BYD Shark vs Toyota Hilux: cuál conviene comprar en julio 2026 y por qué

La Argentina es un país con fuerte ADN pickup y hay dos puntos que explican el fenómeno. Por un lado, es el cuarto productor de camionetas del mundo y, por el otro, el modelo más vendido del mercado local es la Toyota Hilux.

Ahora bien, en los últimos meses comenzaron a llegar al mercado algunas pickups que no son de producción nacional y que proponen una alternativa muy distinta a modelos como la Hilux, Amarok o Ranger, históricas jugadoras locales.

Un ejemplo es la BYD Shark, la nueva camioneta de la automotriz china que, en junio, ubicó a la marca entre las diez con más ventas de autos en la Argentina.

Las diferencias entre estos dos modelos se ven en diversas capas de análisis. Primero que nada, en dimensiones. La BYD Shark se posiciona por encima de la Toyota Hilux en prácticamente todas las medidas (por pertenecer a un segmento superior): alcanza los 5457 mm de largo, 1971 mm de ancho y 1925 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3260 mm.

BYD Shark

Por su parte, la Hilux Cabina Doble mide 5325 mm de largo, 1855 mm de ancho, 1815 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 3085 mm. En otras palabras, la pickup china es 132 mm más larga, 116 mm más ancha, 110 mm más alta y suma 175 mm extra entre ambos ejes.

Toyota Hilux

Estas diferencias se reflejan principalmente en una mayor presencia sobre el camino y en un habitáculo más amplio para los ocupantes. Sin embargo, la Hilux conserva una ventaja para el uso fuera del asfalto: ofrece un despeje mínimo de 227 mm en las versiones SR, frente a los 210 mm de la Shark.

Otra de las grandes diferencias entre ambos modelos está en la mecánica. La BYD Shark apuesta por una motorización híbrida enchufable, una tecnología que combina un motor naftero 1.5 turbo con dos motores eléctricos (uno en cada eje) para desarrollar una potencia conjunta de 321 kW (437 CV) y un torque de 650 Nm. Además, incorpora una batería de 29,6 kWh que le permite recorrer hasta 100 kilómetros en modo 100% eléctrico (ciclo NEDC) y alcanzar una autonomía combinada de 840 kilómetros.

La BYD Shark ofrece una motorización híbrida enchufable BYD

La Toyota Hilux, en cambio, continúa ofreciendo exclusivamente motorizaciones turbodiésel y no cuenta con ninguna versión electrificada en el país. Su gama está compuesta por un motor 2.4 litros de 150 CV y 400 Nm y otro 2.8 litros de 204 CV, que entrega 420 Nm con caja manual o 500 Nm con transmisión automática (dependiendo la versión).

En materia de seguridad, ambas pickups ofrecen un nivel de equipamiento elevado, aunque con enfoques diferentes. La BYD Shark incorpora seis airbags, mientras que la Toyota Hilux suma siete airbags, al agregar uno de rodilla para el conductor.

Aunque la pickup de BYD se destaca por ofrecer un paquete más completo de ayudas a la conducción como: frenado autónomo de emergencia (AEB), control de crucero adaptativo, advertencia de colisión frontal y trasera, detector de punto ciego, alerta y asistencia de mantenimiento de carril, advertencia de tráfico cruzado trasero con frenado, control automático de luces altas, cámara de 360° con función de chasis transparente y head-up display.

Interior de la BYD Shark

Por su parte, la Toyota Hilux incorpora control de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendientes, control de balanceo de tráiler, ABS con distribución electrónica de frenado y asistencia al frenado. En la versión SR también suma bloqueo de diferencial trasero, control de velocidad crucero y cámara de retroceso. El paquete de seguridad de Toyota varía según la versión.

Interior de la Toyota Hilux

A modo de conclusión, si bien estos dos modelos presentan diferencias claras en materia de dimensiones, motorización y equipamiento, la elección dependerá principalmente del uso que se le vaya a dar a la pickup y del presupuesto.

La Toyota Hilux se perfila como una opción más orientada al trabajo, especialmente para actividades en el campo o entornos exigentes, gracias a su trayectoria y a su concepción como herramienta de trabajo. Mientras que la BYD Shark pone el foco en la tecnología, el confort y un uso más mixto, combinando las prestaciones de una pickup con las ventajas de un sistema híbrido enchufable.

Las diferencias también se reflejan en el precio: