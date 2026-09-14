Cambio de mercado: por qué los autos 0km más baratos de la Argentina ya no son los más vendidos

Cuando uno piensa en los factores y condicionantes al momento de elegir y comprar un vehículo 0km, el primero que suele aparecer es el precio. Sin embargo, los autos más económicos de la Argentina no son los más elegidos. Si se revisan los patentamientos de los últimos cuatro años vemos que el mercado se volvió más diverso y que factores como la financiación, la disponibilidad, el respaldo de la marca y el valor de reventa adquirieron mayor importancia.

De los diez modelos más baratos de septiembre, solo el Chevrolet Onix aparece entre los diez vehículos más vendidos de 2026. El hatchback acumula 9279 patentamientos hasta agosto y ocupa la novena posición, de acuerdo con el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El Volkswagen Polo, cuarto modelo más económico del país, quedó cerca ya que marcha en el puesto 12, con 7233 unidades. Más atrás aparecen el Renault Kwid, 14.º con 6795; el Fiat Argo, 30.º con 4358; y el Hyundai HB20, 37.º con 2575. La distancia aumenta entre los modelos importados que ingresaron recientemente. El JMEV Easy 3, actualmente el 0 km más barato de la Argentina, registró 210 unidades en los primeros ocho meses. El JAC S2, el MG3 y el Kaiyi X3, también incluidos entre los diez más accesibles, todavía no aparecen entre los 50 vehículos con mayor volumen acumulado.

El JMEV Easy 3 es actualmente el 0km más barato de la Argentina

Un ranking cada vez más diverso

La composición del mercado cambió de manera progresiva. En 2023, el liderazgo estaba concentrado en dos autos de producción nacional como lo son el Fiat Cronos y el Peugeot 208. Ambos reunieron casi 84.000 patentamientos. Aún entonces, el ranking ya exhibía el peso de los vehículos de trabajo, si consideramos que Hilux, Amarok, Ranger, Kangoo y Frontier tenían presencia en los diez primeros lugares.

En lo que respecta al origen de las unidades, un 67% de los vehículos patentados fue fabricado en el país, mientras que un 27% llegó desde Brasil.

Los 10 modelos más patentados en 2023

Fiat Cronos: 47.580 unidades

47.580 unidades Peugeot 208 : 36.454

: 36.454 Toyota Hilux: 30.694

30.694 Volkswagen Amarok: 29.782

29.782 Ford Ranger: 24.241

24.241 Toyota Etios: 23.784

23.784 Renault Kangoo: 18.072

18.072 Nissan Frontier: 12.714

12.714 Chevrolet Tracker: 12.363

12.363 Volkswagen Taos: 11.451

El Fiat Cronos fue el modelo más vendido en 2023

En 2024, el mercado se contrajo y el liderazgo se repartió de manera más equilibrada. El 208, la Hilux y el Cronos quedaron separados por menos de 1700 unidades. También se consolidaron el Toyota Yaris y el Volkswagen Polo, mientras Corolla Cross, Taos y Tracker representaron el avance de los SUV.

Ese año un 55% de las unidades patentadas era de origen nacional y las importaciones desde Brasil crecieron hasta alcanzar un 36% de participación.

Los 10 modelos más patentados en 2024

Peugeot 208: 29.681

29.681 Toyota Hilux: 28.988

28.988 Fiat Cronos: 28.032

28.032 Ford Ranger: 22.994

22.994 Toyota Yaris: 20.862

20.862 Volkswagen Amarok: 18.390

18.390 Volkswagen Polo: 15.904

15.904 Toyota Corolla Cross: 15.418

15.418 Volkswagen Taos: 13.190

13.190 Chevrolet Tracker: 10.950

En 2024 el modelo más elegido fue el Peugeot 208

Durante 2025, con una expansión del 48,3% en autos y comerciales livianos, el crecimiento se distribuyó entre una oferta mucho más amplia. La Hilux recuperó el primer lugar, pero terminó apenas por encima del Yaris, el Cronos y el 208. Ninguno llegó a las 31.000 unidades, a pesar de que el mercado fue considerablemente mayor que en los dos años anteriores.

