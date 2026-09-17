Autos que bajaron de precio en septiembre 2026: marca por marca, los modelos con descuento

Las ventas de autos vienen en caída en el mercado local, ya que entre enero y agosto se patentaron 385.091 unidades, un 13,3% menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 444.256 vehículos, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En este contexto, las automotrices apelan a distintas estrategias comerciales para intentar sostener el ritmo de ventas. Si bien la mayoría de las marcas actualizó sus precios de lista en pesos, algunos modelos comenzaron septiembre con bonificaciones especiales, incluso en vehículos cuyo precio de referencia está expresado en dólares.

Los autos con descuentos oficiales de este mes

Peugeot

Uno de los casos más llamativos es el Peugeot 208 Allure AT, que durante la Peugeot Week (hasta el 20 de septiembre), tiene un precio promocional de $33.200.000, frente a un precio de lista de septiembre de $43.810.000 (la diferencia es de $10.610.000).

Peugeot 208

La otra oferta que tiene la firma del león gira en torno al Peugeot 2008 Active. Durante la promoción, el SUV se puede adquirir por $41.500.000, mientras que su precio de lista es de $44.510.000. De esta manera, la diferencia alcanza los $3.010.000.

Peugeot 2008

MG

Otra automotriz que apostó por bajar los precios durante este mes es MG, que celebró un año en el mercado local con descuentos en su SUV llamado ZS Hybrid+. La versión Luxury mantiene una rebaja de US$2000 y queda en un precio promocional de US$27.900, frente a un precio de lista de US$29.900. En este caso, la diferencia es de US$2000.

La marca también incorporó a la promoción la versión Comfort, que recibe una bonificación de US$1000. Así, su precio promocional queda en US$26.500, frente a un valor de lista de US$27.500.

MG ZS

Nissan

Por su parte, Nissan también aplicó bonificaciones sobre distintos modelos de su gama. Por ejemplo en el Kicks: la versión Sense tiene un precio promocional de $46.500.000, frente a un precio de lista de $52.990.000 (la diferencia es de $6.490.000).

En la versión Advance, el precio promocional queda en $51.290.000, mientras que el valor de lista es de $57.990.000, lo que representa una diferencia de $6.700.000. La variante Exclusive, por su parte, se encuentra por $54.490.000 frente a un precio de lista de $59.990.000, con una diferencia de $5.500.000.

Nissan Kicks

En el Sentra también aparecen rebajas como en la versión Advance CVT que tiene un precio promocional de $38.990.000, frente a un precio de lista de $43.990.000, por lo que la diferencia llega a $5.000.000. El SR CVT baja a $41.990.000 desde un valor de lista de $49.990.000, es decir, una diferencia de $8.000.000, mientras que el Exclusive CVT queda en $41.990.000 frente a $48.990.000 de lista, con una rebaja de $7.000.000.

Nissan Sentra

La Frontier también forma parte de la estrategia comercial. La versión PRO-4X 4x4 AT tiene un precio promocional de $69.339.963, frente a un precio de lista de $74.559.100. La diferencia alcanza los $5.219.137.

En el caso de la Frontier S 4x2 MT, el precio promocional es de $44.658.630, mientras que el valor de lista llega a $48.279.600. La diferencia es de $3.620.970. La S 4x4 MT, en tanto, se encuentra por $50.667.880 frente a $53.902.000 de lista, con una diferencia de $3.234.120. Por último, la X-Gear 4x4 AT queda en $59.459.616, frente a un precio de lista de $61.937.100, lo que representa una rebaja de $2.477.484.

Nissan Frontier

Honda

Por último, Honda también ofrece este mes precios promocionales para dos de sus modelos híbridos. El Civic Advanced Hybrid se comercializa a US$54.000, mientras que el CR-V Advanced Hybrid tiene un precio promocional de US$74.900.