Suzuki presenta en la Argentina a la Gixxer 250i, una nueva moto con 26 caballos de potencia

El mercado argentino de motos sigue sumando novedades en un año de fuerte crecimiento de las ventas. En ese escenario, Suzuki presentó la nueva Gixxer 250i ABS, una moto que combina una configuración deportiva con equipamiento para los traslados cotidianos y recorridos de mayor distancia.

La nueva Gixxer se incorpora a la familia de Suzuki, representada en el país por Grupo La Emilia, como una alternativa de mayor cilindrada respecto de las versiones 150i que ya integran su catálogo. La moto utiliza un motor monocilíndrico de cuatro tiempos y 249 cc, con inyección electrónica y una potencia máxima de 26 HP a 9300 rpm. El torque alcanza los 22,2 Nm a 7300 rpm y la transmisión es manual de seis velocidades.

La moto utiliza un motor de 26 HP y 22,2 Nm de torque

La ficha técnica informa un peso de 156 kilos y un tanque de combustible de 12 litros. En cuanto a sus dimensiones, mide 2010 milímetros de largo, 740 de ancho y 1035 de alto, con una distancia entre ejes de 1345 milímetros.

Qué equipamiento incorpora

La Gixxer 250i ABS está construida sobre un chasis tubular de acero y utiliza una suspensión delantera telescópica, acompañada por un monoamortiguador trasero hidráulico ajustable. Las llantas son de aleación de 17 pulgadas.

Uno de los elementos principales de seguridad es el sistema ABS de doble canal, que actúa sobre ambas ruedas para reducir el riesgo de bloqueo durante las frenadas. Los dos frenos son a disco y utilizan componentes de la firma ByBre.

Incorpora iluminación Full LED

En el apartado tecnológico incorpora iluminación Full LED, un tablero digital LCD de cinco pulgadas y un puerto USB para cargar dispositivos. También cuenta con el sistema Suzuki Easy Start, que permite poner en marcha el motor con una breve pulsación del botón de arranque. Una diferencia respecto de otras motos de orientación deportiva es la incorporación de un baúl trasero con su correspondiente soporte.

Tiene un tablero digital LCD de cinco pulgadas

La Suzuki Gixxer 250i ABS tiene un precio sugerido de $7.490.000 y se ofrece en tres combinaciones de colores: negro mate, azul con blanco y negro con rojo mate. Con este lanzamiento, Suzuki amplía su presencia en la categoría de 250 cc, donde compite con alternativas como la Bajaj Dominar 250 y la Yamaha FZ25.