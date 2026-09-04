BYD lanzó su primer auto sedán en el país: consume solo 3,7 litros cada 100 kilómetros

La automotriz china con más ventas en el país, BYD, que superó las 10.000 unidades vendidas a menos de un año de su desembarco en la Argentina, presentó su primer sedán. Se trata del BYD Seal 5 DM-i, un híbrido enchufable que llega en una única versión y que, según la compañía, cuenta con la mayor autonomía combinada del mercado argentino.

El modelo marca el ingreso de la firma al segmento de los sedanes y utiliza la tecnología Super Hybrid DM-i, una arquitectura híbrida enchufable que combina un motor naftero de 1,5 litros con un sistema eléctrico de alta eficiencia y tracción delantera.

“BYD Seal 5 DM-i representa una propuesta muy relevante para el mercado argentino porque amplía nuestro line-up y acerca la tecnología Super Hybrid DM-i a nuevos perfiles de usuarios. Con hasta 1600 kilómetros y la mayor autonomía combinada del mercado argentino, llega para redefinir el segmento de sedanes en el país, elevando el estándar en términos de autonomía, eficiencia y versatilidad”, señaló Christian Kimelman, Country Manager de BYD Argentina.

Por su parte, el director Comercial de BYD Argentina, Bernardo Fernández Paz, dijo en diálogo con LA NACION: “El segmento de los sedanes en la Argentina no ha tenido la oferta adecuada y, realmente, con este auto sentimos que el gusto por viajar va a volver de la mano de un sedán. Todas las características que mencionamos están pensadas para viajes largos, con una buena capacidad de baúl, y este modelo viene a redefinir el segmento de los sedanes”.

Así es el nuevo BYD Seal 5 DM-i

Este modelo puede recorrer hasta 50 kilómetros en modo 100% eléctrico, de acuerdo con el ciclo NEDC, y uno de sus principales argumentos es la autonomía: puede alcanzar hasta 1600 kilómetros combinados bajo el ciclo NEDC, cifra que BYD posiciona como la más elevada del mercado argentino.

A esto se suma un consumo homologado de 3,7 litros cada 100 kilómetros y una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos.

En cuanto a las dimensiones, mide 4780 mm de largo, 1837 mm de ancho y 1515 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2718 mm. Según BYD, es el sedán de mayores dimensiones de su segmento y también cuenta con el baúl más grande de la categoría, con 522 litros de capacidad, que puede ampliarse hasta 1295 litros al rebatir los asientos traseros.

El equipamiento interior incluye asientos tapizados en símil cuero, con regulación eléctrica en seis direcciones para el conductor y manual en cuatro para el acompañante. También dispone de una pantalla táctil central de 12,8 pulgadas y un tablero digital de 8,8 pulgadas. La dotación se completa con un sistema de audio de ocho parlantes, cargador inalámbrico de 15 W, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, actualizaciones remotas, conexión 4G y compatibilidad con la aplicación BYD.

El baúl es el más grande de su categoría, según la automotiz

En seguridad, incorpora seis airbags y más de 10 sistemas de asistencia a la conducción; entre ellos se encuentran el control de crucero adaptativo e inteligente, el reconocimiento de señales de tránsito, el control inteligente del límite de velocidad, la advertencia de colisión frontal y el frenado automático de emergencia. También cuenta con asistencia de salida y centrado de carril, alerta de tráfico cruzado trasero, monitoreo directo de la presión de los neumáticos y una cámara panorámica de 360° con función de chasis transparente.

El BYD Seal 5 DM-i tiene un precio oficial de US$31.990, o su equivalente en pesos. Durante septiembre, la automotriz declaró que quienes compren el modelo tendrán un beneficio de US$1000 sobre el precio de lista. Además, se entrega con un cargador domiciliario de hasta 7 kW y un cargador portátil.