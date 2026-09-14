Autos híbridos: cuáles son los modelos más baratos del país

En el camino hacia la electrificación de los autos y en la búsqueda de menores consumos y un menor impacto ambiental, los modelos híbridos aparecen como una de las principales alternativas intermedias antes de llegar a un vehículo 100% eléctrico.

Estos sistemas combinan un motor de combustión interna con uno o más motores eléctricos, que trabajan de manera conjunta para reducir el consumo de combustible y las emisiones. Los híbridos convencionales, conocidos como Hybrid Electric Vehicle (HEV), cuentan con un motor de combustión y uno eléctrico que pueden funcionar de manera independiente o combinada, según las condiciones de conducción.

La batería que alimenta al sistema eléctrico se recarga principalmente mediante la regeneración de energía durante las desaceleraciones y frenadas, además de la propia gestión del motor de combustión, por lo que no necesitan conectarse a una fuente externa de electricidad.

Ahora bien, ante el crecimiento de esta tecnología en las motorizaciones de los 0km en el país, estos son los cinco modelos híbridos más económicos. Para elaborar el listado, se tomaron las versiones de entrada de gama de cada modelo y el tipo de cambio del dólar correspondiente al día de publicación de este artículo.

Suzuki Swift Hybrid GLX MT (HEV): US$22.400

US$22.400 MG 3 Hybrid+ Comfort (HEV): US$23.500

US$23.500 MG ZS Hybrid+ Comfort (HEV): US$26.500 (precio con bonificación en septiembre)

US$26.500 (precio con bonificación en septiembre) Suzuki Across Hybrid GL (HEV): US$27.900

US$27.900 Citroën C4 Hybrid Plus (HEV): $44.610.000

Suzuki Swift

1) Suzuki Swift Hybrid GLX MT (HEV)

El Suzuki Swift Hybrid es un hatchback que se comercializa como el auto híbrido más barato del mercado local. La versión GLX MT es la variante con caja manual de cinco velocidades y forma parte de la nueva generación del modelo, importada desde la India.

La mecánica está compuesta por un motor naftero de 1.2 litros y tres cilindros, que desarrolla 80 CV y 112 Nm de torque, asociado a un sistema híbrido suave SHVS de 12V. Esta tecnología permite recuperar energía durante las desaceleraciones y brindar asistencia al motor térmico en determinadas situaciones de marcha.

2) MG 3 Hybrid+ Comfort (HEV)

El MG 3 Hybrid+ también es un hatchback del segmento B que se comercializa como el segundo auto híbrido más barato del mercado local, con un precio de US$23.500 para la versión Comfort. El modelo combina un formato compacto con un sistema de propulsión híbrido orientado a reducir el consumo de combustible y mejorar la eficiencia.

MG 3

La mecánica está compuesta por un motor naftero de 1.5 litros y cuatro cilindros, asociado a un motor eléctrico y una batería de 1,83 kWh. El conjunto desarrolla una potencia máxima combinada de 194 CV y está vinculado a una transmisión automática de tres velocidades, con un funcionamiento que permite priorizar el uso del motor eléctrico en distintas situaciones de conducción.

3) MG ZS Hybrid+ Comfort (HEV)

El MG ZS Hybrid+ es un SUV compacto del segmento B que se comercializa en la Argentina y se posiciona como el tercer auto híbrido más barato del mercado local, con un precio promocional de US$26.500 para la versión Comfort durante septiembre.

MG ZS

La mecánica está compuesta por un motor naftero de 1.5 litros y cuatro cilindros, asociado a un motor eléctrico y una batería de 1,83 kWh. El conjunto desarrolla una potencia máxima combinada de 194 CV y está vinculado a una transmisión automática de tres velocidades.

4) Suzuki Across Hybrid GL (HEV)

El Suzuki Across Hybrid es un SUV mediano que se ubica como el cuarto auto híbrido más barato del mercado local, con un precio de US$27.900 para la versión GL. El modelo se caracteriza por combinar un formato de SUV con un sistema de propulsión híbrido y un enfoque orientado al confort y la eficiencia.

Suzuki Across

La mecánica está compuesta por un motor naftero de 2.5 litros y cuatro cilindros, asociado a motores eléctricos y una batería de 18,1 kWh. El conjunto desarrolla una potencia máxima combinada de 306 CV y cuenta con tracción integral y transmisión automática e-CVT.

5) Citroën C4 Hybrid Plus (HEV)

Por último, el Citroën C4 Hybrid pertenece al segmento C y se posiciona como el quinto auto híbrido más barato del mercado local, con un precio de $44.610.000 para la versión Hybrid Plus. El modelo combina el diseño característico de la familia C4 con un sistema de propulsión híbrido orientado a mejorar la eficiencia y reducir el consumo de combustible.

Citroën C4

La mecánica está compuesta por un motor naftero de 1.2 litros y tres cilindros, asociado a un motor eléctrico y una batería de 48V. El conjunto desarrolla una potencia máxima combinada de 145 CV y está vinculado a una transmisión automática de doble embrague y seis velocidades.