aunque todavía conserva una participación del 4,4% sobre el mercado de autos y comerciales livianos.

Para septiembre, Fiat actualizó los valores de lista de las cuatro versiones que integran actualmente la gama del Cronos. Todas utilizan el motor naftero 1.3 litros, combinado con caja manual o transmisión automática CVT según la configuración. Los precios vigentes durante septiembre son:

Fiat Cronos Like 1.3 MT: $35.100.000

$35.100.000 Fiat Cronos Drive Plus 1.3 MT: $37.550.000

$37.550.000 Fiat Cronos Drive 1.3 CVT: $42.870.000

$42.870.000 Fiat Cronos Precision 1.3 CVT: $43.520.000

En septiembre la gama del modelo arranca desde los $35.100.000

De esta manera, el Cronos aumentó alrededor de 3,2% respecto de agosto en toda la gama. La versión de entrada pasó de $34.010.000 a $35.100.000, mientras que la Precision, la más equipada, avanzó de $42.170.000 a $43.520.000.

La brecha entre el Cronos más económico y el más caro quedó ahora en $8.420.000. Las variantes Like y Drive Plus utilizan caja manual, mientras que Drive y Precision incorporan transmisión automática CVT.

Su gama aumentó alrededor de 3,2% respecto de agosto

El comportamiento del modelo se produjo además en un mercado que volvió a retroceder durante agosto. Los patentamientos de automóviles y comerciales livianos sumaron 41.752 unidades, un 1,4% menos que en julio y 19,3% por debajo de agosto de 2025. En el acumulado de los primeros ocho meses se registraron 362.497 unidades, con una contracción interanual del 13,9%.

Dentro de ese escenario, el Cronos sigue siendo uno de los modelos de mayor peso para Fiat y para la producción nacional, aunque su desempeño durante agosto quedó por debajo del ritmo general del mercado: mientras los patentamientos de autos y comerciales livianos retrocedieron 1,4% mensual, los del sedán cordobés cayeron 33,8%.