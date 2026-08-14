El nuevo medio de transporte llegará a CABA y tiene un plan previsto para los cortes de luz

La movilidad eléctrica no se limita a la venta de autos 0km con esta tecnología, sino que también forma parte de un proceso de profunda transformación del sistema de transporte público.

En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya comenzó a incorporar estas tecnologías, por ejemplo, con el minibús eléctrico, y ahora busca redoblar la apuesta con la inauguración, prevista para fin de año, del primer Trambús eléctrico T1, que recorrerá un trayecto de 20 kilómetros desde el sur de la ciudad, en Nueva Pompeya, hasta el norte, en Aeroparque.

A su vez, este nuevo medio de transporte promete ofrecer una experiencia diferente y tendrá un recorrido estratégico: atravesará las cinco líneas de subte y cuatro líneas de trenes hasta llegar a Aeroparque. La iniciativa cobra especial relevancia en un contexto de crecimiento del sector aeronáutico y de una mayor necesidad de conectar el aeropuerto con distintos puntos de la ciudad.

Para conocer más detalles del proyecto, LA NACION dialogó con Diego Delfino, gerente operativo de Mehcco, una empresa con más de 35 años de trayectoria que, entre otras unidades de negocio, se dedica a la instalación de puntos de carga a gran escala.

Actualmente, la compañía tiene a su cargo el armado de la playa de estacionamiento y carga de los 52 vehículos que tendrá el Trambús (obra que se encuentra en proceso), luego de ser seleccionada por DOTA, la empresa que ganó la licitación para llevar adelante este pilar del proyecto.

Un dato curioso de esta iniciativa es que la compañía ya había tenido, el año pasado, la oportunidad de fabricar un tablero a modo de prueba para los colectivos 100% eléctricos de la línea 34 (no para los minibuses). Esa experiencia, explica Delfino, fue la que llevó a DOTA a confiar en Mehcco para avanzar con el proyecto luego de ganar la licitación.

Posteriormente, la empresa realizó un gemelo digital de la estación de carga del Trambús T1. Se trata de una simulación que contempla todos los parámetros establecidos en el pliego, incluidos los niveles de frecuencia en los distintos horarios. A partir de este análisis, detectaron que la operación requería la mitad de la energía prevista originalmente: no eran necesarios 4 MW, sino que con 2 MW era suficiente.

Para comprobar que los resultados de sus pruebas tenían respaldo en una operación real, solicitaron datos de una planta de carga ubicada en Chile y comprobaron que las estimaciones coincidían.

movilidad

De esta manera, lograron optimizar la infraestructura de carga de la playa que actualmente se encuentra en obra, en Soldati. El predio tiene una superficie de 4500 m² y contará con 24 puntos de carga, todos rápidos: 14 tendrán una potencia de 180 kW y los 10 restantes, de 120 kW.

La potencia utilizada dependerá del tipo de Trambús, ya que habrá unidades articuladas, con capacidad para 120 pasajeros, y otras individuales, con capacidad para 70 pasajeros.

“No todos se cargarán al mismo tiempo; no es algo lineal. Nosotros analizamos cuántos recorridos puede hacer un mismo colectivo, que son unas seis vueltas, y luego se carga”, comentó Delfino. Ahora bien, un tema que se puso sobre la mesa fue el de qué sucederá ante un eventual corte de luz. “El 40% de los buses asignados al circuito tiene que quedar operativo ante un corte de luz, que es lo que establece el pliego. Por eso, nuestros tableros tienen previsto el ingreso de energía mediante un grupo electrógeno y un tanque de reserva, que tienen una autonomía de cerca de un día y medio”, agregó.

Mehcco tiene su planta en San Martín, provincia de Buenos Aires

De esta manera, la frecuencia prevista en hora pico, que será de un colectivo cada cuatro minutos, por ejemplo, pasará a ser de uno cada ocho minutos en caso de un corte de luz. Lo importante es que el servicio seguirá operativo y no se detendrá toda la red.

Los beneficios del Trambús

Uno de los principales puntos fuertes de este medio de transporte será la reducción de los tiempos de viaje, que podría alcanzar el 40%. Actualmente, realizar el recorrido completo del Trambús en transporte público demanda una hora y 40 minutos, mientras que se espera que las unidades puedan completarlo en aproximadamente una hora y cinco minutos, según el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad.

Esto será posible porque, de los 20 kilómetros del recorrido, 5 ya cuentan con carriles exclusivos para el transporte público y los 15 restantes se están ejecutando en el marco de otra licitación. Además, el Trambús contará con un sistema de monitoreo que le permitirá tener prioridad de paso en las intersecciones mediante la coordinación de los semáforos.

El Trambus conectará el Sur y el Norte de la Ciudad (Foto: GCBA)

También hay un dato no menor: las cero emisiones y el bajo nivel de ruido de estos buses eléctricos, una característica que ya se puede experimentar, por ejemplo, en el minibús. El interior también propone una experiencia diferente a la que se conoce en el país, ya que las unidades contarán con aire acondicionado, puertos USB-C para cargar dispositivos móviles, entre otras comodidades.

En cuanto a seguridad, el Trambús incorporará un paquete tecnológico orientado tanto a la seguridad como al confort de los pasajeros. Las unidades contarán con monitoreo de la conducción (DMS), sistemas ADAS para prevenir colisiones frontales, detectar peatones y advertir sobre vehículos en puntos ciegos, además de espejos retrovisores digitales y cámara de marcha atrás. También tendrán GPS, WiFi a bordo y un sistema de información audiovisual para los pasajeros.

Con todo lo mencionado, esta propuesta promete estar a la altura de los Trambuses que ya circulan por ciudades como Londres, Madrid y Barcelona, entre otras.