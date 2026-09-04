Buscaba peces en el Danubio y encontró un auto robado que llevaba más de 50 años bajo el agua

Un pescador recorría el Danubio a la altura de Oberelchingen, en el sur de Alemania, cuando la pantalla de su pequeño sonar que permite distinguir cardúmenes, plantas y formas del fondo del río le marcó algo que no tenía aspecto de pez.

En la imagen se dibujaban un capó, un techo y las aberturas de unas ventanillas. Al revisar, se dio cuenta que a unos cinco metros de profundidad había un auto. Ahí fue cuando Bence Szabo llamó a la Policía.

La respuesta llevó al lugar a policías, bomberos, rescatistas y finalmente al Technisches Hilfswerk, el organismo alemán de asistencia técnica, que necesitó una grúa de gran porte para sacar el vehículo. Más de 50 personas trabajaron durante siete horas en el operativo.

Cuando el bloque de barro y metal finalmente salió del agua, apareció la primera sorpresa: debajo de décadas de sedimentos había un Opel Manta A fabricado alrededor de 1970. Según estimaciones de la policía, el vehículo llevaba más de medio siglo sumergido. Pero encontrarlo fue apenas el comienzo.

Un robo de 1972 y medio siglo sin respuestas

Unos días después, una mujer vio las noticias y se comunicó con las autoridades. Según su testimonio, el Opel Manta había pertenecido a quien entonces era su marido, un ciudadano estadounidense que vivía en la zona. El auto había sido robado en 1972.

El hombre regresó a Estados Unidos durante esa misma década y hasta ahora no pudo ser localizado, como así tampoco quedan archivos policiales que permitan contrastar documentalmente aquel robo. La Policía de Baviera considera que el testimonio permitió reconstruir parcialmente el pasado del vehículo, pero nadie sabe cómo terminó el Manta en el Danubio.

La policía no pudo reconstruir cómo termino el modelo en el río

Si efectivamente se trata del auto denunciado entonces, pudo haber permanecido bajo el agua desde comienzos de los años setenta. Mientras cambiaban gobiernos, desaparecían marcas, nacían tecnologías y el propio vehículo pasaba de auto nuevo a clásico, esa unidad permaneció inmóvil a cinco metros de profundidad.

El paso del tiempo generó que el agua y la corrosión prácticamente consumieron la carrocería y, durante la extracción, el techo sufrió nuevos daños. Cuando la lluvia empezó a lavar el barro acumulado, apareció que el auto había sido amarillo.

De auto perdido a atracción

Hoy el Manta está en la Oldtimerfabrik Classic de Neu-Ulm, un espacio dedicado a vehículos históricos. Pero no será restaurado. Peter Wirsching, responsable del lugar, explicó que la estructura quedó tan debilitada que un nuevo traslado podría hacer que el vehículo se desarme.

Eso no impidió que se transformara en una atracción. Curiosos y fanáticos se acercan para observar lo que queda de uno de los coupés europeos más representativos de los años setenta. El Manta A debutó en 1970 y Opel fabricó 498.553 unidades de esa primera generación hasta 1975.