Autos eléctricos: qué debo considerar a la hora de contratar un seguro

Con la llegada de nuevos vehículos eléctricos, principalmente de origen chino, también aparecen algunas dudas que exceden la autonomía o la infraestructura de carga. Una de ellas tiene que ver con los seguros y las coberturas que ofrecen las compañías ante un accidente, un desperfecto o el robo de alguno de sus componentes.

Lo primero que hay que aclarar es que no es obligatorio contratar un seguro especial por tratarse de un vehículo eléctrico. Al igual que los automóviles a combustión, deben contar con una cobertura de responsabilidad civil para circular, tal como establece la Ley Nacional de Tránsito 24.449. A partir de allí, pueden contratarse planes contra terceros, robo, incendio o todo riesgo, según las condiciones de cada aseguradora. Pero las particularidades de esta tecnología hacen que determinados aspectos merezcan especial atención antes de elegir una póliza.

¿Es más caro asegurar un auto eléctrico?

No necesariamente, aunque su precio puede ser algo superior al de un vehículo convencional de características y valor similares. Según explicó Federico Polzoni, gerente de Siniestros Motor de La Caja, en una entrevista con LA NACION, una de las razones es que todavía no existe suficiente información estadística sobre la siniestralidad de estos vehículos en el mercado argentino.

Todavía no existe suficiente información estadística sobre la siniestralidad de estos vehículos en el mercado argentino Shutterstock - Shutterstock

Las aseguradoras utilizan el historial de accidentes, robos y costos de reparación para calcular sus tarifas. Como los eléctricos tienen una presencia relativamente reciente y reducida en el parque automotor, las compañías pueden adoptar criterios más conservadores al determinar sus precios.

No obstante, eso no significa que sus reparaciones sean necesariamente más caras o complejas. Polzoni señaló que, sobre una cartera de aproximadamente 5000 vehículos completamente eléctricos asegurados, la compañía no había registrado mayores inconvenientes con los repuestos ni demoras adicionales en las reparaciones durante los primeros meses de 2026.

El costo final de la póliza dependerá, como ocurre con cualquier automóvil, del modelo, su valor asegurado, la cobertura elegida, la franquicia y otros factores que intervienen en la cotización.

Qué sucede con la batería y el cargador

Uno de los principales puntos a revisar es la cobertura de la batería de alta tensión, uno de los componentes más costosos de un vehículo eléctrico. En términos generales, puede estar protegida frente a daños ocasionados por accidentes, incendios o robos, siempre que esos acontecimientos estén contemplados en el contrato. Esto no significa, sin embargo, que cualquier desperfecto o falla de funcionamiento quede cubierto.

En el caso de La Caja especifican que sus pólizas protegen la batería y el sistema eléctrico de fábrica ante los riesgos contratados, pero excluyen el desgaste natural y la pérdida progresiva de autonomía. Las eventuales fallas de fabricación corresponden al ámbito de la garantía del vehículo, según sus condiciones.

Uno de los principales puntos a revisar es la cobertura de la batería de alta tensión, uno de los componentes más costosos de un vehículo eléctrico Shutterstock - Shutterstock

Otra cuestión importante es qué ocurre con el cable de carga. La misma aseguradora contempla su robo dentro de las coberturas de robo parcial, incluso si sucede mientras el auto está conectado a una estación de recarga. Sin embargo, la protección alcanza al cable portátil original de fábrica y está sujeta a las condiciones del plan.

El cargador fijo instalado en una vivienda, conocido como wallbox, es un caso diferente. Al tratarse de un equipo independiente del automóvil, no necesariamente está incluido en el seguro automotor y puede requerir una cobertura adicional dentro de una póliza de hogar. También conviene consultar expresamente qué ocurre ante daños eléctricos o incendios durante la recarga, ya que la protección dependerá del origen del desperfecto y de las condiciones contratadas.

Asistencia mecánica y reparaciones

Otro aspecto que puede pasar inadvertido es el servicio de auxilio. Aunque los eléctricos cuentan con menos componentes mecánicos que un vehículo tradicional, requieren procedimientos específicos cuando deben ser remolcados o intervenidos después de un accidente.

Por eso, antes de contratar el seguro es conveniente confirmar que la asistencia incluya el traslado mediante un procedimiento compatible con el modelo, que puede requerir una grúa plataforma, y que la aseguradora cuente con talleres preparados para trabajar con sistemas eléctricos de alta tensión.

Por último, también es importante revisar los montos asegurados, las franquicias y las condiciones de indemnización ante una destrucción total. En vehículos donde la batería representa una parte significativa del valor, estos criterios pueden tener especial relevancia.