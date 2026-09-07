Otra automotriz china analiza producir sus autos en la Argentina

La industria automotriz china, sin lugar a dudas, comenzó a pisar fuerte en la Argentina, con el desembarco y regreso de distintas marcas, entre ellas Geely, que volvió al mercado local el año pasado bajo la representación exclusiva de Autos Sustentables del Sur.

La automotriz, que a nivel internacional integra uno de los grupos que más vehículos vende en el mundo (es la segunda marca en volumen en su país, detrás de BYD, y la cuarta en exportación), regresó en octubre del año pasado con su modelo insignia, el EX5, un SUV 100% eléctrico. Más tarde, incorporó el Icon, un SUV compacto con motor naftero, y ya anunció la llegada de su primera pickup, denominada Riddara, que, al ser híbrida enchufable, se presenta como una propuesta única en su segmento.

Durante una rueda de prensa de la que participó LA NACION, Ma Yadong, responsable de Geely para el mercado argentino, anticipó los planes de la marca para el país y se refirió a la posibilidad de comenzar a producir vehículos localmente. Además, habló sobre los próximos modelos que llegarán al mercado argentino y ofreció su visión sobre el futuro de la industria automotriz.

La posibilidad de producir en la región no es nueva para Geely: la automotriz está próxima a comenzar a fabricar vehículos en Brasil, en el Complejo Ayrton Senna de São José dos Pinhais, Paraná, en una planta perteneciente a Renault, su aliado internacional.

Ma Yadong explicó que desarrollar el diseño de un auto eléctrico demanda tres meses, mientras que el de un modelo naftero lleva alrededor de 10 meses Robert Weitzner

Con un traductor de por medio, Ma Yadong contó que visitó la Argentina con un “fin muy ambicioso”, ya que el mercado argentino es muy importante para ellos.

De hecho, durante la rueda de prensa se conoció que al día siguiente tenía previsto viajar a Córdoba, donde Renault cuenta con una fábrica con capacidad de producción.

Ante la consulta de si Geely tiene planes de producir vehículos en suelo argentino, Ma Yadong respondió: “Si bien no puedo dar una respuesta contundente en términos afirmativos ni una fecha, puede estar previsto en el futuro. Por las características y el tamaño del mercado argentino, se puede prever que en el futuro haya una planta de Geely en la Argentina”.

Luego, señaló que “no hay manera de responder a la pregunta sobre una presunta alianza local con Renault” y aseguró que, por el momento, el mercado argentino continuará abasteciéndose con vehículos importados desde China.

Ahora bien, señaló que su viaje a Córdoba tiene que ver con la evaluación de la industria automotriz en esa provincia, que es muy conocida a nivel internacional, con el objetivo de analizar posibles oportunidades.

Ante la consulta de si Geely podría llegar a la Argentina como filial, lo negó y explicó que, dentro de sus planes a largo plazo, está mantener el actual esquema de trabajo con la importadora Autos Sustentables del Sur, cuyo director es Juan Azamendia.

Juan Azamendia (Autos Sustentables del Sur) junto a Ma Yadong (Geely) Robert Weitzner

De hecho, en lo que respecta a los repuestos, Azamendia dijo que actualmente están importando incluso piezas correspondientes a la etapa anterior de la marca, cuando otra compañía estaba a cargo de su representación.

En cuanto a las proyecciones de ventas en el mercado local, el representante de Geely explicó que la marca todavía no maneja un objetivo específico, sino que continuará ampliando su portafolio, que actualmente cuenta con dos modelos y próximamente sumará un tercero, la pickup Riddara. Una vez que se complete la oferta, la compañía podrá establecer objetivos de ventas en función de la respuesta de la demanda local.

Consultado sobre si considera que Geely podrá posicionarse entre las automotrices que más vehículos venden en el país, Ma Yadong fue contundente: “Geely tiene excelentes productos, muy competitivos, y no tengo dudas de que en el futuro cercano la competitividad la va a llevar a donde siempre debería haber estado”.

Durante el encuentro con los medios se dieron a conocer los planes a futuro de la firma y los próximos modelos que se sumarán a la gama local, más allá de los tres mencionados.

Tanto el representante de Geely como el director de la importadora confirmaron que llegarán el Monjaro, un SUV híbrido enchufable (PHEV), y el Emgrand, un sedán naftero que apunta a atender la demanda de los conductores de aplicaciones. El Emgrand ya se vendió en el país.

Por tanto, si bien la presencia de esta automotriz como fabricante todavía aparece como una posibilidad lejana, Geely apunta a ampliar su oferta con diversos modelos para probar su desempeño en el mercado local.