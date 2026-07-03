Cayó la producción y exportación de autos en la Argentina

La industria automotriz argentina produjo 37.029 vehículos durante junio, un 1,9% menos que en mayo y un 13,6% por debajo del mismo mes del año pasado, según el último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

Con este resultado, las terminales fabricaron 204.658 unidades durante el primer semestre, lo que representa una caída del 18,3% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían producido 250.478 vehículos.

Con la primera mitad del año concluida, el sector continúa atravesando un proceso de adecuación, impulsado por la renovación de la oferta local y la maduración de proyectos asociados a nuevas inversiones. En ese contexto, el presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano, sostuvo: “La industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda”.

Entre enero y junio de este año se produjeron un 18,3% menos de vehículos que en el mismo período del año pasado Shutterstock

Las exportaciones también cerraron junio en baja, aunque con una contracción menor que la registrada en la producción. En números, se enviaron al exterior 22.373 unidades, un 11,3% menos que en mayo y un 1,7% por debajo de junio 2025.

Ahora bien, en el acumulado entre enero y junio se exportaron 126.893 vehículos, un 2,1% menos que los 129.654 registrados en igual período de 2025.

Sobre este punto es importante mencionar que las exportaciones representaron el 60,4% de la producción de junio y el 62% del volumen fabricado en el primer semestre.

Brasil continúa siendo el principal destino de los vehículos producidos en la Argentina Gaston Colla Fotografia

Brasil continuó siendo, por amplio margen, el principal destino de los vehículos fabricados en la Argentina, ya que durante el primer semestre absorbió el 65% de las exportaciones, con 82.486 unidades, seguido por América Central (12,8%), Perú (6,9%), Chile (6%) y Colombia (4,6%).

En lo que respecta al frente externo, el directivo de Adefa destacó “la reducción de los derechos de exportación publicada por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial ya que es una señal ‘fundamental’ para mejorar la competitividad de la industria automotriz” y remarcó que “es necesario el acompañamiento de provincias y municipios en la baja de la carga impositiva para superar los desafíos estructurales que nos permitan consolidar volúmenes sostenibles en el tiempo”.

Las ventas mayoristas acumuladas también cayeron frente al mismo período del año pasado CHULE VALERGA

A diferencia de la producción y las exportaciones, las ventas mayoristas mostraron una recuperación mensual. Las terminales entregaron a la red de concesionarios 44.096 vehículos durante junio, un 22,5% más que en mayo. No obstante, el volumen todavía se ubicó un 26,3% por debajo del registrado en junio de 2025, cuando se habían comercializado 59.807 unidades.

Y en el análisis del primer semestre, las ventas mayoristas alcanzaron las 228.129 unidades, lo que significó una caída del 23,7% frente a las 299.001 entregadas durante los primeros seis meses del año pasado.

Por su parte, Pérez Graziano destacó que el repunte mensual de las ventas mayoristas refleja que la demanda interna comenzó a mostrar signos de reactivación.

Sin embargo, advirtió que el acumulado del primer semestre todavía exhibe una caída del 23,7%, por lo que la recuperación durante la segunda mitad del año dependerá, en gran medida, de las condiciones de financiamiento. “La demanda interna muestra signos de activación. Sin embargo, el volumen semestral sigue en terreno contractivo, estimando una recuperación en el segundo semestre dependiendo principalmente de las condiciones de financiamiento”, concluyó.

Los patentamientos cayeron un 9,9% respecto del primer semestre del año pasado Shutterstock - Shutterstock

Por otro lado, en junio se comercializaron 45.995 unidades en el plano local, lo que representó una caída del 12,8% interanual dado que a igual mes, pero de 2025, el número alcanzaba las 52.730, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara),

A su vez, los valores siguen siendo bajos si la comparación se hace en el acumulado. En lo que va del año, se patentaron 294.181 unidades, un 9,9% de lo alcanzado en 2025, cuando el registro llegaba a 326.549. Por su lado, se observó una mejora frente a mayo: las ventas crecieron 7,2%, según Acara.