Las cinco rutas consideradas “malditas” y las escalofriantes historias que esconden

Hay caminos que se hicieron famosos por sus paisajes, otros por sus curvas peligrosas y algunos por las historias que comenzaron a circular entre quienes los recorrieron. Apariciones en medio de la noche, pasajeros que desaparecen sin dejar rastros, accidentes inexplicables y antiguos relatos de asesinatos alimentaron durante décadas la reputación de cinco rutas consideradas entre las más misteriosas y aterradoras del mundo.

Están repartidas entre Estados Unidos y distintos países de Europa. Algunas atraviesan montañas, otras conectan grandes ciudades y una incluso cambió de nombre después de años de cargar con una fama poco favorable. Todas tienen detrás leyendas que sobrevivieron al paso del tiempo, transmitidas entre generaciones de habitantes y conductores que aseguran haber presenciado fenómenos difíciles de explicar.

1. Ruta 666, Estados Unidos

Su nombre fue suficiente para despertar las primeras sospechas. Durante décadas, la Ruta 666 de Estados Unidos estuvo asociada con historias de apariciones, desapariciones y accidentes misteriosos, alimentadas por la vinculación del número 666 con el diablo en la tradición cristiana.

Ubicada en el suroeste del país, atravesaba territorios de Colorado, Nuevo México y Utah. Su recorrido incluía zonas montañosas, curvas pronunciadas y tramos solitarios que contribuyeron a construir su reputación entre los automovilistas.

La Ruta 666 recorre los estados de Colorado, Nuevo México y Utah; obtuvo su nombre original debido a su extensión de 192 millas en los estados mencionados

Con el tiempo comenzaron a circular relatos sobre fantasmas que aparecían junto a la calzada, luces extrañas que surgían de la oscuridad y conductores que aseguraban haber vivido experiencias sobrenaturales. Las historias se multiplicaron hasta que el camino terminó recibiendo el apodo de “la ruta del diablo”.

La fama adquirió tal dimensión que, en 2003, las autoridades decidieron cambiar su denominación por la de Ruta 491. La modificación también buscaba terminar con los problemas asociados a su numeración, entre ellos el robo frecuente de carteles. Aunque el número desapareció de los mapas, las leyendas continuaron circulando.

2. La niña de Valparaíso, España

En la provincia española de Cáceres, un camino que une las localidades de Peraleda de la Mata y Torviscoso es escenario de una de las historias más inquietantes de la región. Su protagonista es una niña vestida de primera comunión que, según los relatos de los habitantes, aparece junto a la ruta durante la noche.

El origen de la leyenda se remonta al siglo XIX, cuando una comitiva de carruajes regresaba de una celebración religiosa. Al pasar por las ruinas de la antigua aldea de Valparaíso, los caballos se habrían asustado ante la presencia de animales salvajes y comenzaron a galopar descontroladamente.

En medio de la confusión, una niña quedó atrás. Cuando los adultos advirtieron su ausencia y regresaron a buscarla, ya no pudieron encontrarla. Las distintas versiones de la historia mencionan lobos, perros salvajes e incluso serpientes como responsables del episodio.

Décadas después, durante los años cincuenta, otro acontecimiento habría reforzado la fama del lugar. Según la tradición local, una familia que regresaba de una primera comunión sufrió un accidente en el mismo sector y una niña perdió la vida.

Desde entonces, distintos conductores aseguran haber visto una pequeña figura vestida de blanco, con guantes, un rosario en la mano derecha y un libro en la izquierda, detenida al costado del camino cerca de las ruinas de Valparaíso.

La aparición se convirtió en parte del folclore de los pueblos cercanos y todavía forma parte de las historias que se cuentan sobre esa ruta.

3. M6, la ruta de los horrores, Inglaterra

La autopista M6 es una de las principales vías de comunicación del Reino Unido. Se extiende por aproximadamente 370 kilómetros a través de Inglaterra, desde las Midlands hasta la frontera con Escocia, y forma parte de un corredor que conecta importantes centros urbanos y regiones del país. Su intenso tránsito convive con una larga colección de relatos sobrenaturales que le valieron el apodo de “la ruta de los horrores”.

Una de las historias más conocidas habla de una mujer vestida de novia que aparece junto a la calzada. Según la leyenda, se trataría del fantasma de una joven asesinada cuando se dirigía a su boda, que desde entonces permanece en el lugar donde perdió la vida.

