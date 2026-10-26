“Banana Car”: desarmó una camioneta por completo y creó uno de los autos más raros del mundo

En el decálogo de los autos más raros del mundo hay lugar para hablar durante mucho tiempo. Desde raros concepts que las automotrices fabrican para mostrar su tecnología hasta invenciones caseras que se vuelven noticia.

Ese es el caso del Banana Car, o también traducido “Auto banana”. Para aquellos habitué de la costa argentina, el concepto al pensar en transporte de banana es sinónimo de un gran gomón con espacio para varias personas y que va a alta velocidad sobre el mar. Una parada técnica de cualquier vacación de verano.

El proyecto de un entusiasta se convirtió en viral

Y este vehículo, desarrollado en Michigan, Estados Unidos, adopta una idea similar. Según recopiló Ridiculous Rides, un canal de YouTube que se dedica a publicar este tipo de historias vinculadas al motor, la idea se le ocurrió a un entusiasta de los autos mientras esperaba su turno en una estación de servicio.

Según consta en el video, él habría visto una banana sobre un estante mientras, sentado en su auto, aguardaba para cargar combustible. Así, sin más, se le ocurrió la idea: construir una banana sobre ruedas con capacidad para cuatro ocupantes.

Digno trabajo de ingeniería automotriz, claro. Armar este espectacular vehículo desde cero no es tarea sencilla, aunque este caso no parte de una matriz nueva sino de una vieja conocida.

Steve Braithwait, el nombre de este ahora célebre inventor, desmontó una Ford F-150 y montó sobre ella el chasis de su auto banana. Mismo motor y mecánica, pero ahora dejó de ser una pickup para convertirse en esta particular unidad.

Estaba montada sobre una Ford F-150 y mantuvo su motor V8

El hombre, de 55 años en aquel entonces y oriund de Woodstock, Oxfordshire, Reino Unido, demoró más de dos años en la construcción total y gastó cerca de 25.000 euros para darle vida.

Desde el momento de su construcción a la fecha, poco se sabe del destino que tuvo el auto. Durante los primeros meses, fue toda una novedad. Steve paseaba por las calles de Kalamazoo, en Michigan, luciendo su creación que incluso tenía “Split” como patente, aludiendo al famoso postre.

Pasada la novedad y luego de que los medios de comunicación locales levantaran la noticia, el impacto que generó el auto banana se fue difuminando con el tiempo. Hoy, es considerado parte de la historia no por ser una unidad con altas capacidades técnicas o tecnológicas sino por convertirse en uno de los autos más raros del mundo. Eso sí, con el famoso motor V8 de la pickup americana.