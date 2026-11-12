Charlie Zhang, CEO de Chery: el interés por el litio, el desembarco de Omoda y Jaecoo y los planes de producción local

La sede central de Chery, en Wuhu, China, abre las puertas a la International Summit 2026 donde la fábrica estatal, fundada en 1997, despliega su modelo de negocios que no solo incluye varias marcas de autos (además de Omoda y Jaecoo, que llegarán a la Argentina, están ICar, Exceed, Lepas, Freelander -en asociación con Land Rover-, entre otros) sino robotaxis, robots que dirigen el tránsito, otros entrenados para vender autos, robots perros y robots niños. También drones destinados al trabajo agrícola, prototipos de flying cars y varias tecnologías con inteligencia artificial que forman un combo que el holding quiere exportar al mundo como un conjunto.

En diálogo con periodistas argentinos, entre ellos de LA NACION, el CEO global de Chery Internacional, Charlie Zhang, explica sus expectativas con el desembarco de Omoda y Jaecoo y explica por qué decidieron poner una filial local.

Nos atiende en la oficina argentina dentro de la sede (cada país tiene una), con un mural que tiene a Maradona, Messi y Gardel alrededor del obelisco de un lado, y una pelota de fútbol, la camiseta de la selección argentina y varias fotos del otro.

Charlie Zhang, CEO global de Chery, en la oficina "argentina" dentro de la planta de Wuhu (foto: gentileza Carlos "Freddy" Pereyra) FREDDYCAM

Zhang anticipa que está en charlas con privados para explorar litio y minerales raros. “Argentina tiene muchos recursos naturales. Nosotros esperamos poder mandar contenedores llenos desde China y que vuelvan contenedores llenos desde la Argentina”, dice.

Chery tiene toda la cadena de valor para sus marcas de autos. Desde las baterías hasta los chips y modelos de IA.

Zhang lo explica así: “Tenemos integración vertical a lo largo de toda la cadena de valor. Podemos producir nuestras propias baterías, motores y sistemas de propulsión eléctrica. También tenemos financiamiento automotor, fabricación para terceros y empresas conjuntas”.

Agrega: “Además, tenemos una cartera de negocios muy diversificada: robotaxis, robots humanoides, energías y materiales verdes, maquinaria agrícola inteligente, embarcaciones de nuevas energías y vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, es decir, autos voladores”.

La oficina argentina en Chery, China: Un mural con Maradona y Messi, el mate, la pelota, Gardel, el tango, los caballos y el obelisco

Pero en ese contexto, Zhang aclara sus intenciones de comerciar con otras cosas. “También tenemos una división de comercio. Compramos muchos productos, como minerales y productos agropecuarios. Esas actividades también son muy importantes. En el futuro, espero que enviemos contenedores llenos a la Argentina y que también regresen llenos a China, con minerales, productos agropecuarios, soja, carne y vinos argentinos”, explicó.

-Usted habló de materias primas en la Argentina ¿Chery está considerando invertir en baterías o minerales críticos en el país?

-Como mencioné, tenemos ese tipo de negocios y la Argentina es muy rica en recursos naturales, entre ellos el litio, que es uno de los minerales críticos para las baterías. Sin duda podemos explorar esa oportunidad. Ese es el ecosistema completo que les explicaba: minerales, materiales para baterías, celdas, conjuntos de baterías, baterías de tracción y reciclaje. También almacenamiento de energía y estaciones de carga. Hay muchas cosas que podemos hacer. Es una de las posibilidades que tenemos que explorar.

-¿Pero tienen un plan concreto? ¿Están en contacto con el Gobierno para explorar oportunidades en litio?

-Sí. Estamos conversando con el Gobierno y también con algunos posibles socios comerciales para ver cómo podemos desarrollar un plan de negocios viable en el futuro cercano. Pero nuestra principal prioridad en este momento es asegurar un lanzamiento exitoso de Omoda & Jaecoo en la Argentina. Necesitamos tener una presencia sólida en el país. Cuantos más vehículos vendamos, más vehículos podremos producir en la Argentina. Después podremos trasladar toda la cadena de valor.

Charlie Zhang, durante la entrevista con medios argentinos (foto: Carlos "Freddy" Pereyra) FREDDYCAM

-¿La Argentina es el país más desafiante para ustedes?

-No puedo decir que sea el más desafiante, pero sí uno de los mercados con mayor potencial para nosotros. Tenemos confianza y somos muy optimistas respecto de su país. No se trata solamente de los autos. Tenemos una cartera de negocios muy diversificada. La agricultura es muy importante en la Argentina y nosotros tenemos maquinaria agrícola inteligente y vehículos comerciales. Además, la Argentina es muy rica en minerales y nosotros tenemos una demanda enorme de esos recursos. Podemos desarrollar distintos negocios y compensar los riesgos potenciales que puedan surgir en una actividad particular.

-¿Están pensando en construir una fábrica o comprar una que ya exista?

–Estamos trabajando sobre distintas opciones. En esta etapa no puedo descartar ninguna. Si podemos comprar una fábrica existente, el tiempo necesario para adaptarla es mucho menor. Construir una planta nueva desde cero lleva mucho más tiempo. Por ahora, todas las opciones están sobre la mesa.

-¿Cuándo creen que podrían empezar a producir en la Argentina?

Primero tenemos que introducir Omoda & Jaecoo en la Argentina y asegurarnos de tener un buen desempeño comercial. Si tenemos una fábrica, pero las ventas no son buenas, no podemos producir. Primero vendemos y después producimos.

-¿Por qué creen que los argentinos elegirán Omoda y Jaecoo en lugar de otras marcas que ya están presentes en el país? ¿Por una combinación de precio y calidad?

-No es solamente el precio o la calidad, sino la combinación de lo que ofrecemos al cliente. No buscamos necesariamente tener un precio bajo o ser baratos. Ofrecemos una experiencia de producto diferente y una propuesta de valor distinta de las alternativas de otros fabricantes. Para simplificar, mencioné la electrificación: podemos ofrecer híbridos convencionales, híbridos enchufables, eléctricos a batería y vehículos de autonomía extendida en la Argentina. También inteligencia: habitáculos inteligentes y tecnologías de conducción autónoma, además de un muy buen diseño y vehículos atractivos. Creo que ofrecemos a los consumidores argentinos una propuesta nueva: buenos productos, buen diseño, buena calidad, buena tecnología y buenos sistemas de propulsión.