Carretera M6 en una mañana nublada Rob Spurr - Shutterstock

Otra versión menciona a un misterioso hombre que hace dedo al costado de la autopista. Los conductores que supuestamente lo recogieron cuentan que, durante el viaje, el pasajero comenzó a revelar soluciones a los grandes problemas de la humanidad. Poco después, desapareció del vehículo sin dejar rastros. También existen testimonios sobre apariciones de soldados romanos y figuras con ojos que parecen arder en la oscuridad, especialmente en el corredor comprendido entre Carlisle y Rugby.

4. Túnel de Belchen, Suiza

Bajo las montañas suizas se encuentra otro escenario que desde hace décadas despierta curiosidad entre los automovilistas. Se trata del túnel de Belchen, conocido popularmente como el “túnel de los espectros”, que forma parte de la autopista A2 y conecta Eptingen, en el cantón de Basilea-Campiña, con Hägendorf, en Soleura.

Inaugurado en 1966, tiene aproximadamente 3180 metros de longitud. Su fama sobrenatural comenzó a extenderse entre 1980 y 1981, cuando circularon testimonios sobre un extraño pasajero que aparecía cerca de sus accesos.

Las primeras versiones hablaban de un hombre que hacía dedo, subía a los autos y desaparecía durante el trayecto. Poco después, los relatos comenzaron a concentrarse en una mujer vestida de blanco que surgía repentinamente frente a los conductores.

El túnel de Belchen es conocido popularmente como el “túnel de los espectros”

El 6 de enero de 1981, medios locales publicaron las historias y la policía de Basilea recibió numerosas llamadas de personas que aseguraban haber presenciado situaciones extrañas en el túnel. El fenómeno adquirió tanta popularidad que el Bölchengespenst, como fue bautizado el fantasma de Belchen, llegó a convertirse en tema de conversación durante el carnaval de ese año.

En 1983, el libro Baselbieter Sagen recogió nuevos testimonios. Uno de los más difundidos describe a dos mujeres que, mientras circulaban en auto, recogieron a una pasajera de mediana edad y aspecto pálido. Al preguntarle si se encontraba bien, la desconocida respondió que algo horrible estaba por suceder. Instantes después, cuando las conductoras giraron para mirar hacia el asiento trasero, la mujer había desaparecido.

La historia quedó instalada en el imaginario popular de la región. El túnel fue completamente renovado en 2003 y continúa siendo una importante conexión vial de Suiza.

5. Autopista A3, Croacia

La última de estas cinco rutas se encuentra en Croacia. La autopista A3, conocida localmente como Autocesta A3, atraviesa buena parte del país y conecta Zagreb, su capital, con Lipovac, cerca de la frontera con Serbia. Tiene una extensión aproximada de 323 kilómetros.

Su reputación está ligada a una serie de accidentes fatales y a las experiencias que algunos automovilistas aseguran haber vivido mientras circulaban por determinados sectores.

Entre los testimonios más llamativos aparecen conductores que relataron interferencias repentinas en la radio, pérdida de concentración, alucinaciones y la sensación de que una fuerza desconocida intentaba desviar sus vehículos.

La autopista A3 conecta Zagreb, su capital, con Lipovac, cerca de la frontera con Serbia Bits And Splits - Shutterstock

Dos tragedias contribuyeron a reforzar las supersticiones. En octubre de 2007, el cantante macedonio Toše Proeski murió en un accidente de tránsito en la A3. Seis años después, en octubre de 2013, la actriz croata Dolores Lambaša también perdió la vida como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en el mismo corredor, en las inmediaciones de Nova Gradiška.

La cercanía de ambos episodios alimentó nuevas historias sobre ese tramo de la autopista, especialmente entre quienes ya creían que el lugar estaba marcado por alguna presencia sobrenatural. Una de las leyendas sostiene que durante su construcción se utilizaron materiales procedentes de antiguas lápidas, tumbas y monumentos funerarios. Otras creencias populares atribuyen los supuestos fenómenos a la presencia de corrientes de agua subterránea.

Con los años, la A3 terminó por ganarse un lugar entre las rutas europeas rodeadas de historias de misterio. Sus accidentes reales y los relatos sobrenaturales que surgieron a partir de ellos siguen formando parte de la memoria popular de la región.