En la consolidación de este año se dio la relación inversa: la fabricación nacional cayó hasta un 40%, mientras que Brasil escaló hasta un 48%.

Los 10 modelos más patentados en 2025

Toyota Hilux: 30.768

30.768 Toyota Yaris: 30.150

30.150 Fiat Cronos: 29.905

29.905 Peugeot 208: 29.092

29.092 Ford Ranger: 24.976

24.976 Volkswagen Amarok: 23.612

23.612 Volkswagen Polo: 21.324

21.324 Toyota Corolla Cross: 18.151

18.151 Chevrolet Tracker: 17.647

17.647 Volkswagen Taos: 16.523

En 2025 fue el turno de la Toyota Hilux, que todavía mantiene el liderazgo

En 2026, esa desconcentración se profundizó. La Hilux conserva el liderazgo, seguida por Cronos, Ranger y 208, mientras Territory, Tera y Tracker confirman el mayor peso de los SUV. Entre los diez modelos principales conviven tres pickups, tres SUV y cuatro automóviles de pasajeros.

En lo que va del año solamente un 30% de los patentamientos son de origen nacional, lo que implica que los importados representan un 70% del mercado.

Los 10 modelos más patentados de enero a agosto de 2026

Toyota Hilux: 21.116

21.116 Fiat Cronos: 15.894

15.894 Ford Ranger: 14.052

14.052 Peugeot 208: 13.975

13.975 Ford Territory: 13.830

13.830 Volkswagen Amarok: 10.728

10.728 Volkswagen Tera: 10.658

10.658 Chevrolet Tracker: 9619

9619 Chevrolet Onix: 9279

9279 Toyota Yaris: 8310

El Ford Territory se encamina a ser el primer SUV en terminar entre los cinco modelos más patentados de la Argentina en el año

La comparación muestra la consolidación de una estructura dividida entre automóviles compactos, pickups medianas y SUV. Los modelos líderes ya no pertenecen a una única categoría ni compiten exclusivamente por precio.

Al mismo tiempo, también disminuyó la concentración. Los diez modelos más vendidos reunían el 58,2% de los patentamientos de autos y comerciales livianos en 2023. La proporción bajó al 52,3% en 2024 y al 41,8% en 2025. En los primeros ocho meses de 2026 se ubicó en el 35,2%, aunque el porcentaje corresponde a un período todavía abierto.

El precio de lista explica solo una parte

El ranking de los 0 km más baratos se elabora a partir del precio de lista de la versión de entrada de cada modelo. Ese valor no necesariamente coincide con el costo efectivo de compra ni implica que esa configuración sea la más disponible en los concesionarios. En algunos casos, las terminales concentran el stock en versiones intermedias o superiores.

Además, la diferencia entre un auto urbano y otro de mayor tamaño puede resultar suficientemente pequeña como para que el comprador decida hacer un esfuerzo adicional. Espacio interior, capacidad de baúl, seguridad, transmisión automática y equipamiento tecnológico son variables que pueden inclinar la elección hacia un vehículo más caro, pero también más versátil.

Los precios de los segmentos base son elevados y no guardan tanta distancia respecto a aquellos con un equipamiento intermedio ViDI Studio - Shutterstock

La financiación también altera la relación entre precio y accesibilidad. Las bonificaciones, los créditos con tasas subsidiadas y los planes de ahorro pueden hacer que un modelo con un valor de lista superior requiera un anticipo similar o tenga una cuota más conveniente.

Los patentamientos, a su vez, no reflejan únicamente las decisiones de las familias. Empresas, organismos públicos, empresas de alquiler de vehículos y actividades productivas generan una demanda importante de pickups y utilitarios.

En el caso de las marcas nuevas, existe además un desfase entre el lanzamiento y su consolidación comercial. Formar stock, ampliar la red de venta, asegurar repuestos y construir reconocimiento demanda tiempo. Por esa razón, el volumen inicial de modelos como el JMEV Easy 3, el JAC S2, el MG3 o el Kaiyi X3 no permite concluir todavía cuál será su nivel de demanda una vez estabilizada la operación.