Multarán a los conductores que evadan el peaje camino a la Costa: a cuánto asciende la nueva sanción

A partir del 15 de septiembre, los conductores que evadan el pago del peaje en la Autopista Buenos Aires-La Plata, concesionada por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), podrán ser sancionados con una multa económica de acuerdo con la normativa vigente.

El titular registral del vehículo tendrá un plazo de 30 días corridos para regularizar la situación en caso de no haber abonado el peaje o haberlo evadido. Para hacerlo, deberá pagar los peajes adeudados y adherirse al sistema TelePASE, según informó Aubasa en un comunicado oficial.

Ahora bien, si la situación no se regulariza dentro del plazo establecido, el acta será remitida a la autoridad competente para la emisión de la multa y su posterior notificación al titular registral del vehículo. La sanción económica oscilará entre $180.000 y $250.000.

La evasión del peaje en la Autopista Buenos Aires-La Plata tendrá una sanción de hasta $250.000

La medida se implementará en el marco de un convenio suscripto entre el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Vialidad, mediante el cual Aubasa fue facultada para constatar infracciones vinculadas con la evasión del peaje y el exceso de carga de vehículos pesados.

Para detectar las infracciones, la concesionaria cuenta con cámaras instaladas en las estaciones de peaje que registran automáticamente la fecha, la hora, el lugar y la imagen del vehículo involucrado. Con esos datos se genera el acta de infracción correspondiente.

Según explicó la concesionaria, la medida busca reforzar el cumplimiento de las normas de circulación y evitar maniobras riesgosas en las estaciones de peaje. “La evasión de peaje no solo constituye una infracción, sino que también genera maniobras riesgosas que ponen en peligro a los usuarios y afectan el normal funcionamiento de las estaciones de cobro”, detallaron en su comunicado.

Una de las lecturas que surgen de esta nueva normativa, que habilita a la concesionaria a labrar actas por evasión de peaje, es que Aubasa ahora cuenta con una herramienta necesaria para avanzar hacia un sistema de peajes denominado Free Flow, sin cabinas ni barreras, como el que utiliza Autopistas Urbanas S.A. (AUSA). Sin un mecanismo que permita identificar y sancionar a quienes no abonan el peaje, la implementación de este sistema resulta más difícil.

Las cámaras registran la fecha, la hora, el lugar y la imagen del vehículo involucrado

AUSA fue pionera en la instalación de peajes Free Flow en la Argentina y pudo avanzar con este esquema junto con el Gobierno porteño a partir de un sistema que permite detectar las evasiones y labrar las actas correspondientes. En septiembre, evadir un peaje en las autopistas porteñas representa una sanción económica de $175.692, ya que la infracción está fijada en 150 Unidades Fijas (UF).

Peajes sin barreras: el próximo paso

Aubasa viene llevando a cabo un proceso de modernización en los más de 1000 kilómetros de rutas y autovías que se encuentran bajo su concesión, con la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas.

En abril, Aubasa había anunciado oficialmente la incorporación de peajes sin barreras en la Ruta Provincial 11 y la Autovía 6. Si bien la empresa había anticipado que la implementación se realizaría “este 2026”, todavía no se informó una fecha específica para la puesta en funcionamiento. Se trata de los primeros puntos de la red concesionada en los que la empresa implementará el sistema Free Flow.

Aubasa incorporará primero el peaje sin barreras en la Ruta Provincial 11

La implementación comenzará con cuatro puntos de control ubicados en tres rutas, entre ellos el peaje de Mar Chiquita, sobre la Ruta Provincial 11. En una segunda etapa, el sistema también llegará a la Autovía 6, recientemente incorporada a la concesión de Aubasa.

Para circular por estos puntos será necesario contar con TelePASE, mientras que el sistema forma parte del proceso de modernización que lleva adelante la empresa y contempla la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de la tecnología durante un período inicial de 24 meses. A su vez, Aubasa señaló que los trabajadores que actualmente se desempeñan en las cabinas asumirán nuevas tareas y roles dentro de un proceso de reconversión laboral acordado con el gremio.