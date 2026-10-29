Podría cambiar el sistema de multas en CABA: la Legislatura vota modificaciones en el scoring

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se prepara para el tratamiento de un proyecto de ley para modificar el sistema de scoring en las multas de tránsito. La iniciativa, presentada por el Pro, implica una serie de cambios para “reordenar la ley”, según explicaron fuentes legislativas a LA NACION.

Actualmente, el sistema de scoring elimina los puntos de manera automática una vez efectuado el pago voluntario. De aprobarse los cambios, se busca que la quita de puntos se efectúe una vez “haya sentencia judicial o resolución administrativa firme”.

Las infracciones de tránsito no quitarían puntos hasta tener una sentencia administrativa o judicial firme Archivo

Así, y acorde al texto del dictamen al que accedió este medio, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tratará un proyecto de ley que modificaría el sistema de scoring. La iniciativa cambiaría cuántos puntos pierde un conductor según la falta que cometa, cómo puede recuperarlos y qué consecuencias tendría quedarse sin puntos. Si se aprueba, también afectaría el régimen de pago voluntario de multas, que hoy permite pagar con descuento.

Según el texto, el descuento de puntos se aplicaría una vez que exista una resolución sancionatoria firme de un controlador administrativo de faltas o una sentencia judicial firme. La cantidad de puntos dependería de la conducta:

2 puntos por no respetar las indicaciones de la autoridad de tránsito.

por no respetar las indicaciones de la autoridad de tránsito. 4 puntos por manejar con la licencia vencida o con una categoría que no corresponde al vehículo, no usar el cinturón de seguridad o la silla para chicos, llevar en el asiento delantero a quienes no pueden viajar allí, hacer giros prohibidos, circular marcha atrás, obstruir la vía, no ceder el paso o no respetar la prioridad de los peatones.

por manejar con la licencia vencida o con una categoría que no corresponde al vehículo, no usar el cinturón de seguridad o la silla para chicos, llevar en el asiento delantero a quienes no pueden viajar allí, hacer giros prohibidos, circular marcha atrás, obstruir la vía, no ceder el paso o no respetar la prioridad de los peatones. 5 puntos por usar el celular al volante, exceder la velocidad máxima entre un 10% y un 30%, circular a contramano, invadir parcialmente carriles, cruzar mal una bocacalle, interrumpir filas escolares, cruzar un semáforo en rojo y ciertas faltas cometidas con motos, como que el acompañante no lleve chaleco reflectante.

por usar el celular al volante, exceder la velocidad máxima entre un 10% y un 30%, circular a contramano, invadir parcialmente carriles, cruzar mal una bocacalle, interrumpir filas escolares, cruzar un semáforo en rojo y ciertas faltas cometidas con motos, como que el acompañante no lleve chaleco reflectante. 10 puntos por superar la velocidad en más de un 30%, usar antirradar o antifoto, adulterar o no llevar las patentes, manejar de forma peligrosa, conducir alcoholizado o negarse al control de alcoholemia, cruzar barreras ferroviarias o prestar servicios de taxi, remís o transporte escolar sin autorización. El mismo descuento correspondería a las contravenciones por manejar con más alcohol del permitido o bajo efectos de estupefacientes.

por superar la velocidad en más de un 30%, usar antirradar o antifoto, adulterar o no llevar las patentes, manejar de forma peligrosa, conducir alcoholizado o negarse al control de alcoholemia, cruzar barreras ferroviarias o prestar servicios de taxi, remís o transporte escolar sin autorización. El mismo descuento correspondería a las contravenciones por manejar con más alcohol del permitido o bajo efectos de estupefacientes. 20 puntos por participar, disputar u organizar picadas o competencias de destreza en la vía pública.

Sin embargo, la principal modificación apunta al sistema de recupero de puntos. Para las faltas de dos, cuatro y cinco puntos, el conductor podría recuperarlos todos si aprueba un curso de seguridad vial. No obstante, se trataría de un beneficio con tope anual

Además, los descuentos parciales se anularían automáticamente con el paso del tiempo: a los 18 meses en el caso de las faltas leves y moderadas, y a los 36 meses para las más graves (10 y 20 puntos). Para eso, el conductor no debería haber llegado a cero en ese período ni tener deudas pendientes por infracciones de tránsito.

Perder los puntos implicaría la suspensión de la licencia, norma que ya está vigente pero que se busca ampliar Marcelo Aguilar López - La Nación

Qué pasaría al llegar a cero

La iniciativa establece sanciones crecientes para quienes agoten su puntaje:

Primera vez: inhabilitación para manejar por 60 días y curso de educación vial obligatorio.

inhabilitación para manejar por 60 días y curso de educación vial obligatorio. Segunda vez: inhabilitación por 120 días, curso obligatorio y caducidad de la licencia, por lo que el conductor debería tramitar una nueva desde cero.

inhabilitación por 120 días, curso obligatorio y caducidad de la licencia, por lo que el conductor debería tramitar una nueva desde cero. Tercera vez: inhabilitación por 180 días, con las mismas exigencias.

inhabilitación por 180 días, con las mismas exigencias. Cuarta vez y siguientes: inhabilitación por 24 meses, curso obligatorio y caducidad de la licencia.

Al cumplir esas condiciones, el infractor recuperaría los puntos de manera parcial, otorgándole diez al reinicio de la suspensión.

Cambios en el pago voluntario

Otra modificación planteada tiene que ver con el pago voluntario. Actualmente, se puede acceder a un descuento del 50% del costo de la infracción sin discriminar el tipo de falta.

La nueva norma prevé el mismo descuento dentro de los 40 días corridos desde la notificación y, si se decidiera discutir ante un controlador y fuera finalmente condenado, el descuento sería del 25%. Hoy, al hacer el descargo ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas, se pierde toda opción de pago voluntario con descuento.

Se diferenciará a quienes tengan faltas de 10 o 20 puntos Hernán Zenteno

Ahora bien, el beneficio dejaría de estar disponible para quienes hayan tenido tres sanciones firmes o usado el pago voluntario en tres oportunidades. Por último, se eliminaría esta posibilidad de pago con descuento para cualquier falta que implique una quita de 10 o 20 puntos y para infracciones cuya sanción exceda una multa.

El proyecto será tratado en breve en la Legislatura porteña y, acorde a lo que fuentes cercanas al recinto le explicaron a LA NACION, hay buena aceptación para que sea aprobado. No obstante, está aún sujeto a modificaciones.