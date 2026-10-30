BYD deja de vender sus modelos en dólares y pesifica su portfolio por tiempo limitado

La automotriz china líder en ventas en el país, BYD, anunció que ofrecerá toda su gama de vehículos en pesos argentinos hasta fines de octubre, es decir, desde el 29 hasta el 31 de octubre inclusive.

Esta iniciativa alcanza a los ocho modelos que la firma comercializa en el país, entre vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables. La propuesta estará disponible en los más de 20 puntos de venta oficiales que la marca tiene distribuidos en distintas regiones de la Argentina.

Según los precios sugeridos al público informados por la compañía, el BYD Dolphin Mini EV, el modelo 100% eléctrico de entrada de gama, cuesta $35.990.000 en la versión GL y $37.490.000 en la GS.

BYD Dolphin Mini

Por su parte, el SUV BYD Yuan Pro EV se venderá a $47.879.550 para la variante GL y $49.424.550 para la GS.

BYD Yuan Pro

Entre los modelos híbridos enchufables, el sedán BYD Seal 5 DM-i tiene un precio de $49.424.550, mientras que el SUV BYD Atto 2 DM-i cuesta $52.514.550.

BYD Seal 5 DM-i

El BYD Song Pro DM-i, otro de los SUV de la gama, se comercializa a $54.832.050 en la versión GL y $57.922.050 en la GS. En tanto, la pickup BYD Shark DMO tiene un valor sugerido de $92.684.550.

BYD Song Pro

Los modelos de mayor precio de la oferta son el SUV BYD Seal U DM-i, a $74.144.550, y el recientemente lanzado BYD Ti7 DM-p, cuyo precio alcanza los $97.319.550.

BYD Ti7 DM-p

Cuáles son los modelos más vendidos de BYD

El modelo de BYD con más patentamientos en la Argentina entre enero y septiembre de 2026 fue el Atto 2, un SUV híbrido enchufable que acumuló 3525 unidades, según Acara.

En segundo lugar se posicionó el Dolphin Mini, el modelo 100% eléctrico de la automotriz china, con 3331 unidades patentadas entre enero y septiembre. Esta propuesta se convirtió en una de las principales alternativas de la marca dentro del segmento de los vehículos eléctricos y quedó a 194 unidades del Atto 2 en el acumulado anual.

El podio lo completó el Song Pro, otro SUV híbrido enchufable de BYD, que registró 3313 patentamientos en el mismo período. La diferencia con el Dolphin Mini fue de apenas 18 unidades, lo que refleja la paridad entre ambos modelos en el ranking de ventas de la automotriz china.