Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos 0km más baratos en agosto 2026

Comprar uno de los 10 autos 0km más baratos de la Argentina este mes requiere un desembolso de entre $24.843.000 y $32.928.000, de acuerdo con los precios de lista vigentes durante el mes.

El modelo más accesible es actualmente el JMEV Easy 3, un eléctrico de origen chino que se comercializa a US$16.900, equivalentes a $24.843.000 según el tipo de cambio utilizado para este relevamiento. Detrás aparecen el Renault Kwid, a $27.740.000, y el Hyundai HB20, a $27.900.000.

La composición del ranking cambió durante los últimos meses por la incorporación de nuevas marcas y modelos, además de las modificaciones de precios realizadas por las automotrices. Como resultado, entre los vehículos más baratos conviven actualmente alternativas a combustión, híbridas y eléctricas.

El Renault Kwid cayó al segundo puesto

Los 10 autos 0km más baratos de agosto

El ranking toma como referencia el precio de lista de la versión más económica de cada modelo, sin considerar bonificaciones, descuentos de concesionarios, promociones comerciales ni condiciones especiales de financiación.

En los vehículos cuyos precios están expresados en dólares se utilizó como referencia un tipo de cambio oficial de $1470, correspondiente al Banco Nación al momento de realizar el relevamiento. Por ese motivo, sus equivalentes en pesos y su posición dentro del ranking pueden variar de acuerdo con la cotización. Los diez modelos más accesibles son:

JMEV Easy 3: US$16.900 ($24.843.000)

US$16.900 ($24.843.000) Renault Kwid: $27.740.000

$27.740.000 Hyundai HB20: $27.900.000

$27.900.000 Volkswagen Polo Robust: $29.481.100

$29.481.100 Fiat Mobi: $30.210.000

JAC S2 MT Intelligent: US$20.900 ($30.723.000)

US$20.900 ($30.723.000) MG3 ICE: US$20.900 ($30.723.000)

US$20.900 ($30.723.000) Kaiyi X3: US$22.000 ($32.340.000)

US$22.000 ($32.340.000) Chevrolet Onix: $32.457.900

$32.457.900 Suzuki Swift Hybrid: US$22.400 ($32.928.000)

El Hyundai HB20 se mantiene en el tercer puesto del listado

Cinco de los diez vehículos tienen actualmente sus precios de lista expresados en dólares, un cambio respecto de la composición histórica del segmento de entrada, que estaba dominado casi exclusivamente por modelos de marcas tradicionales con valores fijados en pesos.

El JMEV Easy 3 pasó a ocupar el primer puesto luego de reducir su precio a fines de julio y desplazó al Renault Kwid, que históricamente fue uno de los modelos más económicos disponibles en el mercado local.

Qué autos quedaron afuera del ranking

La diferencia con los siguientes modelos es reducida. El primero en quedar afuera es el Fiat Argo, que tiene un precio de lista de $33.040.000, apenas $112.000 más que el Suzuki Swift Hybrid. Después aparecen otras alternativas que también se mantienen cerca de ese nivel:

Peugeot 208: $33.870.000

$33.870.000 Fiat Cronos: $34.010.000

$34.010.000 Citroën C3: $34.620.000

De esta manera, actualmente hay 14 modelos con precios de entrada inferiores a los $35 millones, aunque la diferencia entre algunas posiciones puede modificarse rápidamente por las actualizaciones de las terminales o, en aquellos cotizados en moneda extranjera, por las variaciones del dólar oficial.