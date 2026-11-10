El error que se puede cometer al estacionar un auto automático en una pendiente y cómo evitarlo

El avance de la tecnología permitió que la caja automática se popularice y se encuentre cada vez más en los modelos más accesibles, cuando históricamente ocuparon un lugar entre los de alta gama. En este tipo de vehículos la conducción es mucho más simple, pero estacionar un auto automático en una pendiente exige algo más que llevar el selector a P.

Esto se genera porque si se suelta el pedal del freno sin haber aplicado el freno de estacionamiento, el esfuerzo de retener el vehículo recae sobre el mecanismo de bloqueo de la transmisión. Ese es el error que hay que evitar y entender que la posición P no reemplaza al freno de mano.

La solución comienza antes de apagar el motor. Hay que mantener el auto detenido con el pedal, aplicar el freno de estacionamiento y seleccionar P antes de levantar el pie, según indica Volvo en sus instrucciones de estacionamiento.

Qué ocurre dentro de la caja

La letra P corresponde a la posición de estacionamiento. En las transmisiones que utilizan este sistema, al seleccionarla se acciona una pieza metálica, llamada trinquete, que encaja en una rueda dentada y bloquea el eje de salida. Ese mecanismo impide que el eje gire y ayuda a mantener el auto inmóvil.

En una pendiente, el peso del auto tiende a desplazarlo cuesta abajo: si el freno de estacionamiento no está aplicado, el bloqueo de la transmisión recibe el esfuerzo de retenerlo Mariaprovector - Shutterstock

En una pendiente, el peso del auto tiende a desplazarlo cuesta abajo. Si el freno de estacionamiento no está aplicado, el bloqueo de la transmisión recibe el esfuerzo de retenerlo. La presión sobre esa pieza explica por qué, al volver a conducir, la palanca puede ofrecer resistencia al intentar salir de P.

Este fenómeno se conoce como bloqueo de par y el peso del vehículo puede ejercer demasiada fuerza sobre el pestillo de la transmisión. Para prevenirlo, indica accionar el freno de estacionamiento antes de colocar el selector en P.

Cómo estacionar correctamente

Para evitar que el auto quede sostenido únicamente por el bloqueo de la caja, la secuencia indicada es la siguiente:

Detener completamente el auto y mantener pisado el pedal del freno.

y mantener pisado el pedal del freno. Aplicar firmemente el freno de estacionamiento , mediante la palanca, el pedal específico o el interruptor eléctrico, según el vehículo.

, mediante la palanca, el pedal específico o el interruptor eléctrico, según el vehículo. Seleccionar P , sin soltar todavía el pedal del freno.

, sin soltar todavía el pedal del freno. Apagar el motor y soltar el pedal una vez que el auto esté asegurado con ambos sistemas.

Al volver a circular, hay que pisar el freno, poner el vehículo en marcha y seleccionar D o R antes de liberar el freno de estacionamiento.

Para evitar que el auto quede sostenido únicamente por el bloqueo de la caja se debe aplicar el freno de estacionamiento antes de dejarlo en P G_stocker - Shutterstock

Qué cambia con el freno de estacionamiento eléctrico

En los autos que lo activan automáticamente al seleccionar P, el conductor debe mantener pisado el pedal y comprobar que se encienda el testigo del freno de estacionamiento antes de soltarlo. Esa función depende de que esté habilitado el modo automático y si el sistema no lo aplica, debe accionarse mediante el interruptor. Conviene distinguirlo del Auto Hold, que mantiene el auto frenado durante una parada y no está diseñado para estacionamientos prolongados.