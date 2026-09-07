Milei recibió a directivos de Tesla mientras se espera el desembarco de la empresa en la Argentina

El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a tres directivos de Tesla vinculados con las áreas de finanzas, políticas públicas y apertura de nuevos mercados. El encuentro se produjo mientras la automotriz estadounidense avanza con la organización de su desembarco en la Argentina, a la espera que comunique cuándo comenzará a vender vehículos en el país.

Milei estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. En representación de la compañía participaron David Feinstein, director de Finanzas, Comercio Global y Mercados; Karen Steakley, directora de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocios; y Stephan Spazier, jefe de Nuevos Mercados. También asistieron los empresarios Francisco Mayorga y José Luis Martins, según informó la Oficina del Presidente. El comunicado oficial no precisó cuál fue el contenido de la conversación ni informó anuncios vinculados con inversiones, importación de vehículos o infraestructura de carga.

La composición de la delegación ofrece, de todos modos, una señal sobre la etapa que atraviesa la empresa. La presencia del responsable de Nuevos Mercados y de una ejecutiva de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocios coincide con los pasos que Tesla comenzó a dar este año para establecer una operación propia en el país.

Tesla abrió una búsqueda laboral en la Argentina para el puesto de asesor comercial Jenny Kane - AP

La compañía constituyó Tesla Argentina S.R.L. el 25 de marzo, inscripción que fue publicada en el Boletín Oficial el 1° de abril. La sociedad tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires y un objeto amplio que comprende la importación, fabricación, ensamblaje, comercialización y reparación de vehículos eléctricos, además de repuestos, cargadores, software y diferentes actividades relacionadas con la energía.

Posteriormente, Tesla nombró a Joaquín Lizarralde como country manager para la Argentina y Uruguay. En el país vecino, la empresa ya inició la venta oficial de los Model 3 y Model Y, dos vehículos que también aparecen como los candidatos naturales para integrar una primera oferta local.

El avance más concreto en la Argentina se conoció a comienzos de agosto, cuando la automotriz abrió diferentes búsquedas laborales en Buenos Aires. Las posiciones incluyen funciones relacionadas con ventas, atención al cliente, servicio técnico y entrega de vehículos. Una de ellas corresponde al puesto de asesor comercial, cuya tarea consiste en acompañar a los compradores desde la primera consulta hasta la entrega de la unidad y organizar pruebas de manejo.

La Argentina ya tiene una red de carga en desarrollo, pero todavía es chica frente a una eventual masificación de autos eléctricos de alta potencia David Zalubowski - AP

Estos movimientos indican que el proyecto local ya superó la etapa meramente societaria y comenzó a incorporar la estructura necesaria para una operación comercial. Sin embargo, Tesla todavía no confirmó una fecha de lanzamiento, los modelos que ofrecerá, sus precios, la ubicación de sus espacios de atención ni cómo estará organizada la posventa.

La llegada también podría exceder el negocio automotor. En junio, YPF firmó una carta de intención con Tesla para analizar oportunidades de colaboración en redes de carga rápida, almacenamiento energético, movilidad eléctrica e innovación tecnológica. El acuerdo preliminar surgió después de una visita del presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, a la planta de Tesla en Texas.

La participación en aquella reunión de Michael Snyder, vicepresidente del negocio energético de la compañía, abrió la posibilidad de trabajar tanto en cargadores para vehículos como en sistemas de almacenamiento con baterías. YPF también mencionó conversaciones preliminares vinculadas con proyectos de centros de datos, aunque hasta ahora no se anunció una inversión concreta.