“A ver, ya te confirmo”. Ante la pregunta sobre los autos incluidos en el programa de Precios Justos, la respuesta siempre demora unos minutos. Hay que chequear en sistema la disponibilidad de unidades y, en el medio, aprovechar para contar los “aprovechables beneficios” que tienen los otros modelos en stock. “No, gracias. Quiero consultar por el que está en Precios Justos”, se responde. Pasados unos minutos, llega la confirmación: no es tan sencillo acceder a uno de ellos... o directamente es imposible.

Desde que se anunció y definió la inclusión de un modelo por automotriz en el programa de precios acordados del Gobierno pasaron menos de dos semanas y la realidad en los concesionarios visitados está lejos del ideal con el que fue comunicado el anuncio. LA NACION hizo una recorrida por distintos puntos de venta ubicados en los barrios porteños de Belgrano y Núñez para constatar los dichos de algunos clientes: “Pregunté y me dijeron que ya no había más”. Y eso, efectivamente, es lo que ocurre en algunos lugares.

Por ejemplo, al acercarse a una concesionaria de Toyota y consultar por el Yaris XLS automático CVT (la versión que fue listada en Precios Justos), la falta de unidades fue comunicada al instante. “Había un cupo de 100 para repartirse en todas las concesionarias del país (aproximadamente 40) y se agotaron hace tiempo”, le explicaron a este medio. Sin embargo, aclararon, no existía la entrega inmediata. “Podías congelar ese precio cuidado y retirarlo después, no creo que queden modelos en ninguna concesionaria”, sintetizaron previo a explicar que no están ofreciendo entrega inmediata para ninguno de sus autos, independientemente del precio o el modelo.

En el concesionario visitado por este medio ya no había unidades del Toyota Yaris XLS disponible dentro de Precios Justos. La imagen corresponde al modelo tope de gama

En otra línea estuvo Volkswagen. El centro de venta visitado explicó primero que no quedaban unidades pero “iban a revisar stock”, para luego informar que solo quedan dos Polo Track 1st Edition disponibles para la compra. El valor se respeta según lo que figura en el programa ($8.187.550), se agregan los gastos propios de una transacción de este estilo pero no permiten la compra de este modelo sin ingresar a un programa de crédito. Sí ofrecen entrega inmediata.

El caso más curioso ocurrió al dialogar con un representante de Nissan. La automotriz japonesa ingresó a Precios Justos la pick up Frontier S 4x2 con transmisión manual, la cual tiene plena disponibilidad para compras y entrega inmediata. Sin embargo, al consultar por el precio final de la operación, el concesionario agregó un gasto extra de flete y formulario “más alto, para compensar la reposición de la unidad”. Por entonces, la pick up que debería venderse a $13.790.200 según la lista oficial, se ofrece a $14.171.000... Sin contar los $850.000 de gastos de patentamiento.

Nissan Frontier, con disponibilidad pero sobreprecio pese a la inclusión en Precios Justos en el concesionario visitado. La foto corresponde a la variante Platinum, más alta Prensa Nissan

A su vez, explicaron que “la transacción se tiene que hacer en los próximos 12 días, porque tiene que patentarse en octubre para mantener ese precio”, cuando, en realidad, el valor publicado debería congelarse hasta el 31 de octubre inclusive y contemplar los días en los que se hace el pago, no cuando el vehículo sale a la calle.

Finalmente, en medio de esta recorrida, llegaron las buenas noticias. Peugeot incluyó a la Partner Furgón y fijó su precio en $9.778.500 hasta el 31 de octubre. En el concesionario visitado, el modelo tenía entrega inmediata y lo ofrecían a un precio más bajo que el publicado ($9.586.700), e incluso con un descuento si se pagaba al contado: su precio final, $9.107.365. Se ofrece el modelo sin ventanas en la parte trasera y hay que correr si se quiere llegar al beneficio: declararon que solo quedan seis unidades en todo el país.

El Peugeot Partner