Más de 700 personas dieron positivo en alcoholemia: las infracciones más cometidas y el caso mendocino

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación, realiza controles de tránsito durante todo el año. Sin embargo, durante la temporada de invierno intensifica estos operativos para prevenir siniestros viales, de manera similar a lo que ocurre durante el verano.

En ese sentido, entre el 1 de julio y el 5 de agosto, el organismo reforzó los controles en distintos puntos del país. Una vez finalizado este período, difundió los resultados recopilados y dio a conocer cuáles fueron las infracciones de tránsito más frecuentes entre los conductores.

Durante ese período, la ANSV realizó 6861 operativos en todo el país, en los que se fiscalizaron 404.929 vehículos y se sancionó a 10.597 conductores, lo que representa el 2,6% del total de vehículos controlados.

Entre los infractores, 762 dieron positivo en los controles de alcoholemia. El caso más elevado se registró en Mendoza, donde un conductor arrojó 2,57 g/l de alcohol en sangre.

Respecto de esta infracción, LA NACION consultó a la ANSV si los casos positivos de alcoholemia muestran una tendencia descendente. Los datos del organismo reflejan una leve baja en la proporción de conductores que dieron positivo, pese a que este año se realizaron más controles.

Entre el 1 de enero y el 25 de julio de 2025 se controlaron 2.445.449 vehículos y se labraron 9528 actas por alcoholemia, lo que representó el 0,39% de los vehículos fiscalizados. En el mismo período de 2026, en tanto, se controlaron 2.584.844 vehículos y se registraron 8328 actas, equivalentes al 0,32% del total.

Durante el despliegue realizado durante el invierno, a su vez, se labraron 685 actas por exceso de velocidad, 100 por no utilizar el casco obligatorio en motocicletas y 53 por circular por la banquina.

Además, como consecuencia de los controles, se retuvieron 1666 licencias de conducir y se secuestraron 594 vehículos.

El nuevo sistema de denuncias vía WhatsApp

Este año la ANSV presentó una nueva herramienta destinada a reforzar los controles y la prevención en calles y rutas de todo el país. Se trata del “Sistema de Reporte Vial Ciudadano”, una plataforma que permitirá denunciar conductas peligrosas a través de WhatsApp.

La iniciativa se suma a otras medidas impulsadas por el organismo con el objetivo de incorporar tecnología a las tareas de fiscalización y fortalecer las políticas orientadas a mejorar la seguridad vial.

A partir de ahora, cualquier persona que presencie una infracción grave o un hecho de violencia vial podrá enviar material audiovisual y datos del episodio mediante WhatsApp al 11-2787-0000. Los reportes serán analizados por equipos técnicos de la ANSV y, según la evidencia aportada y la gravedad del caso, podrían derivar en sanciones como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.

El material no debe ser presentado por un conductor que utilice su celular al volante, sino por terceros

Según explicaron desde el organismo, el nuevo sistema busca complementar los controles presenciales y ampliar la capacidad de detección de conductas riesgosas mediante evidencia digital aportada por los propios ciudadanos.

Entre las situaciones que podrán reportarse figuran el alcohol al volante, el exceso de velocidad, las picadas ilegales, los sobrepasos indebidos, el uso del celular mientras se conduce, la circulación de menores al volante, patentes adulteradas y distintos episodios de violencia vial.

¿Cómo realizar una denuncia?

Para efectuar un reporte será necesario enviar fotos o videos del hecho, asegurarse de que la patente del vehículo sea visible e informar el lugar, la fecha y la hora aproximada del episodio. Luego, el denunciante deberá completar un breve formulario.

Desde la ANSV aclararon que el material deberá ser registrado por terceros, como acompañantes o peatones, y nunca por quien conduce un vehículo.

Asimismo, remarcaron que la denuncia no implicará automáticamente una sanción, ya que cada caso será evaluado conforme a la normativa vigente y las competencias del organismo.